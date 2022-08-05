Могу порекомендовать хорошую компанию во Владимире которая делает мебель на заказ по своим эскизам или можете предложить им свой вариант дизайна. Проще конечно будет позвонить им и уже договориться конкретно. Мы заказывали в этой компании детскую мебель, кухню и прихожую. Хорошее качество, быстро все сделали и по размеру. Также установку мебели можно у них заказать. Рекомендую