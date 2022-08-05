Фпаншизы и бизнес

Я бы вам порекомендовала для начала изучить рынок и понять какой бизнес самый выгодный и сможете ли вы справиться с таким. Ну и изучить подробно конкурентов конечно. Бизнес ведь разный бывает. Кто то ищет как открыть свой салон красоты а кто то магазин автозапчастей. Посмотрите магазин франшиз на сайте https://www.franch-new-cleaning.ru/ и там можете найти свой вариант для открытия бизнеса