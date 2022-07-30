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Ремонт и сервис bmw

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Подскажите хороший сервис BMW в Санкт-Петербурге? Желательно сертифицированный сервис

Вопрос задан 30.07.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    В СПб есть много сервисов по ремонту и обслуживанию бмв но пожалуй самый лучший это https://ремонтбмв.рус/kontakty/ так как мой муж уже много лет обслуживает свой бмв х5 именно в этом сервисе. Специалисты автоцентра проходят стажировки на автозаводе в Германии, фирменное оборудование и только оригинальные запчасти. Можно смело доверять свой автомобиль именно этому автотехцентру по адресу Санкт-Петербург, Сочинская улица, 2А

    30.07.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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