Нам долгое время навязывали заблуждение о тотальном вреде жиров. Но польза и вред холестерина находятся в руках самого человека. Например, злоупотребляет ли он плохими жирами, ведет ли активный образ жизни. Как правильно составить свой пищевой рацион и какие продукты все-таки полезны?

Холестерин - это естественный жирный спирт, из которого состоят мембраны наших клеток. Он как бы замазывает микротрещины в кровеносных сосудах и капиллярах, оберегая их от кровоизлияния.

Что полезно знать о жирах и холестерине

Вред углеводов и жиров

При повышении показателя углеводов, когда соединяются молекулы глюкозы с гемоглобином, формируется гликированный гемоглобин. Его крошечные «кристаллы» перемещаются в системе кровообращения и царапают артериальные стенки. И, чтобы заживить повреждения, синтезируется дополнительный холестерин. Это одна из причин патологий сердца и сосудов.

Никакие сласти не приносят пользы. Даже ягоды – это также углеводы.

Если у больного к тому же повышен уровень гомоцистеина, это усугубляет риск кардиологических и сосудистых проблем (в частности – болезни Альцгеймера, инфаркта, инсульта).

Действительно вредные жиры: транс-жиры, фаст-фуд, маргарин.

Пищевые источники жиров

Животные жиры (кроме свиного)

Рыба и морские продукты

Сливочное масло (и топленое – тоже)

Кокосовое масло

Масло оливок (холодный отжим), оливки

Орехи, семечки

Яйца

Жирные молочные продукты. Козий или буйволиный йогурт и сыр

Выдержанный коровий твердый сыр (пармезан).

Жиры и холестерин: как правильно питаться

Яйца и сливочное масло не повышают содержание холестерина. Важно сокращать употребление углеводов.

Если переносимость хорошая, можно включать в свой пищевой рацион жирный козий йогурт (пробиотик и источник белка). Сырники готовим из жирного творога.

Если есть проблема вздутия, метеоризма, дисбактериоза, важно пролечить ЖКТ и уже потом вводить молочные продукты.

Если вы хотите иметь здоровые сосуды, вводите в меню полезные жиры. Они помогают оттоку желчи. В яйцах данную функцию осуществляет холин.

Сливочное масло имеет ценный химический состав: кальций, фосфолипиды, аминокислоты, весь перечень витаминов. Оно должно быть не ниже 82,5% жирности.

Отдаем предпочтение животным жирам. Растительные быстро окисляются.

МСТ-масла вводят в главный прием пищи по 1-3 ч. ложки в день. МСТ – среднецепочечные триглицериды, они легче поглощаются. МСТ быстро транспортируются в печень, там расщепляются и попадают в кровоток, обогащая тело мгновенным поступлением энергии.

Основные направления коррекции питания

У берем из употребления сахар и включим жиры на завтрак.

При плохом самочувствии можно рассасывать полезные жиры.

При желании съесть чего-нибудь сладкого едим жиры (сливочное масло).

Если есть лактозная /казеиновая недостаточность, желательно потреблять топленое масло и масло кокоса.

МСТ – масло улучшает функции мозга.

Если от жиров тошнит, это симптом застоя желчи. Можно включить питье теплой воды для оттока желчи.

Начинаем введение жиров с масла кокоса (рассасываем перед завтраком).опубликовано econet

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