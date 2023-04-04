Здоровье позвоночника начинается с опоры: упражнения на выравнивание таза

По статистике ортопедов и неврологов у 75–80% людей периодически возникают боли в спине. Дискомфорт провоцируют разные причины, среди которых «лидирует» смещение или скручивание таза. При неправильном положении развивается спинальная дисфункция, отражающаяся на работе внутренних органов и систем человека.

Тазовые кости образуют основу для позвоночного столба, поддерживая его как фундамент. Если основание нарушено, начинается перекос во всех сопутствующих системах, мышечном корсете. Чтобы предотвратить заболевания опорно-двигательной системы, попробуйте делать упражнения на выравнивание таза и укрепление опоры всего организма.

Выравнивание таза: проблемы при смещении

Тазовое сочленение состоит из крестца и 2 подвздошных костей. Это основа для укрепления и поддержки позвоночника, которая образует единую систему с мышцами малого таза и бедра. Оно защищает внутренние органы от травм и повреждений, закрывает родовые пути у женщины.

Смещение таза может спровоцировать любая травма, падение или удар. При лечении основное внимание уделяется снятию болевого синдрома и воспаления. Поэтому скручивание связок и неправильное положение суставов остается незамеченным. В течение нескольких месяцев или лет на поврежденный участок приходится повышенное давление при ходьбе, что заканчивается осложнениями.

Ситуацию часто усугубляют микротравмы: привычка сидеть нога за ногу, неправильное положение тела во время поездки на авто или на стуле за монитором. Они имеют накопительный эффект, долго остаются незамеченными, не причиняя боли на первых порах, но могут привести к спинальной дисфункции.

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Характерные признаки смещения тазовых костей:

походка со стороны выглядит хромающей, неравномерной;

одна нога становится короче;

появляются ноющие боли и дискомфорт.

При укорочении одной ноги всего на 1–1,2 см риск получить перелом тазобедренного сустава увеличивается в 5 раз. Без лечения и исправления положения таза постепенно развиваются необратимые изменения в колене, плоскостопие, растет плюсневая кость на стопе.

Смещение таза – одна из главных причин радикулита:

меняется нагрузку на одну ногу;

перераспределяются функции связок и суставов;

нарушается кровоснабжение и происходит защемление нервных окончаний.

Правильное положение таза – важно для здоровья позвоночника и всего организма. При нормальном распределении нагрузки на позвонки не происходит выпячивания грыжи, ущемления окончаний, головной и спинной мозг получают сигналы без искажений.

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Упражнения для коррекции таза

Любые изменения важно правильно диагностировать, провести предварительное обследование. Только при отсутствии противопоказаний и опасных смещений можно приступать к комплексу упражнений, улучшающих состояние суставов и укрепляющих связки.

Наиболее простые варианты для домашних занятий:

1.Лягте на спину, согните ноги в коленях, поднимайте одну, поддерживая за бедро, и удерживайте от 10 до 30 секунд. Время увеличивайте постепенно по мере укрепления мышц.

2. Лягте на спину и вытяните ноги, затем согните их в колене. Одну заведите за другую, словно сидите на стуле нога за ногу. Обхватите руками зону под коленом и тяните к груди, удерживая 15–30 секунд в напряжении.

3. Примите исходное положение, как в упражнении №2, подложите под голову подушку или валик. Одну ногу согните в колене, а вторую выпрямленной, держите 10 секунд. (над полом на 30–40 см)

4. Станьте на колени, сядьте на пятки и следите, чтобы большие пальцы ступней соприкасались. Руки вытяните вперед и растягивайте позвоночник, почувствуйте поясницу и ягодицы, сохраняйте позу 10 секунд.

5. Встаньте на четвереньки, поднимите одну ногу и, не сгибая, держите прямой 10 секунд, затем поменяйте положение.

6. Лягте на полу и согните ноги в коленях. Медленно на выдохе максимально втяните живот, одновременно прижимая спину к полу, задержитесь на 10 секунд.

7. Лежа на спине, слегка приподнимите ноги, согнутые в коленях. Начинайте качать пресс, но только слегка приподнимая плечи, напрягая верхнюю часть живота. Повторите 8–10 раз.

При выполнении упражнений основная нагрузка ложится на пресс, который создает мышечный каркас и удерживает позвоночник в правильном положении. Комплекс укрепляет сосуды и мышцы, уменьшает риск воспаления седалищного нерва, предотвращает осложнения.

Смещение таза относительно позвоночного столба – частое осложнение сколиоза или последствия травм. Комплекс физических упражнения станет одним из способов устранения проблемы без операций, улучшит состояние суставов, снимет напряжение. При регулярном выполнении можно вернуть тазовым костям правильное положение и забыть о боли в спине.опубликовано econet

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