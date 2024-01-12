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Здоровая печень обезоруживает вирусы

Автор: Econet 12 января 2024 6276
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Есть внутренний орган – чемпион в борьбе с любой инфекцией. Это печень, настоящий форпост иммунитета. И от состояния печени будет зависеть сила иммунного ответа. Но этот нежный орган постоянно подвергается пагубному воздействию токсинов. Как почистить печень за три дня?

Здоровая печень обезоруживает вирусы

Любое инфекционное заболевание предполагает обоюдный  контакт возбудителя и иммунитета заразившегося. В результате, если два человека были в контакте с коронавирусом, заболеть может лишь один из них. Об укреплении иммунной защиты говорится много. Из-за ажиотажа относительно пандемии коронавируса мы как-то забыли о прочих возбудителях – паразитах, токсической плесени, остальных многочисленных вирусах и болезнетворных агентах. Серьезную опасность представляет туберкулёз. Возможен ли вообще универсальный иммунитет, который убережет организм от всех напастей?

Универсальный иммунитет - это здоровая печень

Печень - настоящий чемпион в борьбе с инфекциями, форпост нашего иммунитета. И от состояния печени будет зависеть иммунная защита.

Чистим печень от токсинов

Врачи частенько рекомендуют пациентам фруктозу (в составе сладких фруктов и напитков) и парацетамол, губительно действующие на нежную печень. Фруктоза вообще действует на этот орган аналогично алкоголю. Лучшая альтернатива – это проростки брокколи.

Многие века целители признавали важность очистки организма от токсичных веществ. Выведение токсинов представляет собой процесс, идущий лишь при мобилизации мощных энерго-, ферментных и антиоксидантных ресурсов.

Здоровая печень обезоруживает вирусы

Если минимизировать прием пищи или голодать, в кровоток начнут активно поступать токсины. С резким притоком вредных веществ органы выделения не справляются. И важно не подвергать тело серьезной атаке токсинами. В этом может помочь очистка с акцентом на овощах. Данная диета – это гармоничная комбинация пищи для детоксикации и слабо-реактивных продуктов. Предложенное меню не заставит вас голодать и поможет вывести токсины, снижать вес и опознавать продукты, которые организму не подходят.

Обеспечить полноценный отдых для печени можно, на 3 дня отказавшись от спиртных напитков, кофе, чая, добавок и медикаментозных препаратов. Акцент делается на отказ от рыбьего жира и Омеги-3. Ведь мы не знаем, как отзывается организм на рыбу.

Чтобы вывести токсины, важно пить как минимум 2 л чистой воды в день (подойдет и несладкий чай из ромашки и мяты). Хорошей поддержкой будут теплый душ, баня, сауна. Так как токсины будут «потревожены» и начнут циркулировать в кровотоке перед выведением, вероятны неприятные ощущения и обострение персональных заболеваний.  «Кризис исцеления» длится 1-2 дня и уходит. Если беспокоит головная боль, не принимайте обезболивающие препараты.

Перед стартом чистки печени и дальнейшего тестирования своей реакции на пищевые продукты утром измеряем температуру тела, артериальное давление (если оно повышено), можно зафиксировать в дневнике наблюдений болезненные проявления по 10-бальной шкале, качество ночного сна и прочие значимые для вас показатели. 
Каждое утро взвешиваемся, выпиваем стакан воды (можно с соком лимона), пьем 1 стакан чая из корня одуванчика (можно использовать другое травяное средство для чистки печени и 1 таблетку пробиотика).

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Здоровая печень обезоруживает вирусы

Пищевой протокол при чистке печени

Первый день

  • Завтрак. Женщинам: 1 чашка (240 мл) гранолы  из льняных семян (можно замочить на всю ночь льняные семена) и полчашки ягод/половина груши. Мужчинам: 1-1,5 чашки гранолы и 1 чашка черники/1 груша. Пока не было тестирования на орехи, в первые дни в гранолу вводим чуть-чуть изюма/клюквы. Гранолу хорошо заливать кокосовым/рисовым молоком. Этот завтрак готовится все 3 дня чистки печени.
  • Обед. Суп из имбиря и моркови с подсолнечными семенами (можно взять чиа). Tушеная или паровая брокколи с соусом из апельсинов и соком лимона. Можно приготовить столько по объему, чтоб съесть на обед на завтрашний день. Руккола (сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком) и пригоршня тыквенных семян.
  • Перекус. 1 зеленое яблоко.
  • Ужин. Шпинат, протушенный с овощами и грибами под соусом кокоса/ оливковым маслом. До тестирования в рецепт не вводится сыр. Можно приготовить столько по объему, чтоб съесть на ужин и на завтрашний день. Салат из свеклы и моркови с пригоршней подсолнечных семян.

Второй день

  • Обед. Суп из имбиря и моркови с подсолнечными семенами. Брокколи. Салат: пол-яблока и четверть авокадо (если есть).
  • Перекус. Женщинам: половина груши и 12 сырых орехов миндаля (можно заранее замочить). Мужчинам: 1 груша и 18 сырых орехов миндаля.
  • Ужин. Женщинам: Оставшийся шпинат с овощами и 1 чашка коричневого риса (отварить) и тыквенных семян. Мужчинам: Оставшийся шпинат с овощами и полторы чашки коричневого риса (отварить) и тыквенных семян. Салат из свеклы и моркови с пригоршней подсолнечных семян.

Третий день

  • Обед. Салат из овощей и вегетарианский суп со специями. В суп перед подачей вводим половину чашки отваренного турецкого гороха (нута). Внимание! Горох (нут) отвариваем без соли.
  • Перекус. Женщинам: половина груши и 12 сырых орехов миндаля (можно заранее замочить). Мужчинам: 1 груша и 18 сырых орехов миндаля. Если имеется реактивность на миндаль, альтернативой будет яблоко/груша.
  • Ужин. Тушенные зимние овощи (готовим столько по объему, чтобы хватило и на завтрашний день): 1 чашка женщинам и 2 чашки мужчинам. Коричневый рис: женщинам – полчашки - 1 чашка, мужчинам чашка - полторы чашки.

Рекомендуется придерживаться трех приемов пищи и одного перекуса. Можно произвольно менять часы перекуса и обед с ужином, но лишь в рамках одного дня.

Если вы плохо перевариваете клетчатку и после начала чистки увидите недостаточно переваренные экскременты или случится запор, это значит, что предложенная диета вам не подходит.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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