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Зачем нужна агрессия?

Источник: b17.ru 03 января 2023 6074
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Агрессия - одна из форм гнева. Она всегда направлена на изменение ситуации, и в этом заключается её смысл. Гнев имеет разную степень интенсивности. Перед тем, как превратится в агрессию, он проходит стадии недовольства и раздражения. Предлагаем упражнение, которое поможет контролировать свой гнев.

Зачем нужна агрессия?

Восприятие любых чувств как ресурса помогает развиваться, осознавая свою идентичность. И чувство гнева имеет, на мой взгляд, самое прямое отношение к развитию.

Агрессия – активность, направленная на изменение окружающего мира

Агрессия, как форма проявления гнева, по сути – активность, направленная на изменение окружающего мира. Причем любая активность. Все, что мы делаем во внешним мире с целью удовлетворения потребностей - это уже агрессия. Сорвали яблоко с яблони и съели – агрессия, т.к. яблоко уже никогда не будет целым. Признались в любви - опять проявили агрессию, нарушив сложившиеся отношения, которые уже не будут прежними.

Агрессия всегда направлена на изменение ситуации. И в этом её основной ресурс. Заблокированный гнев не позволяет развиваться.

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И здесь могут быть несколько причин:

  • гнев не осознается и никак не проявляется из-за запрета на его выражение, либо из-за того, что не удается подобрать адекватную форму его проявления;
  • не осознается потребность, для реализации которой нужен гнев;
  • есть другие чувства, блокирующие гнев и возможность удовлетворения потребности (страх, стыд, вина и т.д.).

Зачем нужна агрессия?

Неотреагированная агрессия - частая причина неврозов, депрессий и подавленного состояния. Причем, способ отреагирования «побить подушку» - временный. Он не решает конфликт, снижает ценное для осознования напряжение. И если к такому способу прибегать часто, то потребность может быть совсем вытеснена.

Довольно часто не удается подобрать форму проявления агрессии. Для многих быть агрессивным=быть истеричным человеком. И тогда человек оказывается зажат между двумя полюсами: либо подавлять гнев, либо быть истеричным. И это не позволяет продвинуться дальше в развитии - не удается построить диалог, заявить о потребности, осознать ресурсы и ограничения и «переварить» полученный опыт.

В заключение статьи хочу предложить небольшое упражнение. Гнев имеет разную степень интенсивности. И до того, как превратится в неконтролированную агрессию, он проходит стадию недовольства и раздражения. Попробуйте замечать эти стадии и, прислушиваясь к себе, находить причины небольшого раздражения, спрашивая себя снова и снова - чем я недоволен или недовольна?опубликовано econet

Автор Рубцова Татьяна

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология Рубцова Татьяна агрессия гнев страх стыд невроз депрессия раздражение

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