Янтарная кислота: недорогое натуральное средство, которое исцеляет и омолаживает весь организм

Вот что пишет о янтарной кислоте известный натуропат Анатолий Маловичко в книге «Рак. Спасение есть!»: Янтарная кислота в короткие сроки способна давать организму «сверхсилу», «сверхэнергию», что особенно хорошо для организма, измотанного большими физическими нагрузками и постоянными стрессами.

В основном янтарную кислоту добывают из янтаря. Янтарь плавится при 250–300 °C и начинает кипеть. Отгонкой из него выделяют темно-красное янтарное масло, кристаллическую янтарную кислоту, а также янтарную канифоль. В разных образцах янтаря содержится от 2,5 до 8 % янтарной кислоты.

Ежедневно наш здоровый организм вырабатывает около 200 г янтарной кислоты и сам же использует ее на свои нужды. Что бы мы с вами не ели — белки, жиры, углеводы — все они превращаются в органические кислоты цикла Кребса. Цикл Кребса, дыхательная цепь и система аккумуляции энергии расположены в митохондриях — клеточных органеллах, исполняющих роль основного источника энергии.

Митохондрии называют энергетическими станциями клетки. Именно в митохондриях происходит сгорание всех видов веществ, они поставляют АТФ как универсальное энергетическое топливо для всех видов работ и синтеза в тканях организма. Именно в митохондриях в основном образуется и используется для последующих реакций янтарная кислота. При достаточном кислородном обеспечении все органические кислоты (а их за сутки вырабатывается в организме немало — около 5 л соляной кислоты и 1 л уксусной кислоты) сгорают в специализированных клеточных органеллах — митохондриях за счет потребляемого из воздуха кислорода.

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Та янтарная кислота, которая образуется в митохондриях, моментально и сгорает в митохондриях. Вне митохондрии, вне клетки, в кровотоке ее практически нет. Она появляется вне митохондрий при полном отсутствии кислорода, или при глубокой гипоксии в каком-то участке ткани. Например, у ныряльщиков, при тяжелой интенсивной работе, в условиях выраженного энергетического дефицита. Значит, появление в кровотоке янтарной кислоты — это сигнал о том, что в каком-то участке тела нет ресурсов энергии или имеется кислородное голодание.

Янтарная кислота – природный антиоксидант

Нарушения окисления и энергообмена затрагивают наследственный аппарат клетки, в клеточной ДНК происходят мутации. Имеется целый класс болезней, которые названы митохондриальными. Это болезни, связанные с распадом нервной системы — синдром Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие, так или иначе связанные с нарушением тканей: кардиомиопатия, мышечная дистрофия, диабет и другие. Здесь могут помочь только натуральные, природные антиоксиданты.

Лучшая из них — янтарная кислота. Она может использоваться как мощный антиоксидант, очень эффективный и направленного митохондриального действия. Здесь янтарная кислота дает большие надежды, так как улучшает обмен веществ в целом, способствует выводу отмерших клеток, токсинов, улучшает кровоснабжение. Как видите, янтарная кислота обладает явным омолаживающим эффектом. Особенно это важно пожилым. Им вместо лекарств от сердца, желудка, печени, да еще и от старения — все в одном — это янтарная кислота!

Янтарная кислота — лучший натуральный, природный антиоксидант, восстанавливающий обмен веществ и обладающий омолаживающим эффектом.

Диапазон действия янтарной кислоты фантастический: она стимулирует нервную систему, улучшает деятельность почек и кишечника, применяется как антистрессовое, противовоспалительное и антитоксическое средство. Применяется для лечения различного рода анемий, острых радикулитов, хронических сердечно-сосудистых заболеваний (коронарный атеросклероз и перенесенный инфаркт миокарда). Особенно хорошо зарекомендовала себя янтарная кислота как лечебное средство в случае патологии сердечной мышцы. Сама кислота — абсолютно безвредное, не накапливающееся в организме вещество. В каких случаях ее применение особенно эффективно?

Быстро рассасываются ушибы и травматические опухоли с компрессами из медицинской желчи с добавлением в нее янтарной кислоты.

Снимаются воспаления щитовидной железы втиранием янтарного масла (плохой запах). Можно с успехом носить янтарные бусы и принимать янтарную кислоту.

Эффективно применение янтарной кислоты при кетоновом ацидозе в условиях диабета и ожирения. Препарат способствует повышению работоспособности и уменьшению метаболического ацидоза.

Янтарная кислота стимулирует в организме выработку собственного инсулина, а ее регуляторная активность повышает сопротивляемость организма и обеспечивает его стремление к нормализации обмена веществ.

Противовоспалительный эффект янтарной кислоты отмечен при гепатите и циррозе печени, онкологии печени. Эффективность других лекарств при этом возрастает на 40 %, потребление кислорода клетками печени увеличивается в 60 раз! Помогает при желчнокаменной болезни, усиливая выделение солей, дробит камни и обеспечивает дренаж печени. Улучшаются все показатели биохимической активности печени.

Янтарная кислота ускоряет процесс сгорания алкоголя в организме и быстро снимает похмельный синдром (доза несколько выше обычной: 8–12 таблеток в сутки).

Для воздействия на почки на клеточном уровне может с успехом использоваться янтарная кислота. Противовоспалительный эффект отмечен при пиелонефрите. Кроме того, янтарная кислота помогает при почечно-каменной болезни, усиливая выделение солей и растворяя камни. Янтарная кислота усиливает действие других лекарств, дозу их можно снижать.

Янтарная кислота благотворно влияет на всю внутреннюю жидкостную среду организма. Поэтому янтарная кислота с успехом используется для восстановления местного кровоснабжения, как бы подгоняя кровь, очищая сосуды от солей, снимает воспаления. Это ее свойство используется для лечения варикозного расширения вен, снятия воспалений, восстановления работы венозных клапанов. Прекрасно показала себя янтарная кислота при лечении атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца, аритмии.

Препараты янтарной кислоты с успехом применяются в комплексной терапии сосудистых расстройств, особенно после инсульта, инфаркта, при ишемической болезни сердца, улучшают капиллярный кровоток, снижают потребность нервных клеток в кислороде в условиях гипоксии.

Янтарная кислота в организме нормализует содержание гистамина и серотонина в крови и повышает микроциркуляцию в органах и тканях, не оказывая влияния на артериальное давление и показатели работы сердца. Кровоток в сердце под действием янтарной кислоты улучшается, увеличивается способность сердца переносить повышенные физические нагрузки. Это может с успехом использоваться спортсменами, и без побочных явлений, не используя допинга, повышать выносливость.

Неоценимую помощь янтарная кислота оказывает в лечении воспалительных заболеваний женских половых органов. Здесь она используется как эффективный биостимулятор.

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Успешно лечатся:

а) кольпит — воспаление слизистой оболочки влагалища вследствие инфекций, нарушения обмена веществ, гормональной недостаточности (ранний климакс, удаление яичников, старческий возраст). Преждевременный климакс чаще всего связан с нарушениями работы щитовидной железы, и здесь тоже помогает янтарная кислота;

б) эрозия шейки матки — помогает исцелению без образования рубцов;

в) также очень эффективна янтарная кислота при мастопатии, кистах, миомах и бесплодии.

Этот эффект, скорее всего, связан с торможением патологического клеточного деления, благодаря чему опухоль превращается в скопление отмерших клеток и постепенно рассасывается. Тот же эффект в лечении бесплодия, если оно связано со спаечными процессами в малом тазу.

В детской практике янтарная кислота оказывает неоценимые услуги в случаях лечения пневмоний (даже очень тяжелых форм), бронхиальной астмы, аллергических реакций (в том числе лекарственных). Чаще здесь применяют сукцинат (от латинского succus — сок) натрия в виде 15 % раствора из расчета 150 мг на 1 кг массы тела в сутки. Быстро проходили явления легочной недостаточности, гипоксии (недостаток кислорода), нарушения в кровообращении. Восстанавливались показатели крови. Гораздо быстрее исчезали катаральные явления — кашель, хрипы. Исследования, проведенные независимо в нескольких клиниках, подтвердили, что применение янтарной кислоты сокращает сроки лечения у малышей на 5–7 суток.

Очень эффективна янтарная кислота при лечении экссудативного диатеза у детей, для формирования стойкого иммунитета.

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Онкология. Самый актуальный и больной вопрос!

Исследования проводились в Институте биофизики Минздрава России в Москве на добровольцах. Наряду с введением янтарной кислоты, больные соблюдали строжайшую диету, особый режим жизни, применялись целебные травы и напитки, комплекс минералов и витаминов природного происхождения. И все это из опыта применения народных средств! Результаты собраны и обработаны за несколько лет:

1. В группе больных раком яичников, получавших лечение янтарной кислотой, смертность составила 10 %, в контрольной группе (без янтарной кислоты) — 90 %.

2. Раком толстой кишки — 10 % и 80 % соответственно.

3. Раком шейки матки — 10 % и 80 %.

4. Раком молочной железы — 10 % и 60 %.

Тот факт, что янтарная кислота тормозит рост опухолей, причем разнообразных, уже точно установлен опытным путем и не противоречит современным научным взглядам на природу рака.

Если применяются стандартные методы лечения — операция, облучение, химиотерапия, — добавка янтарной кислоты повышает шансы излечения в 2–3 раза. Кроме того, янтарная кислота помогает справляться с токсикозами, сопровождающими онкозаболевания и лечение.

• С целью защиты от разрушительного действия стрессов, в тяжелых жизненных ситуациях, при бессоннице, длительном утомлении стоит принимать янтарную кислоту.

• При здоровом образе жизни организм обновляется через каждые 5—7 лет! Старение человека происходит на клеточном уровне и только затем становится заметно на организме в целом. Также и восстановление (омоложение) должно начинаться с клеток и в те же сроки, а не за месяц, как мечтают многие.

Прием янтарной кислоты

Прекрасное средство, слов нет. Но… Как говорят в народе, все хорошо в меру.

Наибольший целебный эффект янтарная кислота дает при кратковременном приеме. Нужен толчок для естественного оздоровления организма в нужное время, в нужном месте, в нужной дозе. Все, что сверх необходимого, вредно.

Что нужно иметь в виду при лечении янтарной кислотой?

При приеме сильных лекарств, антибиотиков, сульфаниламидов, разрушающих печень, целесообразно принимать янтарную кислоту во время всего курса приема лекарств (обычно это 7–14 дней). Если же лечение затягивается более двух недель, лучше сделать перерыв в приеме янтарной кислоты на 7 дней.

Затем снова возобновить прием янтарной кислоты. Препарат не токсичен, побочные эффекты отсутствуют, возможность передозировки практически исключена. Но следует учитывать, что янтарная кислота оказывает тонизирующее действие на центральную нервную систему, поэтому при повышенной возбудимости принимать ее не следует. Янтарная кислота может повышать кислотность желудочного сока, поэтому тем, кто страдает гиперацидным гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, принимать с осторожностью или воздержаться в периоды обострения. Профилактически можно принимать по 1–5 таблеток в течение 1–4 недель. При регулярном приеме, более 4 недель, через каждые 4 дня делать двухдневный перерыв.

Внимание! Обязательно принимать после (в конце) еды!

Особенно важно принимать янтарную кислоту весной, когда организм ослаблен. В период сезонных изменений погоды ослабляется иммунитет.

При приеме янтарной кислоты вероятность заболеть сильно уменьшается, даже если ухаживать за инфекционным больным.

А если простуда прихватила, то лучше сразу принять 2 таблетки, утром еще 2 таблетки, затем по 1 таблетке 3 раза в день до выздоровления.

1 таблетка уже через 10 мин придаст ясность и остроту мышлению, поможет сконцентрировать внимание, собраться с мыслями. Это лучше крепкого кофе помогает всем представителям творческих профессий. А после дружеской попойки ускорит сгорание алкоголя, быстро снимет синдром похмелья.

Лучше принимать порошок янтарной кислоты в капсулах, это исключает раздражение слизистых желудка и повышает усвояемость.

И последнее. Янтарная кислота, получаемая из природного янтаря, в 4–6 раз дороже получаемой другими способами. Но покупать стоит только натуральную, ибо автор пишет только о природной, полученной из янтаря, которая оказывает максимальное действие.

Есть такие формы янтарной кислоты:

1. Готовый препарат «Янтарная кислота» — аптечный.

2. «Янтавит» — пищевая добавка из натурального янтаря.

3. «Янтарный эликсир» — порошок янтарной кислоты в капсулах. Удобно для чувствительных желудков.

Есть еще много других сочетаний янтарной кислоты и природных добавок, добавок лекарственных средств, но это уже фармакология для профессиональных медиков. опубликовано econet

©Анатолий Маловичко

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