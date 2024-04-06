Выполнять каждое утро! 8 упражнений на растяжку

Упражнения на РАСТЯЖКУ включены почти в каждую фитнес-программу. Они способствуют восстановлению загруженных мышц, дают энергию и подвижность. В процессе растяжки при правильном дыхании налаживается связь между телом и разумом.

О пользе растяжки говорить не приходится. Она развивает гибкость тела и координацию движений, помогает сформировать привлекательную, стройную фигуру, даже укрепляет здоровье. Растягивать тело полезно именно в утренние часы. Упражнения на растяжку не зря включены практически в каждую фитнес-программу. Они способствуют восстановлению сильно загруженных мышц, дарят бодрость и активность. В процессе растяжки при правильно поставленном дыхании налаживается связь между нашим телом и мышлением

Предлагаем 8 специальных упражнений для растягивания и расслабления основных мышц нашего тела.

1. Боковая растяжка.

Как выполнять эту растяжку:

Встать прямо, чтобы ноги были вместе. Поднять руки и соединить их над головой.

Вдохнуть и плавно, не спеша наклониться всем корпусом в сторону. Когда появится ощущение напряжения в боковых мышцах – остановиться.

Задержаться в данном положении на 5 вдохов-выдохов. Выполнить 3-4 повтора. Перейти к следующей стороне.

2. Растягиваем заднюю поверхность бедер.

Как выполнять эту растяжку:

Закинуть левую ступню на какую-либо поверхность - скамью, спинку стула или стол. Обе ноги должны быть выпрямлены в коленях.

Сделать наклон вперед, при этом не округляя спины. Руками взяться за левую ногу насколько возможно дальше.

В процессе растяжки следует держать голову повыше, а грудь нужно подать вперед.

Повторить то же и для правой ноги.

В первое время использовать в упражнении низкую поверхность. Увеличивая постепенно гибкость тела, можно поднимать уровень высоты.

3. Растягиваем спину.

Как выполнять эту растяжку:

Встать ровно, выпрямить спину. Стопы располагаются на ширине плеч. Грудная клетка максимально расправлена. В пояснице постараться сохранить естественный прогиб.

Напрячь пресс и наклонить весь корпус к полу, провернувшись при этом в тазобедренных суставах. Обязательно нужно спину держать прямой.

Если на данном этапе ваша гибкость пока не позволяет коснуться руками пола, не надо скруглять спину, просто можно слегка согнуть ноги в коленях.

Задержаться в наклоне на 1-2 секунды и принять исходное положение, используя усилия ягодичных мышц. Можно выполнить несколько повторов упражнения.

4. Растягиваем мышцы ягодиц.

Как выполнять эту растяжку:

Встать у стола (столешница должна быть ниже уровня бёдер).

Поднять ногу и опустить голень на поверхность стола. Колено должно смотреть в сторону, голень – параллельно краю столешницы.

Руками (по сторонам от ноги) можно опираться о стол. Плавно, не спеша податься вперед, растягивая при этом ногу.

Дыхание должно быть спокойным и глубоким. Сделать 5-8 вдохов-выдохов и проделать то же с другой ногой.

5. Растягиваем мышцы пресса и спины.

Как выполнять эту растяжку:

Вдохнуть глубоко и резко выдохнуть.

На выдохе постараться округлить спину, насколько возможно, втянуть живот и сжать ягодицы. Таз должен оставаться прямым, копчик направлен вниз, голова опущена.

В такой позе застыть на 8-10 секунд. Теперь прогнуть спину в пояснице и поднять голову. Таз постараться тянуть вверх. Мысленно сосчитать до восьми.

Принять исходное положение и вдохнуть.

6. Растягиваем плечи.

Как выполнять эту растяжку:

Растянуть в руках либо полотенце, либо толстую веревку, либо пояс на ширину немного более ширины плеч.

Отвести распрямленные руки назад. Затем – вперед.

В положении, когда руки находятся над головой, поднять плечи. И лишь только потом перевести их назад.

Выполнить максимально возможное количество повторов.

7. Растягиваем икры.

Как выполнять эту растяжку:

Встать на расстоянии примерно 50 см от стены, лицом к ней. Одна нога отведена вперед.

Наклониться вперед и упереться в стену руками. Стараться держать пятки, бёдра и голову на одной прямой линии.

Постараться удерживать пятки на полу. Задержаться на 10-20 секунд. Поменять ногу. Выполнить еще раз это упражнение.

8. «Лягушка».

Как выполнять эту растяжку:

Сделать выдох, встать на колени (ступни направлены назад).

Мягко и не спеша развести колени в стороны как можно более широко.

Потихоньку коснуться ягодицами пола. Ступни должны быть под ягодицами.

Расположить руки на коленях (можно опереться руками о поверхность). Задержаться в данном положении ан 3-4 минуты.

Выходить из этой позы следует как можно более бережно и плавно. Сначала нужно аккуратно свести колени, а затем уже поднимать таз с пола.

Регулярно выполняя этот комплекс «растягивающих» упражнений, вы ощутите, что ваше тело становится более послушным и подвижным, а самочувствие улучшается. Главное – поделывая упражнения, не торопиться, чтобы не причинить себе дискомфорт и следить за тем, чтобы дыхание было правильным.опубликовано econet

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