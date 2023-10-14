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Восточная система продления молодости Шиар Дуань Цзинь

Автор: Econet 14 октября 2023 6470
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Комплекс упражнений Шиар Дуань Цзинь поможет восстановить баланс гормонов, запустить движение энергии тела по специальным каналам; нормализовать циркуляцию Крови и Ци в большом круге кровообращения. Все это способствует продлению молодости и укреплению защитных сил организма.

Восточная система продления молодости Шиар Дуань Цзинь

Методика оздоровления Шиар Дуань Цзинь берет свое начало в Азии, где широко применяется опыт нетрадиционной медицины. Данная омолаживающая система нормализует баланс гормонов, оздоравливает метаболизм и усиливает потоки Ци и Крови в организме. Если регулярно практиковаться, запускается механизм комплексного восстановления организма, отдаляется биологическое старение и присущие ему клеточные и тканевые изменения.

Методика омоложения организма Шиар Дуань Цзинь

Применение медикаментов может разбалансировать хрупкое гормональное равновесие, угнетать секрецию гормонов. Даже легкий гормональный дисбаланс грозит спровоцировать ряд болезней.

Предложенные упражнения помогут в саморегулировании секреторной функции и активировать производство гормонов (усилить спину и почки).

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Восточная система продления молодости Шиар Дуань Цзинь

Позитивное воздействие системы Шиар Дуань Цзинь

  • нормализация работы ключевых органов и систем;
  • стимуляция синтеза гормонов и запуск циркуляции энергии организма по специальным каналам;
  • нормализация циркуляции Крови и Ци в большом круге кровообращения;
  • регуляция функций организма и укрепление иммунной защиты;
  • нормализация метаболизма.

Упражнения дадут возможность:

  • наполнить энергией Ци организм;
  • оздоровить циркуляцию Ци и Крови;
  • убрать застойные явления Ци в органах;
  • настроить потоки и уровень энергии Ци;
  • насытить жизненной силой тело и очистить его.

Эта практика максимально полезна для лиц средней и пожилой возрастной группы, ослабленных, больных, страдающих ожирением. Гимнастика осуществляется в положении сидя  (на полу). Вам потребуется 25 минут.

Главная задача данных упражнений – активировать производство гормонов, повысить уровень Ци и Крови, почистить 12 каналов в теле. Каждое упражнение изначально влияет на определенные каналы и активные точки, через которые действует на соответствующие внутренние органы.

Гимнастика Шиар Дуань Цзинь

1. Успокаиваем сердце, располагаем кисти рук.

Дает возможность координировать циркуляцию Крови и Ци и активировать их поток в теле.

2. Постукиваем зубами, стучим в небесный барабан.

Дает возможность стимулировать умственную деятельность. 

3. Встряхиваем Небесный столб.

Дает возможность координировать функции 6-ти Ян-меридианов и оздоровить циркуляцию Ци в них.

4. Обхватываем гору Куньлунь.

Дает возможность активизировать зону Саньцзяо, где находятся ключевые органы. 

5. Вращаем лебедку.

Активирует 3 меридиана Инь и 3 меридиана Ян, которые идут сквозь кисти рук, меридиан Ду и канал Мочевого пузыря, точку акупунктуры Вэй Шу, нормализует работу соответственных органов (сердца, легких,почек), активирует энергию Ян. 

6. Подпираем Небо, надавливаем на голову.

Стимулируем 3 меридиана Ян и 3 меридиана Инь, идущих в зоне стоп, очищаем каналы,  нормализуем потоки Крови и энергии Ци. 

7. Наклоняемся, касаемся стоп.

Стимулируем каналы Жэнь, Ду и каналы в поясничной зоне. 

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8. Массаж зоны Цзинмэнь (спина).

Цзинмэнь расположена над почками (поясница). Массаж точек акупунктуры Шэнь Шу (V23) и Яо Янь дает возможность усилить и очистить отвечающие им каналы, укрепляет почки и Ци.

9. Поглаживаем живот и брюшную полость.

Массаж области живота дает возможность нормализовать движение Крови и Ци, чистит каналы и улучшает кровоток в органах брюшной полости. Разгоняет застой Ци в печени, нормализует поток Ци и функции органов, оптимизирует работу ЖКТ и мочеполовой системы. 

10. Зажигаем Огонь в нижнем даньтянь.

Дает возможность расслабить нервные клетки коры мозга, нормализовать мозговые функции, ослабить давление на симпатическую нервную систему и поднять настроение. 

11. Вращаем верхней половиной корпуса.

Точка акупунктуры Хуэй Инь находится между внешними гениталиями и анальным отверстием. В этом месте идет канал Иньцяо, который служит пересечением каналов Жэнь и Ду, черпающих Ци из него. 

12. Полощем полость рта, глотаем слюну.

Слюна, по мнению даосов, - ценное сокровище мира и прекрасное тонкое  вещество среди  пяти стихий.
Применение языка для прочищения и промывания рта способствует слюноотделению. Производство слюны помогает очистить полость рта. А ее сглатывание активизирует поток Ци, налаживает функции органов, питает организм, стимулирует переваривание пищи, улучшает кровоток, тормозит процесс старения.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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