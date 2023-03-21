Витамин К: Признаки дефицита, и как восполнить нехватку

Сегодня поговорим о таком важном для здоровья витамине К. Узнайте основные признаки нехватки этого витамина в организме и способы его возобновить.

Витамин К вырабатывается микрофлорой кишечника. Означает ли это, что нет необходимости беспокоиться о дефиците этого микроэлемента? На самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Этот витамин важен для поддержки свертывающих свойств крови, нормализации процессов окисления и восстановления, а также транспортировки полезных веществ к органам и тканям, особенно хрящевой и костной. Нехватка этого микроэлемента может быть спровоцирована нарушениями в работе кишечника.

Признаки дефицита

О нехватке витамина свидетельствует появление следующих проблем:

1. Кровотечения. При дефиците витамина кровь становится более жидкой, а неконтролируемое кровотечение может быть очень опасным, особенно если человек планирует пройти косметологическую процедуру либо ему назначена операция. Не стоит также забывать о повышенном риске возникновения внутренних кровотечений.

2. Гематомы. Появление на теле множественных синяков даже от небольших ушибов и ударов свидетельствует о нехватке К витамина. В этом случае рекомендуется сдать анализ крови. Своевременная диагностика позволяет предотвратить серьезные последствия для здоровья.

3. Появление на теле красных или фиолетовых пятен, которые со временем не исчезают. Явный признак дефицита витамина, который нужно срочно восполнять.

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4. Скопление кальция в суставах. К витамин обеспечивает доставку D витамина к нужным участкам. При дефиците первого витамина второй скапливается в хрящах и суставах, что нарушает их работу, провоцирует появление острой боли и ослабление всей костной системы.

При обнаружении любого из перечисленных симптомов нужно обращаться за консультацией к специалисту.

Как восполнить дефицит

Нормализовать уровень К витамина в организме можно посредством включения в рацион ферментированных продуктов, к примеру, квашенной капусты. Также достаточное количество этого микроэлемента содержится в говяжьей печени, яйцах, молочных продуктах, тыкве, бананах, киви и оливковом масле. Следите за питанием и будьте здоровы!опубликовано econet

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