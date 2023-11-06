ВИТАМИН А: источник МОЛОДОСТИ

Чем полноценнее питание, тем больше молекул витамина А поступает в кровь и направляется к клеткам тела. Поэтому освоение витамина А в процессе обмена веществ — строго индивидуальный процесс

У вас бывает так, что, глядя утром в зеркало, вы вполне довольны своей внешностью, а уже к обеду чувствуете себя усталым и апатичным? Не приходилось ли вам замечать, что вы выглядите на пять лет старше, чем на самом деле? Вы плохо видите в сумерках и по ночам? Вы подвержены частым инфекциям, воспалениям слизистой оболочки — в гортани, носовой полости, бронхах, в мочеполовой сфере?

О пользе витамина А

Каротины — природное оборонительное оружие

Каротин — источник молодости

Как витамин А попадает в кровь

Откуда мы получаем каротины

Действенная защита от болезней

Защита слизистых оболочек

Витамин А улучшает зрение

Последствия дефицита витамина А у детей

На что необходимо обратить внимание

Тогда, возможно, все дело в витамине А. Иначе говоря, вы страдаете от недостатка этого жизненно важного питательного вещества, которое в иммунной системе сражается с вирусами, бактериями и другими возбудителями болезней, поддерживает молодость и здоровье клеток вашего организма, улучшает остроту зрения и делает кожу гладкой и эластичной. Витамин А был открыт в 1931 году. Тогда же была расшифрована его химическая структура. С 1947 года его научились синтезировать. Но только теперь ученые, пользуясь совершенными аналитическими приборами, начинают открывать сокровенные тайны этой чудодейственной молекулы.

Витамин А в нашей иммунной системе борется с вирусами, бактериями и другими возбудителями болезней, поддерживает молодость и здоровье нашего тела, улучшает остроту зрения, делает кожу гладкой и эластичной.

Каротины — природное оборонительное оружие

Каротины защищают клетки человеческого организма от сгорания. В противном случае «печи», в которых добывалась энергия, сами расплавятся. Без каротинов и других веществ, (например, селена) человек в течение нескольких минут сгорит и погибнет, потому что все клетки одновременно выйдут из строя. При этом свободные радикалы, по сути, являются необходимым изобретением природы, убивая все старое и оставляя жить новое. Без свободных радикалов растения, животные и люди жили бы вечно. Свободные радикалы выискивают больные, незащищенные клетки, чтобы убить их.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Каротин — источник молодости

Природа не признает болезней. Она различает только старые и молодые клетки организма. Молодые клетки охраняются каротинами и другими биологическими защитниками. Свободные радикалы и другие вредные вещества ничего не могут поделать с ними. Люди, у которых клетки насыщены каротинами, значительно дольше остаются молодыми, чем те, у которых концентрация каротинов в тканях клетки низка.

Большинство этих сведений получено только в последнее время. Еще несколько лет назад не было аналитических приборов для измерения концентрации каротинов в клетке на пикомолярном уровне.

Поскольку клетки могут насытиться каротином только в том случае, если он в достаточном количестве присутствует даже в тончайших кровеносных сосудах, мы должны заботиться о том, чтобы в крови всегда было достаточно молекул каротина. Для этого существует лишь одна возможность: необходимо принимать богатую каротинами пищу.

К ней относятся, прежде всего, темно-зеленые, желтые и красные овощи, такие как шпинат, брокколи, морковь, свекла или тыква. Много витамина А содержится и в абрикосах. Доктор С.А. Махмуд, изучающий обмен веществ, установил, что люди из пакистанской народности «хун-за» живут так долго потому, что едят очень много абрикосов. Американский лауреат Нобелевской премии Джордж Уиппл считает, что по своей омолаживающей способности абрикосы сравнимы с печенью.

Если каротины в достаточном количестве содержатся в крови, они попадают в клетки и сохраняют их молодость, защищая от свободных радикалов.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Это так просто — приложить усилия к сохранению своей красоты и молодости!

Признаки нехватки витамина А:

Ломкие, медленно растущие ногти;

Сухие, ломкие волосы;

Сухая кожа;

Сыпь на коже;

Отсутствие аппетита;

Частые инфекции;

Куриная слепота;

Ослабление зрения;

Нарушения процесса роста;

Бесплодие.

Как витамин А попадает в кровь

Каротины — это жиросодержащие пигменты. Около 60 из них (например, бета-каротин) считаются провитаминами, предшественниками витамина А, возникающими в процессе обмена веществ. Готовый витамин А — ученые в зависимости от химической структуры называют его ретинолом, ретиналом или ретиноидом — содержится в некоторых продуктах животного происхождения, например, в печени, сливочном масле, цельном молоке, сыре, яйцах и особенно в рыбьем жире. Животные преобразовывают каротины в процессе обмена веществ в готовый витамин А. Этот витамин быстро поступает в кровь, а вместе с ней — и к клеткам тела.

Откуда мы получаем каротины

Несколько дольше происходит процесс поступления в клетки витамина А, полученного из растительных каротинов. Молекулы каротина (например, в моркови) плотно упакованы в растительных волокнах, и пищеварительные соки с трудом могут извлечь их оттуда. Поэтому до 40% полученных с пищей каротинов не превращается в витамин А, а выбрасывается из организма вместе с экскрементами. Чтобы этого не происходило, морковь и другие овощи, содержащие много балластных веществ, надо долго варить или тушить, не отказываясь при этом от добавления жира, потому что в противном случае в организме вырабатывается слишком мало желчных солей для производства витамина А.

Действенная защита от болезней

В 29 из 31 исследования по проблемам борьбы с онкологическими заболеваниями в США указывается, что высокое содержание каротинов в повседневном питании является хорошей защитой от рака. Важнейшие продукты — морковь и темно-зеленые листовые овощи.

Начинать лечение витамином А нужно как можно скорее, потому что проходит десять дней, прежде чем концентрация этого важного питательного вещества в крови достигнет максимального уровня. А до тех пор, пока в коже и всех тканях тела накопится необходимое количество этого ценного вещества, может пройти 5-6 недель.

Высокое содержание каротина в продуктах питания представляет собой надежную защиту от рака и других болезней. Это установили в последнее время американские исследователи.

Поскольку витамин А, как и другие растворимые в жире витамины группы D, Е и К, может накапливаться практически в неограниченных количествах, то его концентрация может вдруг стать слишком высокой, в ущерб здоровью. Но такая опасность возникает лишь тогда, когда витамин А принимается в виде таблеток в больших дозах на протяжении значительного периода времени.

Растительные же каротины можно употреблять в пищу без ограничений, от этого в худшем случае могут лишь пожелтеть ладони.

Витамин А измеряется не в граммах или миллиграммах, а в так называемых международных единицах (ME).

Защита слизистых оболочек

Витамин А — лучший друг наших слизистых оболочек.

Каротины в иммунной системе повышают защитную силу собственных интерферонов организма против возбудителей болезней. Прежде всего, они защищают от свободных радикалов чувствительную зобную, или вилочковую железу, которая представляет собой штаб-квартиру иммунной системы.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Эта маленькая железа, находящаяся за грудиной, с возрастом сморщивается и постепенно утрачивает свои функции. Витамин А, как уже доказали иммунологи, может при достаточной концентрации в крови снова вызвать рост зобной железы, а кроме того, повышает количество белых кровяных телец — стражей иммунной системы.

Витамин А улучшает зрение

В 1967 году американский биохимик Джордж Уодд получил Нобелевскую премию, выяснив значения витамина А для зрения.

Людям, которые подолгу работают у экранов, подвергая свои глаза многократным световым раздражениям, обязательно необходим витамин А, потому что он расходуется в глазу при каждом световом импульсе.

Если увеличить ежедневное потребление витамина А, то многие вполне обошлись бы без очков. Этот витамин — серьезный конкурент нашей оптической промышленности.

Витамин А необходим и в такой деликатной сфере, как любовь, секс и продолжение рода. Во-первых, витамин по вполне понятой причине нужен для слизистой оболочки половых органов. Во-вторых, витамин А играет важную роль в синтезе прогестерона, промежуточного продукта половых гормонов. Если витамина А недостаточно, то возникает дефицит сперматозоидов у мужчин и, как доказал Томас Мур из Кембриджского университета, снижение полового влечения и бесплодие у женщин.

Витамин А необходим для производства прогестерона, поддерживающего процессы, связанные с продолжением рода.

Последствия дефицита витамина А у детей

Если дети плохо растут, причиной этого может быть нехватка витамина А. Рост костей в конечностях происходит главным образом в области суставов. Именно клетки хрящевой ткани наиболее активно участвующие в процессе обмена веществ, требуют большого количества витамина А. Молодые клетки костей растут, сохраняют некоторое время активность, а затем отмирают, чтобы уступить место новым хрящевым клеткам. Чтобы этот постоянный цикл в детских конечностях (да и во всех костях) не прекращался, некоторые хрящевые клетки имеют ферменты, которые могут способствовать их отмиранию.

Эти ферменты находятся под постоянным контролем витамина А. Если витамина не хватает, то хотя и возникает достаточное количество хрящевой массы, но отсутствует контроль за другим, тоже очень важным процессом её отмирания и рост ребенка нарушается. Не случайно молозиво — материнское молоко в первые дни после родов — содержит огромное количество каротинов. Это можно определить по его жел-товатому цвету.

В самое последнее время получены данные о том, что витамин А тесно связан с гормоном роста и оба они имеют общие рецепторы в клетках организма. Поэтому детей необходимо в изобилии кормить тёмно-зелеными, желтыми и красными овощами. Поскольку у костей много общего с зубами, то это касается и прикуса наших малышей. Витамин А укрепляет челюстные кости и предотвращает таким образом неправильный прикус.

Для роста детей витамин А имеет особое значение. Рост конечностей происходит главный образом в области суставов, а клетки хрящей требуют большого количества витамина А.

Как обеспечить достаточное количество витамина А

Ежедневное потребление Международные единицы (ME) Грудные дети 2000 Дети от 1 до 3 лет 2300 Дети от 4 до 6 лет 2500 Дети от 7 до 10 лет 3200 Подростки 4000 Женщины 4000 Мужчины 5000 Беременные женщины 5500

Особенно богаты витамином А:

Продукты питания Международные единицы (ME) Телячья печень (100 граммов) 26000 Морковь средних размеров 9500 Шпинат (1 порция) 7800 Тыква (1 порция) 7100 Папайя (1 штука) 5700 Зеленая листовая капуста (1 порция) 4900 Брокколи (1 порция) 4100 Дыня (1 четверть) 3800 Помидор (1 штука) 1200 Авокадо (1 штука) 1100 Абрикос (1 штука) 950 Кочанный салат (1 порция) 910 Спаржа (1 порция) 700 Зеленый горошек и фасоль (1 порция) 510 Персик (1 штука) 460



На что необходимо обратить внимание

Лишь 40% каротинов выделяется в кишечнике из пищевой массы. Из этих «свободных» каротинов часто лишь половина превращается в витамин А, вследствие нехватки желчных солей, ферментов или других важных вспомогательных веществ.

Чем полноценнее питание, тем больше молекул витамина А поступает в кровь и направляется к клеткам тела. Поэтому освоение витамина А в процессе обмена веществ — строго индивидуальный процесс.опубликовано econet

Обербайль Клаус "Витамины-целители"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet