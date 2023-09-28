Варикоз: как распознать и остановить болезнь на ранней стадии

Такое заболевание, как варикоз, не всегда проявляется в виде выступающих на голенях узлов, и если вовремя не заметить первоначальные признаки проблемы, то могут возникнуть серьезные осложнения. Согласно статистике этим заболеванием страдают около 10% мужчин и 30% женщин.

Предлагаем ознакомиться с ранними признаками варикоза, чтобы вовремя предотвратить развитие болезни.

Скрытые признаки варикоза

1. Изменение цвета кожного покрова. Появление на коже светлых либо темных пятен свидетельствует о поражении глубоких вен. Цвет кожи меняется, когда к тканям не поступает нужное количество крови. На первых стадиях пятна могут не вызывать беспокойства, а с развитием болезни они могут покраснеть и уплотниться. Отсутствие лечения повышает риск образования язв.

2. Зуд в области лодыжек и голеней. Зуб появляется при изменениях в сосудах и тканях. По причине застоя крови нарушаются обменные процессы, кожа становится более сухой и начинает шелушиться. Появление зуда должно стать поводом обратиться к специалисту, который назначит:

прием антигистаминных средств, снижающих отечность и снимающих спазмы;

прием седативных препаратов, стабилизирующих работу нервной системы и нормализирующих сон;

применение мазей, увлажняющих кожу и препятствующих распространению инфекции.

3. Онеменение и покалывание конечностей. Если периодически немеют стопы, значит, есть вероятность, что развивается варикоз и следует обратиться за консультацией к флебологу. Причиной онемения конечностей является слабая работа суставов, спровоцированная нехваткой кислорода в тканях. Иными словами наблюдается нехватка межсуставной жидкости, а ведь именно она отвечает за двигательную активность.

4. Отечность. Отеки образуются при скоплении жидкости в тканях, когда некорректно функционируют венозные клапаны. Зачастую отеки появляются утром либо вечером.

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5. Боль в ногах после физических нагрузках. На ранней стадии заболевания боль терпимая и часто проходит после массажа. Причиной боли служит нарушение процесса кровообращения. Если боль появляется часто, то могут возникнуть проблемы с работой сердца, поскольку варикоз препятствует циркуляции крови от ног к сердцу.

6. Судороги. При варикозе судороги часто возникают в ночное время, поскольку кровь плохо циркулирует по сосудам и венам, давление на ткани увеличивается, нервные окончания раздражаются, а мышцы получают мало кислорода из-за плохого обмена веществ.

Как предотвратить развитие варикоза

Для предотвращения заболевания специалисты советуют:

больше двигаться, чтобы улучшить кровообращение;

носить удобную одежду, которая не стесняет движений (рекомендуется купить компрессионное белье);

избавиться от вредных привычек (курение, употребление алкоголя и жирной пищи);

правильно сидеть за столом (не запрокидывать ногу за ногу, следить за осанкой);

чаще бегать и заниматься йогой, что предотвратит набор лишнего веса (избыточный вес является основной причиной развития варикоза).

Рекомендации по питанию при варикозном расширении вен

При варикозе и первых его признаках полезно включить в рацион следующие продукты:

свежие овощи и зелень – содержат много полезных минералов и витаминов, укрепляющих сосудистые стенки;

крупы, отруби, орехи, сухофрукты и ягоды – богаты калием и магнием, а также рутином (витамином P), повышающим прочность венозных стенок;

растительные масла – содержат в составе витамин E, повышающий эластичность вен.

Нужно выпивать минимум два литра воды ежедневно, также полезными будут натуральные соки и морсы. При варикозе специалисты советуют придерживаться дробного питания, то есть употреблять пищу небольшими порциями минимум пять раз в день, ужин при этом должен быть не позднее, чем за четыре часа до ночного отдыха.опубликовано econet

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