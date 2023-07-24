Усталость надпочечников: все хуже, чем вы думаете

Надпочечники – парные эндокринные железы, располагаются за брюшиной в области поясницы и представляют собой маленькие, не больше грецкого ореха, «шапочки» над почками. Они выполняют одну из наиболее важных функций – позволяют организму справляться со стрессом.
Надпочечники помогают человеку восстанавливать психоэмоциональное состояние после заболеваний, получения травм, неприятностей на работе и проблем в отношениях. От их работы зависит энергия, душевное здоровье и качество жизни. Специалисты считают, что более 80% взрослых пациентов в какие-то моменты испытывают усталость надпочечников, развивающуюся вследствие изнашиваемости органов, что вызывает серьезные проблемы в организме.
Эти органы входят в эндокринную систему и помогают производить более 50 видов гормонов, среди них: глюкокортикоиды, минералокортикоиды, адреналин и другие. Все эти гормоны влияют на важные функции организма:
Надпочечники позволяют организму дать адекватный ответ в стрессовых обстоятельствах, но современный ритм жизни доставляет избыток стрессоров: напряженная малоподвижная работа, недостаток сна, вредные привычки, несбалансированное питание, бурная личная жизнь. Все это истощает надпочечники и вызывает нарушение функций.
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Нарушение работы этих органов приводит к уменьшению выработки гормонов, в том числе кортизола – гормона стресса. В тяжелых формах дефицит гормонов приводит к развитию болезни Аддисона – серьезным нарушениям функций организма и угрозе смерти. В основном, ее провоцируют аутоиммунные заболевания, но в некоторых случаях, может вызвать тяжелый стресс.
В более легкой степени, усталость надпочечников или гипоадрения не требует срочной медицинской помощи, но она подтачивает силы организма и значительно снижает жизненный тонус.
Людям с усталостью надпочечников свойственно испытывать подъем энергии около шести часов вечера и сонливое состояние около 21-22 часов, если в это время не лечь спать, то энергия возрастает, не дает уснуть и полноценно отдохнуть. Недостаток энергии заставляет употреблять кофеин в различных формах: газированных напитках, кофе, стимуляторах, что еще сильнее изнашивает надпочечники и нервную систему.
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Восстановить здоровье надпочечников помогут естественные методы оздоровления:
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Источник: https://econet.by/
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