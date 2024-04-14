Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Автор: Econet 14 апреля 2024 7136
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Почему эти упражнения полезны для лимфатической системы? Переворачивание тела поддерживает лимфатический поток в конечностях и туловище, который работает против силы тяжести. Упражнения с диафрагмальным дыханием и дыхательная гимнастика позволяют усилить влияние на лимфатические сосуды, так как диафрагма работает подобно насосу для более глубоких сосудов.

Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Эти упражнения выполняются в определенном порядке, что дает поддерживать лимфодренаж, начиная с области груди, продвигаясь вниз к конечностям и возвращаясь назад.

Домашняя практика для поддержки лимфатической системы

Диафрагмальное дыхание

  • И.П. – лежа на спине, руки лежат на животе.
  • Выполняем вдох и чувствуем, как живот увеличивается в объеме и прижимается к рукам.
  • На выдохе ощущаем, как живот расслабляется и опускается.
  • Дышим таким образом в ходе 1-2 мин.

Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Лимфатический ускоритель 

Это упражнение помогает поддерживать лимфоток через шею, под ключицами и в области груди, создавая путь для вывода токсинов и шлаков через лимфу.

  • И.П. - сидя со скрещенными ногами. Можно сесть на край подушки / валика, чтобы приподнять бедра. Можете сесть и на край стула, стопы на полу.
  • Кладем правую руку на пол / стул позади себя, а левую руку вдоль правой ноги.
  • На выдохе чуть-чуть поворачиваем плечи вправо, а голову - вперед, к левому плечу.
  • На вдохе задерживаемся в этом положении, немного отклонив голову влево, вы почувствуете незначительное напряжение под кожей в правой зоне шеи.
  • Делаем выдох.
  • На вдохе возвращаемся в И.П, держа руки в том же положении.
  • Выполняем 5 раз с одной стороны, потом повторяем с другой.

Интероцептивный живот

Упражнение для стимуляции глубоких лимфоузлов в брюшной полости с диафрагмой. 

  • Сворачиваем полотенце до 15 см в диаметре.
  • Укладываем рулон на коврик и ложимся на живот, положив под него валик из полотенца. Он должен располагаться у мягкой зоны живота, между грудиной и тазом.
  • Локти кладем на пол произвольно.
  • Делаем вдох, прижимая живот к валику, выдыхаем, расслабляя мышцы живота и позволяя полотенцу погрузиться в живот.
  • Выполняем 1-2 мин., слегка расслабляясь на выдохе.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Лимфатическая помпа + низкий выпад

Упражнение стимулирует лимфоток и иммунную защиту.

  • И.П. - низкий выпад, заднее колено стоит на полу.
  • Делаем вдох и даем тазу опускаться к коврику, разводим руки в стороны и сжимаем кулаки (важно держать руки выше линии сердца).
  • Делаем выдох, одновременно расслабляем руки, пока бедра возвращаются в И.П.
  • Выполняем 5 раз и повторяем упражнение с другой стороны.

Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Мост

Упражнение стимулирует глубокие лимфатические сосуды тела.

  • И.П. – лежа на спине, колени согнуты, стопы стоят на коврике.
  • Плавно поднимаем бедра и позвоночник от коврика на комфортную высоту, давление на руки и плечи.
  • Можно заложить руки за спину, так грудь раскроется еще больше.
  • Выполняем 5 полных вдохов, теперь плавно опускаем бедра на коврик.

Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Ноги вверх вдоль стены

Инверсия поможет активировать возврат лимфы назад к сердцу, упражнение поможет укрепить лимфатические сосуды.

  • Сворачиваем полотенце до 225 см в диаметре.
  • Садимся бедром к стене, валик из полотенца находится рядом.
  • Плавно перекатываемся на спину, взмахивая ногами вверх по стене.
  • Находим комфортное расстояние от стены, чтобы ноги без труда опирались на нее.
  • Сгибаем ноги в коленях и ставим стопы на стену, чтоб приподнять бедра и уложить валик из полотенца под таз.
  • Укладываем таз на валик и вытягиваем ноги вдоль стены вверх, расслабляясь.
  • Фиксируем положение на 3-5 мин., расслабляясь на выдохе.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Поворот лежа на спине

Скручивания эффективно стимулируют лимфатические сосуды. 

  • И.П. - лежа на спине, колени согнуты, стопы стоят на коврике.
  • Расставляем стопы чуть-чуть шире бедер. На выдохе колени плавно направляются вправо (как «дворники» на лобовом стекле), важно, чтобы ноги стояли на полу.
  • На вдохе возвращаемся в И.П.
  • На выдохе направляем колени в противоположную сторону. Выполняем упражнение прилагая минимум усилий в течение 2 мин., после этого вытягиваем ноги.опубликовано econet.

Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье лимфатическая система сосуд бедра живот токсины иммунная защита

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мудрость - это возрастное замедление работы мозга, приводящее к невозможности принятия скоропалительных решений.
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.