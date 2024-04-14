Упражнения для лимфотока: практика поддержки иммунной системы

Почему эти упражнения полезны для лимфатической системы? Переворачивание тела поддерживает лимфатический поток в конечностях и туловище, который работает против силы тяжести. Упражнения с диафрагмальным дыханием и дыхательная гимнастика позволяют усилить влияние на лимфатические сосуды, так как диафрагма работает подобно насосу для более глубоких сосудов.

Эти упражнения выполняются в определенном порядке, что дает поддерживать лимфодренаж, начиная с области груди, продвигаясь вниз к конечностям и возвращаясь назад.

Домашняя практика для поддержки лимфатической системы

Диафрагмальное дыхание

И.П. – лежа на спине, руки лежат на животе.

Выполняем вдох и чувствуем, как живот увеличивается в объеме и прижимается к рукам.

На выдохе ощущаем, как живот расслабляется и опускается.

Дышим таким образом в ходе 1-2 мин.

Лимфатический ускоритель

Это упражнение помогает поддерживать лимфоток через шею, под ключицами и в области груди, создавая путь для вывода токсинов и шлаков через лимфу.

И.П. - сидя со скрещенными ногами. Можно сесть на край подушки / валика, чтобы приподнять бедра. Можете сесть и на край стула, стопы на полу.

Кладем правую руку на пол / стул позади себя, а левую руку вдоль правой ноги.

На выдохе чуть-чуть поворачиваем плечи вправо, а голову - вперед, к левому плечу.

На вдохе задерживаемся в этом положении, немного отклонив голову влево, вы почувствуете незначительное напряжение под кожей в правой зоне шеи.

Делаем выдох.

На вдохе возвращаемся в И.П, держа руки в том же положении.

Выполняем 5 раз с одной стороны, потом повторяем с другой.

Интероцептивный живот

Упражнение для стимуляции глубоких лимфоузлов в брюшной полости с диафрагмой.

Сворачиваем полотенце до 15 см в диаметре.

Укладываем рулон на коврик и ложимся на живот, положив под него валик из полотенца. Он должен располагаться у мягкой зоны живота, между грудиной и тазом.

Локти кладем на пол произвольно.

Делаем вдох, прижимая живот к валику, выдыхаем, расслабляя мышцы живота и позволяя полотенцу погрузиться в живот.

Выполняем 1-2 мин., слегка расслабляясь на выдохе.

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Лимфатическая помпа + низкий выпад

Упражнение стимулирует лимфоток и иммунную защиту.

И.П. - низкий выпад, заднее колено стоит на полу.

Делаем вдох и даем тазу опускаться к коврику, разводим руки в стороны и сжимаем кулаки (важно держать руки выше линии сердца).

Делаем выдох, одновременно расслабляем руки, пока бедра возвращаются в И.П.

Выполняем 5 раз и повторяем упражнение с другой стороны.

Мост

Упражнение стимулирует глубокие лимфатические сосуды тела.

И.П. – лежа на спине, колени согнуты, стопы стоят на коврике.

Плавно поднимаем бедра и позвоночник от коврика на комфортную высоту, давление на руки и плечи.

Можно заложить руки за спину, так грудь раскроется еще больше.

Выполняем 5 полных вдохов, теперь плавно опускаем бедра на коврик.

Ноги вверх вдоль стены

Инверсия поможет активировать возврат лимфы назад к сердцу, упражнение поможет укрепить лимфатические сосуды.

Сворачиваем полотенце до 225 см в диаметре.

Садимся бедром к стене, валик из полотенца находится рядом.

Плавно перекатываемся на спину, взмахивая ногами вверх по стене.

Находим комфортное расстояние от стены, чтобы ноги без труда опирались на нее.

Сгибаем ноги в коленях и ставим стопы на стену, чтоб приподнять бедра и уложить валик из полотенца под таз.

Укладываем таз на валик и вытягиваем ноги вдоль стены вверх, расслабляясь.

Фиксируем положение на 3-5 мин., расслабляясь на выдохе.

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Поворот лежа на спине

Скручивания эффективно стимулируют лимфатические сосуды.

И.П. - лежа на спине, колени согнуты, стопы стоят на коврике.

Расставляем стопы чуть-чуть шире бедер. На выдохе колени плавно направляются вправо (как «дворники» на лобовом стекле), важно, чтобы ноги стояли на полу.

На вдохе возвращаемся в И.П.

На выдохе направляем колени в противоположную сторону. Выполняем упражнение прилагая минимум усилий в течение 2 мин., после этого вытягиваем ноги.опубликовано econet.

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