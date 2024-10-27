Упражнение на внутренние ресурсы. Тревога, страх, воля, риск

Мы не имеем чего-то, потому что внутри не разрешаем себе этого. Получить то, что заслуживаем, часто мешает обычный страх. Он не позволяет рисковать, быть смелым и решительным. Вот полезная практика, которая поможет высвободить свой внутренний ресурс.

Воля и риск. Какое значение в вашей жизни имеют эти слова? Проявление воли – это сильнейший мотиватор к результату и достижению целей. Благодаря воле, мы можем взращивать внутренний стержень и показать силу этому миру. Воля она сознательна и созидательна, это нечто обдуманное и имеющее план к действию.

Упражнение, основанное на расстановках

Риск всегда сопровождается сомнением и эмоциями, это те живые составляющие ведущие нас к результату. Отказываясь от риска – мы не идем познавать новое. Когда мы идем в тень, мы отказываемся от позиции «мне можно» и «я заслуживаю». Это глубокая история связанная зачастую с травматическим опытом. Ведущим звеном идет наш внутренний страх.

Предлагаю вам сделать упражнение, основанное на расстановках.

Нам понадобиться: четыре листа А4, фломастер.

1 лист СТРАХ/ ТРЕВОГА

2 лист МНЕ МОЖНО

3 лист ВОЛЯ

4 лист РИСК

Выделите на упражнение время и пространство, будьте серьезны к себе выполняя упражнение, отнеситесь к процессу с уважением.

СТРАХ/ТРЕВОГА – подумайте, что вызывает ваш страх, какая внутренняя тревога ведет его за собой, быть может это событие или люди в вашей жизни. Нарисуйте образ своего страха/тревоги, прочувствуйте где в теле локализуется эта эмоция. Поговорите с этой эмоцией или напишите что чувствуете, как вы взаимодействуете, сможете ли вы жить без этого чувства, или разрешаете ему быть, если да, то сколько раз в день/неделю/месяц. Будьте честны с собой.

Заключите договор с данной эмоцией. К примеру, я не могу отказаться от тревожности и пишу: я разрешаю своей тревоге быть в своей жизни не чаще, чем 2 раза в неделю. И проговорите написанное. И договоритесь об этом с вашей визуализацией: я разрешаю тебе быть не более 2 раз в неделю, но и ты можешь приходить ко мне не более 2 раз в неделю, больше 2 раз я тебя не пущу, если нарушишь нашу договоренность, то я тебя уничтожу/истреблю из своей жизни/иной ваш вариант. Дата и подпись.

Поздравляю! Теперь у вас есть двусторонний договор за который вы несете ответственность!

Разложите листы на полу в порядке: мне можно – воля – риск.

Расслабьте свое тело, возможно это будет дыхательное упражнение, или любимая медитация, а возможно звуки моря или что то иное комфортное для вас.

Встаньте на лист «МНЕ МОЖНО».

Это место вашей силы, внутренней уверенности, даже если идут негативные эмоции позволяйте им быть и с дыханием позвольте им уходить из ваших мыслей и тела. Можете представить свои блоки и сказать: «мама/папа/муж/или кто-то еще мне можно» старайтесь дышать и осознавать то, что вы достойны большего. Если наступает готовность делайте шаг на следующий лист.

Лист «ВОЛЯ».

Сосредоточьтесь на эмоциях которые внутри, почувствуйте свой позвоночник. Позвоночник - это главная ваша опора, ваш стержень. По возможности визуально укрепите его, сделайте толще и тяжелее. Вспомните события подавившие вашу волю, и с дыханием выдыхайте всю свою тяжесть. Воля это ваша путеводная звезда. С помощью нее мы ставим цели и идем к ним. Воля это про Я. Непоколебимые решения и действия. Наращивайте уверенность внутри себя, наполняйтесь ей. Побудьте в этом состоянии и разрешите воле быть вашим компасом по жизни. Если готовы можете сделать шаг вперед.

Лист «РИСК».

Прочувствуйте это состояние. Что оно для вас?

Вспомните как вы рисковали в жизни и какие результаты вы получили. Даже если вы не получили желаемого, вы все равно были на пути героя, вы были сильны в намерениях и вы это сделали, пока другие боялись. За риском стоят большие достижения.

Нам всегда приходиться рисковать наметив новый проект и посвящая его миру, мы рискуем когда хотим больших денег, рискуем когда готовим блюдо по новому рецепту, когда выходим замуж, переезжаем на новое место жительства, соглашаясь на новую работу или должность, мы рискуем жизнью когда рожаем детей. Осознавая это вы понимаете, риск – это движение, это то из чего состоит жизнь.

Побудьте в этом состоянии и разрешите риску быть в вашей жизни.

Теперь вы можете сделать еще один шаг и обернуться. Посмотрите на проделанную вашу работу и прожитые эмоции. Подумайте о том, где было тяжелее прожить эмоции, где было сопротивление, где принятие, слезы, а может какая-то новая информация пришла в вашу жизнь. опубликовано econet

Автор Ольга Степанова

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