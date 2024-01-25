Упражнение, которое поможет обмануть негативные установки

Как известно, ни Вселенная, ни наше Подсознание не воспринимают частицу "не". Я решила на этом и построить это упражнение. Каждому из трудно достичь того, куда не пускают негативные установки из прошлого травмирующего опыта.
Например, кому-то из вас трудно стать успешным и много зарабатывать, потому что в голове звучат негативные убеждения. Конечно, с ними стоит поработать, примерно таким способом:
Но прежде чем к подойти к этому анализу, стоит принять своё текущее состояние, с той самой частицей "не", которую Вселенная и Подсознание не услышат и мы её таким образом потихоньку начнём обманывать. приучая к новому состоянию
Например, я хочу принять себя НЕ стройной, даже фотосессию сделала.
А кто-то сможет принять себя, будучи
- Я разрешаю себе быть быть
НЕ стройной.
- Я позволяю себе быть
НЕ стройной, потому что достойна безусловного счастья
- Я смогу быть довольной собой
НЕ стройной, потому что имею большую ценность для Вселенной, просто как человек, живущий в ней.
И так до тех пор, пока на душе не станет легко и спокойно.
Основной смысл этого упражнения - мягко обойти сопротивления
Ведь, если нам что-то
НЕ даётся, нам даётся какой-то урок, выгода, которую мы получаем от того, что мы пока НЕ получаем
И, таким образом, мы остаёмся пока такими, какими
НЕ хотим быть!
P.S. А для того, чтобы изменить ситуацию, попробуйте обмануть своё бессознательное, и примете себя
НЕ стройным, НЕ богатым, НЕ успешным. опубликовано econet
© Наталия Филимонова, семейный психолог
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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