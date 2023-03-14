Упражнение для разблокировка самооценки

То, что мы думаем о себе, не всегда отвечает реальности. Люди склонны к самокритике, и мало кто способен хвалить, ценить себя за таланты и умения. А ведь определенные способности есть у каждого человека. Это упражнение поможет вам разблокировать самооценку.

В психосоматике корни многих проблем заключаются в том, что люди привыкают выполнять предписанные им кем-то роли, носить маски, жить чужой жизнью. И психосоматический симптом является попыткой достучаться до себя, показать свое «Я», свою богатую внутреннюю жизнь и потребности.

Психосоматика и анализ своего «Я»

Упражнение «Разгрузка самооценки»

Не все могут говорить о себе, тем более, в позитивном контексте. Поэтому, чтобы достучаться до своего «Я», можно использовать некие приемы.

Есть два понятия - «самооценка» и «самоценность». Основное их различие заключается в следующем.Самоценность – это то, кем мы на самом деле являемся, а самооценка – это то, как мы оцениваем свою деятельность в разных сферах жизни.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Все люди ошибаются, совершают не очень позитивные поступки. И привычка интерпретировать себя через какую-то деятельность, понимать себя может сыграть с нами нехорошую шутку. Например, несколько раз ошибившись, мы приходим к выводу, что не способны к какому-либо делу. И чем дальше у нас что-то не получается, тем больше мы начинаем себя не любить и загонять в психологические проблемы.

Как выполнить упражнение по разблокировке самооценки

Берем лист бумаги и делим его на 2 части. В первом столбике будем описывать свою самооценку, во втором – самоценность. В разделе «самооценка» мы будем описывать свои позитивные качества. Например, «я красиво рисую», «я хорошо готовлю», «я быстро считаю в уме». В разделе «самоценность» мы описываем себя (какой я есть). Например, я добрый, честный, креативный и т.д.

Интересно, что у кого-то могут возникнуть проблемы с тем, чтобы похвалить себя. Это потому, что мы не привыкли думать о себе, говорить о себе в позитивном ключе. Напротив, мы склонны критиковать себя, отыскивать в себе разного рода недостатки, взращивать свои неврозы, выстраивать энергетические блоки. Получается, что наша энергия уходит на борьбу с этими самыми блоками, неврозами, перфекционизмом. Если вы видите, что у вас не получается заполнить лист, берем другой и делим его уже на 4 столбика. Подписываем точно так же, как и предыдущий, только дважды.

Заполняем первые два столбика, описывая себя в негативном контексте: как мы плохо справляемся с чем-то, какие в нас есть отрицательные черты и т.д. Упражнение имеет смысл остановить, если описание вызывает сильные переживания. Если вы отмечаете в это время у себя определенную симптоматику (вас бросает в жар, усилилось сердцебиение), то без чьей-либо поддержки выполнять упражнение не рекомендуется.

Важно понимать, что любая негативная характеристика является гипертрофированной позитивной характеристикой. То есть, если хорошего качества слишком много, оно перерастает в негативное. Поэтому у любого негатива есть позитивная сторона. И если мы возьмем это отрицательное качество и немного уменьшаем его «интенсивность», результат будет неожиданно приятным. Например, если вы написали в столбике «скупой, жадный» и немного смягчили характеристику, получилось «практичный, экономный». Если написали «ленивый», это может в «облегченном» варианте выглядеть как «восстанавливающий свой потенциал».

Это упражнение поможет разблокировать нашу самооценку, развить навыки позитивного мышления, дать возможность мозгу задуматься о себе, почувствовать себя, понять себя, принять и посмотреть на себя и свои недостатки с другой стороны.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet