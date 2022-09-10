Уменьшаем живот и бока: Всего 4 упражнений в день

Хотите уменьшить живот и бока? Представляем вам 4 простых упражнения, которые помогут это сделать. Делайте эти упражнения ежедневно, чтобы получить быстрый результат. Но это не означает, что вы должны пренебрегать правильным питанием.
Жир на животе и боках является наиболее распространенной проблемой у людей с лишним весом. Одной только диетой эту задачу вряд ли получится разрешить без специальных физических упражнений, направленных на укрепление мышц. Чтобы избавиться от обвисшего живота и боков при похудении есть упражнения, которые воздействуя на различные группы мышц, сделают ваш живот и талию подтянутыми.
Представляем вам четыре самых действенных из них.
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Кручение обруча периодически в течение дня по десять минут очень действенно для того, чтобы убрать бока и сделать вашу талию тоньше.
Это упражнение противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
В начале выбирайте наиболее легкий обруч и обмотайте талию полотенцем или специальным поясом, для безопасности повреждения кожи. В дальнейшем можете перейти к более тяжелому хулахупу.
Упражнение "скручивания" хорошо подойдет для воздействования на косые мышцы живота.
Подъем ног будем делать из положения сидя.
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Планка является идеальным статическим упражнением, которое воздействует практически на все мышцы живота, спины, ног. На вид оно кажется очень легким, но на практике будет очень тяжело продержаться в таком состоянии долго. Поэтому, чтобы не вызвать перенапряжения, начните с малого количества времени, секунд с 20-30. Затем, по мере натренированности, увеличьте промежуток времени.
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Делайте эти упражнения ежедневно, чтобы получить быстрый результат. Но это не означает, что вы должны пренебрегать правильным питанием. Для достижения лучшего эффекта следуйте следующим рекомендациям:
Сбалансируйте свой рацион питания, включив необходимое количество белков, жиров и углеводов. Сделайте упор на овощи, зелень и фрукты, которые насыщены всеми необходимыми питательными элементами.
Уменьшите калорийность пищи, сделайте питание дробным, не менее 5 раз в день.
Позаботьтесь о балансе жидкости в организме. Пейте достаточное количество жидкости, не менее двух литров в день. Это может быть вода, различные чаи, травяные напитки. Уменьшите употребление кофе, так как он приводит к обезвоживанию организма и впоследствии к сухости и дряблости кожи.
Исключите из употребления сахар и его заменители, а также алкогольные напитки и сигареты. Все это является первыми врагами для состояния вашей кожи.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.by/
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