Удивительное влияние кофеина на тело

Многие из нас не мыслят начала дня без чашки ароматного кофе или чая. Такие напитки (а также шоколод, какао) способны дарить заряд бодрости и хорошего настроения. Но избыток кофеина может стать причиной проблем со здоровьем. Какие симптомы укажут на то, что вы злоупотребляете кофеином?
Вам просто необходимо утром выпить чашечку кофе или чая, чтобы проснуться? Нужен энергетический напиток, чтобы быть трудоспособным в послеобеденные часы? Суть в том, что в этих продуктах содержится кофеин.
Как кофеин влияет на организм? Как можно усилить полезный эффект кофеина и свести к минимуму риски?
Кофеин - натуральное соединение, которое присутствует в более чем 60 видах растений. Это самое распространенное психоактивное вещество на Земле. Кофеин работает как стимулятор центральной нервной системы (ЦНС) и метаболизма. Кофеин запускает нейроны и высвобождает нейромедиаторы (дофамин и норэпинефрин), что заставляет человека чувствовать себя бодрым.
99% выпитого кофеина усваивается в среднем за 45 мин.
Есть также синтетический кофеин - компонент безрецептурных обезболивающих.
Желательно ограничить потребление кофеина до 150-200 мг в сутки.
Задуматься об осторожности в употреблении кофеина следует, если вы:
Если вы - поклонник кофеина и вдруг прекратили его употреблять, есть вероятность, что проявятся признаки отмены кофеина:
Имеет смысл разумно подходить к употреблению продуктов, содержащих кофеин, чтобы не навредить своему здоровью.опубликовано econet
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