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Травы для поддержки здоровья надпочечников

Автор: Econet 11 января 2024 6348
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Усталость надпочечников возникает из-за продолжительного или мощного стресса, когда организм постоянно реагирует на ситуацию выбросом кортизола и адреналина. Помочь поддержать работу надпочечников могут особые растения - адаптогены. Они снимут тревожность и вернут жизненную энергию.

Травы для поддержки здоровья надпочечников

Неправильная реакция надпочечников, то есть недостаточное / чрезмерное высвобождение гормонов изменяет нашу реакцию на стресс. Случается, что надпочечники «устают» из-за стабильной нагрузки. Люди, страдающие истощением надпочечников, жалуются на хроническую усталость и имеют ослабленную защиту против аллергии и разных инфекций.

Растения-адаптогены для здоровья надпочечников

Целительные растения могут улучшить работу надпочечников. Некоторые из них оказывают позитивный эффект на их функции и дают возможность полноценно противостоять стрессам.

Эти полезные растения именуют адаптогенами и применяются для:

  • регенерации и накопления энергии;
  • нормализации функций мозга и физической активности;
  • предотвращения отрицательного воздействия стресса.

Травы для поддержки здоровья надпочечников

Женьшень

Растение активирует способность побеждать стрессовые причины физического и психологического характера. Женьшень тормозит наступление и ослабляет силу тревожной фазы в ходе биологической реакции на стресс.

Женьшень разных видов минимизируют ощущение стресса и тревоги. Китайский женьшень считают более эффективным, чем сибирский, он прекрасно подойдет пациенту, пережившему мощный стресс, после длительной болезни, продолжительного приема кортикостероидов. Тем, кто испытал стресс более легкой интенсивности в комбинации с не такой очевидной патологией надпочечников, предпочтителен прием элеутерококка. 

Родиола 

Родиола розовая может применяться как дополнительный продукт для противостояния утомлению и регенерации энергии. Адаптогенные возможности родиолы не такие, как у женьшеня, который главным образом действует на систему «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». Родиола же влияет на нейротрансмиттеры и эндорфины. Подобное воздействие лучше прочих адаптогенов в ситуации мощного стресса, так как дает возможность добиться эффективной релаксации и эффективнее убирает тревогу. 

Травы для поддержки здоровья надпочечников

Ашвагандха

Растение взаимодействует с природными биосистемами организма для обеспечения здорового баланса в организме и оптимизации всех функций. Ашвагандха способствует полноценному противостоянию стрессу и уменьшению физиологических реакций на сложные ситуации.

Полезные свойства растения ашвагандха:

  • помощь при борьбе с отрицательными последствиями стресса;
  • повышение сопротивляемости усталости;
  • для ясности разума и улучшения внимания;
  • для естественного управления весом через ингибирование стрессовых реакций, которые влекут за собой переедание;
  • повышение устойчивости к стрессу и напряженности;
  • для замедления процессов старения (клеточная защита от свободных радикалов).опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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надпочечники здоровье стресс адаптогены женьшень родиола ашвагандха

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