ТОП-9 натуральных средств для лечения желчнокаменной болезни

Большинство людей с желчными камнями до конца их жизни даже могут не догадываться о своем заболевании. Но когда камень препятствует оттоку желчи, это может вызывать симптомы желчнокаменной болезни.

Камни в желчном пузыре являются твердыми образованиями, формирующимися внутри желчного пузыря – небольшого органа, расположенного прямо под печенью в правой стороне живота. Они могут быть различного размера, начиная от крохотной песчинки и заканчивая диаметром в 5 см. Общеизвестным фактом является то, что 70 - 80 % камней в желчном пузыре состоят из затвердевшего холестерина, причиной образования которых является избыточное количество холестерина в желчном пузыре. Другими причинами являются высокий уровень билирубина и высокая концентрация желчи в желчном пузыре. Беременность, ожирение, сахарный диабет, заболевания печени, малоподвижный образ жизни, высокое содержание жиров в рационе питания и некоторые формы анемии являются одними из факторов риска возникновения желчнокаменной болезни. Люди старше 60 лет и женщины также более всего подвержены риску образования камней в желчном пузыре.

Как избавиться от камней в желчном пузыре

Большинство людей с желчными камнями до конца их жизни даже могут не догадываться о своем заболевании. Но когда камень препятствует оттоку желчи, это может вызывать симптомы желчнокаменная болезнь в виде внезапного появления сильной боли, особенно в правой стороне живота, боли в спине, тошноту или рвоту, вздутие живота, расстройство желудка, озноб и испражнения светло-желтого цвета. Боль, вызванная камнями в желчном пузыре может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Камни в желчном пузыре, вызывающие невыносимую боль, должны быть удалены вместе с желчным пузырем в кратчайшие сроки. При таком симптоме, проконсультируйтесь с врачом для правильного диагноза и лечения.

Если симптомы умеренные, то лечение желчнокаменной болезни народными средствами, является хорошим вариантом, который даст возможность избежать нежелательной операции. Существует несколько народных средств, которые вы можете использовать для профилактики и лечения камней в желчном пузыре.

ТОП-9 народных средств для лечения желчнокаменной болезни

1. Яблочный уксус

Кислотная природа яблочного уксуса препятствует выработке холестерина печенью, который ответственен за формирование наиболее распространенного типа камней в желчном пузыре. Этот продукт также играет ключевую роль в растворении камней и облегчении боли.

Смешайте 1 ст. ложку яблочного уксуса со стаканом яблочного сока. Выпивайте это средство всякий раз, когда у вас возникает приступ желчной колики. Это значительно облегчит боль в течение 15 минут.

Выпивайте это средство всякий раз, когда у вас возникает приступ желчной колики. Это значительно облегчит боль в течение 15 минут. Кроме того, вы можете добавлять 2 ч. ложки яблочного уксуса и 1 ч. ложку лимонного сока в стакан теплой воды. Пейте этот напиток на пустой желудок утром. Делайте это регулярно в течение нескольких недель, пока камни в желчном пузыре не будут растворены, а боль бесследно уйдет.

2. Лимонный сок

Еще один хорошим народным средством для лечения желчнокаменной болезни и устранения приступа желчной колики является лимонный сок. Он также препятствует выработке холестерина печенью, что помогает быстро восстановиться. Пектин в лимонном соке помогает избавиться от боли в желчном пузыре, связанной с желчнокаменной болезнью. Кроме того, витамин С в лимонном соке делает холестерин более растворимым в воде, что способствует более быстрому устранению продуктов жизнедеятельности.

Ежедневно выпивайте на пустой желудок свежий сок, выжатый из четырех лимонов. Перед употреблением разбавляйте сок каждый раз в стакане теплой воды. Продолжайте эту терапию в течение недели.

Перед употреблением разбавляйте сок каждый раз в стакане теплой воды. Продолжайте эту терапию в течение недели. Кроме того, вы можете выпивать 4 ст. ложки лимонного сока, смешанного в стакане теплой воды каждый день на пустой желудок. Продолжайте лечение в течение нескольких недель, пока камни в желчном пузыре не выведутся из организма.

3. Мята

Мята улучшает пищеварение, стимулируя отток желчи и других пищеварительных соков. Кроме того, в своем составе она имеет компоненты под названием терпены, которые способны эффективно растворять камни в желчном пузыре. Считается также, чтобы они помогают расслабиться спазмированному желчному пузырю и облегчить острую боль.

Вскипятите одну чашку воды.

Добавьте 1 ч. ложку высушенных листьев мяты перечной.

Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на пять минут.

Процедите и добавьте 1 ч. ложку меда.

Наслаждайтесь чаем пока он еще теплый два раза в день в течение четырех - шести недель. Пейте его между приемами пищи для достижения максимальных результатов.

4. Овощной сок

Людям, страдающим от камней в желчном пузыре, важно сократить употребление жареных и жирных продуктов. В течение одной или двух недель следуйте строгой диете, основывающейся на употреблении фруктовых и овощных соков. Смешанный овощной сок из свёклы, огурца и моркови является хорошим народным средством для лечения желчнокаменной болезни.

Свёкла помогает очистить печень, и улучшить состояние желчного пузыря.

Огурцы состоят из воды на 90%, что прекрасно способствует детоксикации печени и желчного пузыря.

Морковь богата витамином С и другими питательными веществами, которые хороши для иммунной системы.

Выжмите сок из одной свёклы, одного огурца и четырех средних морковок. Смешайте их сок и пейте его дважды в день. Применяйте это средство ежедневно в течение двух недель, и вы заметите значительное улучшение своего состояния.

5. Подорожник

Подорожник является очень хорошим источником растворимой клетчатки, следовательно, он считается хорошим народным средством для лечения желчнокаменной болезни. Клетчатка подорожника связывает холестерин в желчи и помогает предотвратить образование новых камней. Кроме того, это средство способствует нормальной дефекации, что снижает риск перегрузки системы желчного пузыря. Еще подорожник предотвращает возникновение запора, состояния, связанного с повышенным образованием желчных камней.

Добавьте 1 ст. ложку порошка подорожника в стакан воды.

Хорошенько все перемешайте и выпейте эту смесь за два раза в течение дня.

Ежедневно употребляйте это народное средство, пока ваши камни не исчезнут.

Примечание: При употреблении подорожника, убедитесь, что вы выпиваете достаточно много воды в связи с тем, что он абсорбирует воду.

6. Одуванчик

Одуванчик является еще одним очень полезным растением для лечения камней в желчном пузыре. Он содержит соединение, известное как тараксацин, помогающее экскреции желчи из печени. Одуванчик также помогает детоксикации и расщеплению жира, накопленного в печени. Когда печень начинает функционировать должным образом, это помогает функционированию желчного пузыря.

Положите 1 ч. ложку сушеного корня одуванчика в чашку, залейте его горячей водой и накройте крышкой. Процедите и добавьте мед по вкусу. Пейте этот чай два или три раза в день в течение одной или двух недель.

В качестве альтернативы, вы можете приготовить травяной чай, добавив 2 ч. ложки корня алтея и 1 ч. ложку корня магонии падуболистной в четыре стакана воды. Кипятите их на медленном огне в течение 15 минут, а затем снимите с огня. Добавьте 2 ч. ложки высушенных листьев одуванчика и 1 ч. ложку сухих листьев мяты перечной и позвольте отвару настояться в течение 15 минут. Наконец, процедите его и пейте этот чай в течение дня.

Кроме того, вы можете употреблять молодую зелень одуванчика, добавляя ее в ваш салат.

Примечание: Людям с диабетом, употребление одуванчика противопоказано.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

7. Молочный чертополох

Молочный чертополох является еще одним хорошим народным средством для лечения желчнокаменной болезни. Это растение содержит горькое вещество под названием силимарин, стимулирующее выработку желчи. Увеличение выработки желчи в свою очередь снижает ее концентрацию и помогает вымывать камни из желчного пузыря. Молочный чертополох также помогает печени нормально функционировать.

Измельчите 1 ст. ложку семян молочного чертополоха в кофемолке или раздавите их в ступке.

Всыпьте измельченные семена в три стакана воды и вскипятите. Выключите огонь и дайте отвару постоять в течение 20 минут.

Наконец, процедите его, добавьте мед по вкусу и пейте два - три раза в день в течение одной недели.

Вы также можете принимать это растение в форме пищевых добавок. Для уточнения правильной дозировки, обратитесь к специалисту. Как правило, он предложит принимать 140 мг экстракта молочного чертополоха трижды в сутки. Если экстракт содержит фосфатидилхолин, то стандартная доза составляет от 100 до 200 мг, два или три раза в день.

8. Касторовое масло

Касторовое масло обладает многими целебными свойствами, которые могут помочь свести к минимуму и уменьшить количество камней. Его противовоспалительные свойства помогают нейтрализовать воспаление, и уменьшить боль. Кроме того, компрессы с касторовым маслом оказывают положительное воздействие на иммунную и лимфатическую системы.

Аккуратно подогрейте одну чашку чистого касторового масла холодного отжима на сковороде.

Мокните кусок марли в теплое масло, а затем отожмите лишнее.

Положите влажную марлю на правую сторону живота где находится желчный пузырь.

Накройте марлю полиэтиленом.

Далее, приложите грелку с горячей водой сверху полиэтилена на 30 - 60 минут.

Повторяйте процедуру по крайней мере три раза в неделю, пока вы полностью не восстановитесь.

9. Груши

Груши могут также принести облегчение при боли и других симптомах желчнокаменной болезни. Пектин, присутствующий в грушах помогает размягчить холестериновые камни, которые, в свою очередь с легкостью вымоются из вашего организма.

Смешайте полстакана грушевого сока с половиной стакана горячей воды. Добавьте туда 2 ст. ложки меда. Пейте такой сок три раза в день в течение двух недель.

Также можно очистить груши от кожуры и семян, нарезать на мелкие кусочки и варить их в воде в течение 20 минут. Съедайте тарелку теплых приготовленных груш два раза в день в течение двух недель.

Кроме того, при лечении желчнокаменной болезни народными средствами, нужно пить много воды. Вода помогает хранить желчь в желчном пузыре и помогает организму в разрушении жиров, которые способны ухудшить ваше состояние. Для максимального результата, выпивайте от шести до восьми стаканов воды в день.опубликовано econet.ru.

Автор Алёна Фёдорова

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet