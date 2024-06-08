ТОП-10 продуктов для борьбы с кандидозом

Лечение любого заболевания требует комплексного подхода. Это касается и распространённого заболевания - молочница. Сегодня поговорим о продуктах, которые помогут справиться с этой неприятностью.

Грибковая инфекция, или по-научному кандидоз - распространённое заболевание, которую вызывает грибок рода Candida. Практически все врачи включают в комплексную терапию, наряду с лекарственными препаратами, лечебное питание. Лечение и диета обязательно должны идти параллельно. Мы расскажем вам о 10 продуктах, которые естественным образом борются с кандидой.

Лечение кандидоза

1. Яблочный уксус

Органический яблочный уксус - эффективное лекарственное средство для лечения молочницы. Он содержит естественные ферменты, которые помогают замедлить рост грибка Candida и изменяет для его развития среду. Уксус можно использовать при лечении молочницы во рту, на коже, в кишечнике и при вагинальной инфекции.

Необходимо тщательно выбирать яблочный уксус перед покупкой. Для лучших результатов лучше выбирать нефильтрованный и не пастеризованный.

Для лечения молочницы во рту нужно развести 2 ч. л. уксуса с 8 ч. л. воды и прополоскать в течении пары минут. Процедуру проводят три раза в день до исчезновения симптомов.

При молочнице на коже применяют ванны: два стакана уксуса на ванну с теплой водой. Вода должна покрывать все пораженные участки. Принимать ванну по полчаса, один раз в день, до снятия симптомов.

При лечении молочницы в кишечнике приготовить напиток. 2 ст. л. уксуса на 8 ст. л. воды, выпивать два раза в день.

При лечении вагинальной молочницы принимают ванну, описанную выше или спринцевания. Уксус разбавляют 1:1 и спринцуются кружкой Эсмарха два раза в день.

2. Квашенная капуста

Одним из самых простых и распространённых продуктов при кандидозе, является квашенная капуста. Капуста содержит пробиотики, которые необходимы не только для правильного переваривания пищи, но и для укрепления иммунной системы.

Квашенная капуста заселяет кишечник полезными микроорганизмами, которые борются с паразитами, грибками и дрожжами.

3. Некрахмалистые овощи

Во время диеты следует исключить крахмалистые овощи, наиболее предпочтительными будут помидоры, огурцы, брюква, лук. Их можно есть как в сыром, так и в запеченном виде. Зеленые листовые овощи богаты фолиевой кислотой, которая очень часто рекомендуется врачами при лечении молочницы.

4. Кокосовое масло

Органическое кокосовое масло содержит вещества с противогрибковыми свойствами, известное как киприловая и лауриновая кислота. Эти кислоты препятствуют росту кандиды, закрывая отверстия в стенках дрожжевых клеток и заставляя их отмирать. Кокосовое масло также способствует очищению организма от токсинов, накапливающихся в результате распада дрожжей.

Применять кокосовое масло можно внутрь и наружно. На нем можно готовить или просто принимать по 1 ч. л., постепенно доходя до 3 ст. л. Для внутривагинального лечения используют тампон, промоченный теплым маслом.

5. Чеснок

Чеснок входит в рейтинг 10 продуктов, заменяющих антибиотики. Он содержит аллицин - серосодержащие соединение с естественными противогрибковыми свойствами. Этот продукт может за короткое время уничтожить всю колонию грибка - на самом деле кандидоз не сможет выжить, если присутствует чеснок.

Если вы любите чеснок, то для вас не будет проблемой как его употреблять. Достаточно 2 зубчиков в сутки для борьбы с заболеванием. Если вы не любитель чеснока, то его можно принимать в капсулах, чеснок начнет растворятся в кишечнике, что заодно предотвратит запах. При лечении вагинальной молочницы применяют ватно-марлевые тампоны, смоченные в настое чеснока и спринцевания с настоем чеснока.

6. Масло и семена льна

Очень эффективны при лечении молочницы льняное масло и семена льна. Их обязательно нужно включить в свой рацион. Пол столовой ложки льняного масла дважды в день будет достаточно.

Для семян нужно делать настой. На соловую ложку семян залить в термос 300 мл кипятка. На следующий день настой готов. Выпивайте настой в течении дня. Курс лечения до полного исчезновения симптомов.

7. Кисломолочные продукты

При молочнице можно и нужно употреблять кисломолочные продукты, в составе которых содержатся бифидо и лактобактерии. Кефир, простокваша, несладкий йогурт, сметана, творог - при молочнице дадут положительный эффект. Кисломолочные продукты тормозят процесс активности патогенной флоры, тем самым оказывая оздоровительный эффект. Во время лечения можно употреблять и молоко, если только оно прошло ферментативную обработку.

8. Специи

В качестве активного средства борьбы с кандидозом очень хорошо подходят специи, такие как корица, лавровый лист, гвоздика.

Корица повреждает клетки дрожжей, лишает их естественных свойств и в конце концов заставляет их погибать.

повреждает клетки дрожжей, лишает их естественных свойств и в конце концов заставляет их погибать. Использование гвоздичного масла в качестве противогрибковых препаратов неоднократно подтверждено исследованиями.

в качестве противогрибковых препаратов неоднократно подтверждено исследованиями. Фитонциды, содержащиеся в лавровом листе, помогают вывести токсины и шлаки из организма и способствуют быстрому избавлению от молочницы.

9. Костный бульон

Бульон издавна используется в народной медицине. Он прекрасно восстанавливает микрофлору кишечника и функции пищеварительного тракта. Костный бульон содержит минералы в легкоусвояемой форме и аминокислоту глицин, которая стимулирует синтез соляной кислоты в желудке.

Также в бульоне содержится не менее важная аминокислота глутамин и коллаген. Все это улучшает рост и развитие микрофлоры кишечника, создавая благоприятную обстановку для полезных бактерий.

10. Оливковое масло

Оливковое масло содержит олеиновую кислоту, которая вызывает сильные противогрибковые эффекты и стимулирует иммунные реакции организма человека на бактерии молочницы. Также масло является источником жирных кислот Омега-3 и полифенолов, двух компонентов, которые укрепляют защитные силы организма и борются с грибком Candida.

Решающим фактором при лечении кандидоза является бездрожжевое питание и включение в рацион белковой нежирной пищи, а также продуктов богатыми пробиотиками.

Продукты, которые следует избегать

В первую очередь это сахар, копчёности, жирные и маринованные продукты.

А также алкоголь, который способствует повышению кислотности в кишечнике и желудке.

Следует исключить употребление простых углеводов, потому что это питательная среда для кандид.

Практически метод диетического лечения сводится к основной задаче - нормализации кислотной и щелочной среды, которая является губительной для многих вредоносных микроорганизмов, в том числе и для грибов Candida. Диета при лечении молочницы должна соблюдаться в течении трех месяцев и после исчезновения симптомов. опубликовано econet

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