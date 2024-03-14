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Точечный массаж для иммунитета

Автор: Econet 14 марта 2024 6508
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Сильная иммунная защита организма - залог здоровья и активности. Как, не прибегая к аптечным препаратам, усилить иммунный ответ и предотвратить простуды и грипп? Техника точечного самомассажа поможет укрепить ваш иммунитет. Вот ее подробное описание.

Точечный массаж для иммунитета

Точечный массаж просто незаменим для профилактики вирусных заболеваний, гриппозных состояний, для поднятия тонуса и общего самочувствия. Это уникальная и простая техника, которую освоить может каждый человек. 

Техника точечного самомассажа

Полезно массировать набор точек для профилактики – 3 раза в день. Если вы уже заболели, то для положительного эффекта желательно делать массаж каждый час. 

Важно помнить, что точечный массаж выполняется в строгой последовательности. 

Последовательность точечного массажа

  • Первые две точки – низ грудины. Двумя пальцами находим эти точки и выполняем вращательные движения на счет раз-два-три (девять вращений). И точно так же в обратную сторону.
  • Точка во впадине на шее - на счет раз-два-три девять вращений
  • Две точки по краям щитовидной железы - на счет раз-два-три девять вращений.
  • За ушами находятся 4 точки. Ставим пальцы за ушами и выполняем потирающие движения на счет раз-два-три.
  • Следующая точка находится между седьмым шейным позвонком (самый выпирающий позвонок на шее) и шестым позвонком и выполняем вращательные движения на счет раз-два-три (девять вращений).
  • Следующие точки – по краям носа. Массажируем вращательными движениями на счет раз-два-три (девять вращений).
  • Точки на начале бровей. Массируем на счет раз-два-три (девять вращений).
  • Точки перед ушами. Массируем на счет раз-два-три (девять вращений).
  • Последняя, девятая точка расположена на руке. Как ее найти? Прижимаем большой палец к четырем другим пальцам кисти руки. Образуется складочка на коже. Конец складочки – искомая точка. Массажируем на счет раз-два-три (девять вращений).

Такой массаж можно выполнять в любом месте, и он не требует специальных навыков. В придачу к этому вы реже будете ходить в аптеку, чтобы купить разные средства для укрепления иммунитета.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье точечный массаж простуда иммунитет грипп

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