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Тест на гибкость: Проверьте, насколько молодо ваше тело

Источник: Econet 18 августа 2023 6080
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Насколько молодым есть ваше тело, поможет узнать этот простой тест на гибкость. Попробуйте и сделайте выводы.

Тест на гибкость: Проверьте, насколько молодо ваше тело

Одним из показателей отличного физического состояния является гибкость тела. Это способность каждому или большинству движений тела придать максимальную амплитуду. Гибкость тела можно и нужно развивать. Но зависит она не всегда от затраченных усилий. Гибкость тела прямо пропорциональна подвижности суставов, что отражается на амплитуде движений. Развитая гибкость тела - одна из составляющих общего тонуса и хорошей физической формы. Хотите проверить, насколько хорошо вы растянуты, все ли части тела у вас гибкие и подвижные или же есть над чем поработать? Тогда пройдите этот тест на гибкость.

Тест на гибкость: насколько хорошо вы растянуты

Стоя на ступеньке, прямые ноги вместе, нагнуться вперед-вниз и коснуться края ступеньки пальцами, а затем максимальным усилием постараться коснуться боковой поверхности ступеньки, отметив мелом уровень (высоту) касания. Разница между краем ступеньки и уровнем касания в сантиметрах и будет отражать гибкость, которая в данном случае определяется подвижностью позвоночника и тазобедренных суставов.

Оценка результатов теста. Цифры со знаком минус отражают расстояние между пальцами рук и поверхностью ступеньки при максимальном сгибании, то есть в этом случае не удается коснуться края ступеньки.

Тест на гибкость: Проверьте, насколько молодо ваше тело

Оценка результатов теста на гибкость

Тест на гибкость: Проверьте, насколько молодо ваше тело

Из данных таблицы следует, что с возрастом гибкость и подвижность в суставах снижаются. Регулярное выполнение упражнений на гибкость позволяет замедлить этот процес. опубликовано econet

Из книги " Ходьба вместо лекарств", Евгений Мильнер

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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