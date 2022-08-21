Сжигаем лишние килограммы: Уделите себе всего 10 минут в день!

Посещение спортзала — далеко не единственный способ дать себе нужную физическую нагрузку. Как эффективно ПОХУДЕТЬ при минимуме усилий.
Многие были бы готовы заниматься спортом, если бы у них было время на занятия, деньги на посещение спортзала или просто отсутствие комплексов (особенно при большом лишнем весе!), чтобы бегать и качаться в потной майке под взглядами окружающих. Если это относится и к вам, вы должны понять: спортзал, безусловно, дает мотивирующую атмосферу, а его ресурсы (тренажеры, бассейн, сауна и пр.) — отличные вспомогательные средства.
Но посещение спортзала — далеко не панаценя от избыточного веса.
Небольшие физические усилия и высокая эффективность, чтобы сжечь калории за 10 минут в день, это реально. Здесь нет никакого чудесного плана типа «как сбросить 10 кг за неделю без диет, таблеток и спорта». Чтобы этот план занятий помог, его, во-первых, необходимо придерживаться. Во-вторых, не ждите, что будете худеть на глазах. Вы заметите результат примерно через месяц. Через несколько месяцев он будет очевиден и окружающим.
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Вы, конечно, тысячу раз слышали, что 30 минут умеренной физической нагрузки в день улучшают здоровье и сердечную деятельность. Но что делать, если вашего времени хватает лишь на то, чтобы позвонить родителям, или приготовить обед на завтра, или просто поспать? Вот то, что поняли тренеры и эксперты спортивной медицины: вам не обязательно заниматься все 30 минут подряд. На самом деле вы можете заниматься 20 или даже 10 минут в день, чтобы заметить многогранный эффект: это и похудение, и снижение стресса, и улучшение настроения.
В чем секрет? Если вы занимаетесь спортом ради потери веса, вы должны двигаться быстро и активно; если ваша цель — стать сильнее, вы должны выполнять движения медленно, точно и последовательно. Используйте 10-минутные интенсивные разминки: так вы будете с максимальной выгодой использовать свое время. Выполняйте такие разминки по крайней мере один раз в день или, если у вас есть время, поднимите планку до четырех раз в день, чтобы заметить максимальный эффект.
• Если вы тренируете определенную группу мышц — например, хотите получить сильные руки,— выполняйте соответствующие упражнения последовательно, через день. Если вы хотите улучшить форму всего тела, смешивайте различные разминки.
• Как узнать, достаточно ли упорно вы трудитесь: «Если вы разговариваете в течение этих разминок, вы должны дышать трудно, но не полностью задерживать дыхание»,— говорит Габриэль Валенсия, соучредитель Центра интегрированного фитнеса в Манхэттене.
• Обозначенное время для каждого движения — всего лишь предложение. Если вы нуждаетесь в большем количестве времени, чтобы выполнить движение правильно, во что бы то ни стало сделайте это.
Первый вариант, разработчик — Габриэль Валенсия.
Где заниматься: во дворе, в парке, в тренажерном зале.
Что вы получите через четыре недели: более здоровое сердце и лучшую выносливость.
Специальное оборудование: Скамья; лестница или беговая дорожка; открытое пространство для бега.
Дополнительная нагрузка: Валенсия советует носить утяжеленный жилет. Начинайте с веса приблизительно 2,5 кг.
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Как работать: начните с приседаний (30 секунд).
Второй вариант, разработчик—Ник Кемпен, спортивный инструктор, эксперт Спортивного центра Майами.
Где работать: где угодно.
Что вы получите через четыре недели: руки придут в тонус, джинсы будут сидеть гораздо лучше.
Специальное оборудование: пара гантелей весом от 2,5 до 4 кг.
Как работать: пробежка трусцой (1 минута).
Третий вариант вдохновлен танцевальными движениями. Вы уверены, что не можете танцевать? Никаких проблем: смешайте эти простые упражнения со скакалкой, и вы заставите работать руки, живот и бедра.
Что вы получите через четыре недели: вы улучшите и повысите мышечный тонус.
Специальное оборудование: скакалка.
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Дополнительная нагрузка: пара гантелей весом от 1,5 до 2,5 кг.
Как работать: прыжки со скакалкой (1 минута).
Автор Синельникова А. А., по книге "Сожги ненавистные килограммы. Как эффективно похудеть при минимуме усилий"
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Источник: https://econet.by/
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