Сульфорафан: Мощный антиоксидант и противораковое средство

Хорошо известно, что люди, в большом количестве употребляющие овощи из семейства крестоцветных, реже болеют раком. Многочисленные наблюдения ученых подтверждают это, по меньшей мере, в отношении рака груди, легких, предстательной железы, желудка и толстого кишечника.
Противораковое действие крестоцветным обеспечивают находящиеся в них cпецифические био-химические субстанции. Сульфорафан – один из таких фитонутриентов. Проведено уже около двух тысяч исследований за прошедшие четверть века, — с начала изучения мощного потенциала серосодержащего компаунда. Продукты, способные обеспечить нас сульфорафаном, уже давно, прочно и заслуженно заняли свои позиции в категории «суперфудов».
Молодые проростки брокколи и цветной капусты наиболее богаты сульфорафаном, точнее сказать, его прекурсором – компаундом глюкорафанином (подробности ниже).
В список пищевых источников сульфорафана входят капуста всех видов, включая брокколи, кейл (кали), цветную, кочанную, брюссельскую, кольраби, пак чой, пекинскую, брокколи рабе (рапини), листовую (collards), савойскую, а также руккола, кресс-салат, горчица, редис, редька, репа и её зелень, хрен.
Защитное действие сульфорафана не ограничивается только его противораковым потенциалом. Благодаря способности компаунда активировать выработку глутатиона — самого мощного антиоксиданта в нашем организме, сульфорафан может вносить свою лепту в укрепление иммунной системы, снижение воспалительных процессов, способствовать механизмам усиленной естественной детоксикации. (Подробная информация изложена здесь русск. и здесь англ.).
Большую сенсацию в научных кругах вызвали исследования, демонстрирующие благотворное действие сульфорафана на людей (в том числе детей и подростков) с расстройством аутистического спектра (РАС). В исследованиях было показано, что у детей с РАС отмечается низкий уровень глутатиона. Резонно предполагать, что, усиливая посредством сульфорафана выработку естественного антиоксиданта, можно положительно влиять и на поврежденные синдромом системы организма. Сульфорафан способен улучшать митохондриальные функции, смягчать нейро-воспалительные процессы, что отражается ослаблением симптомов аутизма.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Как это нередко случается, многообещающее открытие в лечении того или иного заболевания дает начало «золотой лихорадке» на рынке супердобавок к питанию. В последнее десятилетие в продаже появилось немало коммерческих брендов сульфорафана, получаемого из экстрактов брокколи и(или) её проростков. Не умаляя достоинств таких добавок (прежде всего они позволяют избежать побочных эффектов от употребления свежей брокколи и её проростков), нужно упомянуть, что качество и эффективность их существенно разнятся, а контроль за производством, как правило, отсутствует. В этой связи заслуживает внимания и самый естественный способ получения сульфорафана — в домашних условиях непосредственно из самих продуктов.
Здесь интересно учитывать некоторые существенные нюансы:
Как таковые терапевтические дозы сульфорафана пока все ещё неизвестны, несмотря на громадное количество проведенных исследований. Предполагаемый диапазон из расчета на вес, согласно разным источникам, составляет 0.1 – 0.5 мг/кг веса (или в пересчете 7 – 34 мг сульфорафана для человека весом примерно 68 кг и 9 – 45 мг, если вес около 90 кг).
Проростки брокколи содержат 3,2 мг/г прекурсора сульфорафана. Считается, что 20-30 г свежих проростков брокколи, употребляемых ежедневно, достаточно для достижения большинства поставленных целей. Могут быть важны и индивидуальные особенности человека в метаболизме сульфорафана, что также определяет выбор дозы/порции. Для усиленной онко-протекции и поддержки сердечно-сосудистой системы рассматриваются более высокие дозы — 40-60 мг сульфорафана в день или 100-140 мг сырых проростков ежедневно или в их комбинации с добавкой сульфорафана.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
В Интернете также имеется немало видео-инструкций по этой теме. Во многих регионах хорошо налажено и коммерческое производство по выращиванию ростков брокколи для диетических целей. Доверяясь таким производителям, важно быть уверенными как в качестве используемых для проращивания семян, так и санитарной чистоте производства.
Выращивание проростков брокколи, к сожалению, относится к категории технологических процессов повышенной санитарной опасности. В отличие от других продуктов растительного происхождения, для получения проростков требуется тепло и влага — идеальные условия и для роста бактерий, в том числе вредоносных (таких, как сальмонелла, листерия, E. coli).
Некачественные семена или загрязненная среда могут стать источниками быстро разрастающихся патогенов. За последние 20 лет произошло порядка 30-ти случаев массовых заболеваний, вызванных употреблением сырых или слегка термически обработанных проростков (люцерны, гороха-маша, клевера). В проращивании семян чистота — поистине залог здоровья.
Вариантов много. Вкус у готовых проростков весьма терпкий. Но их можно, успешно замаскировав соусами и приправами, добавлять в салаты, готовые блюда, бутерброды, смузи и т.п. Мне нравится добавлять их в салат из квашеной капусты.Использованные источники и таблицы:
Таблица эффективности/продолжительности антиоксидантной защиты, обеспечиваемой одной порцией продуктов:
проростков брокколи (зеленые столбцы),
апельсинового сока (оранжевые столбцы),
зеленого чая (желтые столбцы) и
черники (голубые)
(по горизонтали — дни после приема)
Так образуется сульфорафан:
Успехов вам, здоровья и удачи!
Автор Ирина Бэйкер
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий