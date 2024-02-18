Сульфат магния: Кому и как принимать пищевую добавку?

Сульфат магния или иными словами английская соль применяется для оздоровления организма и предотвращения развития различных заболеваний. Магний принимает участие во многих биологических процессах – синтезе белка, поддержке оптимального уровня сахара в крови, транспортировке калия и кальция в клеточные мембраны, регулировке давления и производстве энергии.

Поэтому важно, чтобы этот микроэлемент содержался в организме в достаточном количестве. Но согласно оценкам экспертов около 80% людей страдают от дефицита магния, что приводит к различным проблемам со здоровьем.

Чем грозит нехватка магния

Недостаток этого микроэлемента приводит к:

постоянной усталости;

депрессии;

повышению артериального давления;

бессоннице;

образованию тромбов;

гниению зубов;

развитию сахарного диабета;

гипогликемии;

остеопорозу;

проблемам с сердцем.

Для восполнения дефицита необходимо включить в рацион продукты, содержащие магний.

Какие продукты содержат магний

Если вашему организму не хватает магния, рекомендуется включить в рацион:

горький шоколад;

макрель;

банан;

авокадо;

шпинат.

Также можно принимать специальную пищевую добавку, к примеру, сульфат магния, цитрат магния, оксид магния и прочие. Назначить добавку сможет врач. Не стоит экспериментировать и самостоятельно выбирать препарат, но если нет возможности обратиться к специалисту, то наиболее безопасный и эффективный вариант – это прием добавки сульфат магния (английская соль).

Преимущества применения сульфата магния

Существует два способа применения этой добавки – сделать солевую ванну либо принимать средство в капсулах. Какой вариант выбрать – зависит от личных предпочтений.

Ученые из Великобритании провели исследование – группу из 19 человек попросили принять ванну с сульфатом магния в течении 12 минут, после чего взяли анализы крови и мочи для проверки уровня магния в организме. Результаты показали, что у всех участников исследования повысилась концентрация магния, а регулярные приемы ванны увеличили показатель.

Помимо повышения уровня магния в крови сульфат магния также помогает:

предотвратить преждевременные роды (вещество вводится женщинам внутривенно с целью ингибировать сокращения матки);

в лечении преэклампсии (сложного заболевания беременных женщин, при котором повышается давление, нарушается работа внутренних органов и наблюдается избыток белка в моче);

восстановить мышцы после серьезной физической нагрузки;

при лечении запоров (магний способствует вытягиванию жидкости из тела в тонкую кишку, благодаря чему ускоряется процесс испражнения);

при лечении астмы (магний вводится с целью облегчения симптомов, поскольку позволяет расслабить мышцы бронхов);

улучшить когнитивные способности (магний препятствует потере функции мозга).

Противопоказания и побочные эффекты

Перед приемом сульфата магния необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку этот микроэлемент приносит не только пользу организму, но и может спровоцировать в нем изменения. Особенно не рекомендуется принимать это вещество при:

расстройствах кишечника либо желудка;

перфорированной кишке и обструкции кишечника;

колите и тяжелом запоре;

тошноте и рвоте;

неравномерном сердцебиении;

нарушениях в системе пищеварения;

сахарном диабете;

болезнях почек и сердца.

Женщинам в положении нельзя принимать магниевые добавки, в особенности, если срок родов близок. Также нет достоверных данных, проникает ли сульфат магния в грудное молоко, поэтому и после родов следует осторожно относиться к добавкам.

Несмотря на колоссальную пользу сульфата магния для организма, прием этого микроэлемента может вызвать и побочные эффекты:

чувство тревоги;

мышечную слабость;

головокружение либо головную боль;

сонливость;

повышенное потоотделение;

снижение давления;

диарею;

нарушения в работе сердца.

При появлении любого из перечисленных выше побочных эффектов нужен срочный визит к врачу.

Дозировка

Оптимальная суточная доза магния для мужчин составляет 400-420 мг, для женщин – 310-320 мг. Максимальная доза варьируется в пределах 600-900 мг. Для проверки правильности дозировки нужно понаблюдать за работой кишечника, прием магния рекомендуется начинать с 200 мг, постепенно повышая дозу, пока стул не станет слегка жидким.

Помните, что переизбыток магния может навредить организму и привести к гипермагнеземии – состоянию, вызывающему серьезные побочные эффекты в виде пониженного давления, респираторного паралича и нарушений сердечной проводимости. Для предотвращения такого состояния следует увеличить потребление кальция.

Сульфат магния считается безопасным средством, но при одновременном его приеме с другими добавками могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому прежде чем принимать ту или иную добавку, нужно проконсультироваться со специалистом. опубликовано econet

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