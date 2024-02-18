Сульфат магния: Кому и как принимать пищевую добавку?

Сульфат магния или иными словами английская соль применяется для оздоровления организма и предотвращения развития различных заболеваний. Магний принимает участие во многих биологических процессах – синтезе белка, поддержке оптимального уровня сахара в крови, транспортировке калия и кальция в клеточные мембраны, регулировке давления и производстве энергии.
Поэтому важно, чтобы этот микроэлемент содержался в организме в достаточном количестве. Но согласно оценкам экспертов около 80% людей страдают от дефицита магния, что приводит к различным проблемам со здоровьем.
Недостаток этого микроэлемента приводит к:
Для восполнения дефицита необходимо включить в рацион продукты, содержащие магний.
Если вашему организму не хватает магния, рекомендуется включить в рацион:
Также можно принимать специальную пищевую добавку, к примеру, сульфат магния, цитрат магния, оксид магния и прочие. Назначить добавку сможет врач. Не стоит экспериментировать и самостоятельно выбирать препарат, но если нет возможности обратиться к специалисту, то наиболее безопасный и эффективный вариант – это прием добавки сульфат магния (английская соль).
Существует два способа применения этой добавки – сделать солевую ванну либо принимать средство в капсулах. Какой вариант выбрать – зависит от личных предпочтений.
Ученые из Великобритании провели исследование – группу из 19 человек попросили принять ванну с сульфатом магния в течении 12 минут, после чего взяли анализы крови и мочи для проверки уровня магния в организме. Результаты показали, что у всех участников исследования повысилась концентрация магния, а регулярные приемы ванны увеличили показатель.
Помимо повышения уровня магния в крови сульфат магния также помогает:
Перед приемом сульфата магния необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку этот микроэлемент приносит не только пользу организму, но и может спровоцировать в нем изменения. Особенно не рекомендуется принимать это вещество при:
Женщинам в положении нельзя принимать магниевые добавки, в особенности, если срок родов близок. Также нет достоверных данных, проникает ли сульфат магния в грудное молоко, поэтому и после родов следует осторожно относиться к добавкам.
Несмотря на колоссальную пользу сульфата магния для организма, прием этого микроэлемента может вызвать и побочные эффекты:
При появлении любого из перечисленных выше побочных эффектов нужен срочный визит к врачу.
Оптимальная суточная доза магния для мужчин составляет 400-420 мг, для женщин – 310-320 мг. Максимальная доза варьируется в пределах 600-900 мг. Для проверки правильности дозировки нужно понаблюдать за работой кишечника, прием магния рекомендуется начинать с 200 мг, постепенно повышая дозу, пока стул не станет слегка жидким.
Помните, что переизбыток магния может навредить организму и привести к гипермагнеземии – состоянию, вызывающему серьезные побочные эффекты в виде пониженного давления, респираторного паралича и нарушений сердечной проводимости. Для предотвращения такого состояния следует увеличить потребление кальция.
Сульфат магния считается безопасным средством, но при одновременном его приеме с другими добавками могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому прежде чем принимать ту или иную добавку, нужно проконсультироваться со специалистом. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий