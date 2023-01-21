Созависимость: проверьте свои отношения

Созависимому человеку крайне сложно и в отношениях, и без них. Как правило, партнерами таких людей становятся манипуляторы, абьюзеры и тираны. О своих интересах приходится забыть. Если же созависимого человека бросают, он не понимает, как ему жить, и старается вернуть неудачные отношения.

Расставание – это всегда печальное событие. Оно может быть драматичным, а может носить оттенок легкой грусти. Но это всегда связано с отрицательными эмоциями. Нами могут овладеть негативные переживания: грусть, страх, растерянность, злость. И это вполне нормально: не все могут смириться и принять потерю отношений. Но время, как известно, лечит. Постепенно наступает облегчение, мы прошли реабилитационный период и готовы к новым отношениям.

Как ведет себя созависимый человек в отношениях и после них

Однако, кто-то будто «застревает» в отношениях. Такой человек никак не может смириться с утратой партнера (как правило не он является инициатором разрыва). «Застрявший» всеми силами пытается сохранить отношения. Ему сложно двигаться вперед, даже если в отношениях он был несчастлив.

Есть такое явление - созависимость. Когда и в отношениях плохо, и разорвать их нет нравственных сил. Тяготеющие к созависимым отношениям часто попадаются в сети токсичных партнеров. ОНи будто магнитом притягивают всяких абьюзеров, деспотов и газлайтеров. Для созависимых довольно характерно благое желание «перевоспитать» партнёра, надежда на то, что его поведение и чувства поддаются коррекции. Они не в силах признать тот печальный факт, что отношения терпят фиаско. И не представляют, как будут жить самостоятельно.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как понять, имеете ли вы склонность к созависимости?

Если на горизонте замаячила угроза разрыва отношений, вами овладевает отчаяние и даже паника. Кажется, что буквально настает конец света. Вы без устали оправдываете действия партнера, закрывая глаза на то, что он вас обижает, игнорирует и вообще не устраивает. Вы убеждены, что благополучие отношений – это только ваша ответственность. Вы наивно верите, что, если ваш возлюбленный изменится, отношения станут образцовыми. Вы отодвигаете на второй план собственные нужды, интересы, потребности. Интересы и благо партнера – ваш приоритет.

После того как отношения закончились. Вы всё ещё пишете бесконечные сообщения, звоните на мобильный, идете на контакт с бывшим. Мониторите любую информацию о нем в социальных сетях, интересуетесь его делами у общих приятелей. Анализируете бывшие отношения, считаете, что вся вина за разрыв лежит на вас. Думаете, что могли бы сделать иначе, чтобы спасти вашу связь. Не в силах отказать, когда бывший о чем-то вас просит.

Почему же созависимым людям бывает необычайно сложно прекратить отношения, в которых им явно некомфортно? Почему расставание с партнером, не способным удовлетворить их потребности приносит столько страданий? На них обрушивается шквал негативных переживаний, страдает самооценка, без конца одолевают мучительные воспоминания. Созависимые паттерны заставляют во что бы то ни стало держаться даже за токсичные отношения.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Основные признаки созависимой личности

Угодить всем вокруг

В стремлении нравиться всем мы рискуем потерять себя. В итоге забываем, кто мы на самом деле, подлаживаясь под потребности и желания других. В отношениях созависимый как бы достраивает собственную личность из пазлов близкого человека, чтоб максимально отвечать его ожиданиям. Это выливается в пренебрежение своими стремлениями, близкими людьми, интересами и фокусировку на том, что нужно возлюбленному. А когда отношения рвутся, у созависимого исчезает смысл жизни.

Ничего не жалко

Самооценка созависимой личности базируется на чувстве собственной нужности, необходимости. Служение близким превращается прямо-таки в смысл жизни. Тогда в отношениях потребности возлюбленного оказываются выше собственных, и даже после расставания просьбы со стороны бывшего немедленно выполняется.

Без личных границ

Созависимые имеют слабые личные границы и убеждены, что отвечают за переживания и благополучие окружающих. Им плохо, когда их помощь не востребована или нежеланна. В результате они начинают плохо ориентироваться в рамках дозволенного и сами часто перегибают палку 9например, навязывая кому-то свою заботу и поддержку).

В глазах смотрящего

Созависимый человек очень нуждается в оценке своей личности и поступков. И чтобы считать себя полноценными, привлекательными, востребованными, он держится за любые отношения, и нездоровые – в том числе.

Прилипала

Созависимый человек может отличаться навязчивостью, липкостью, назойливостью. Он так сосредоточен на том, что делает и ощущает партнер, что ему сложно дифференцироваться эмоционально и отстраниться, чтобы дать возможность другому иметь свои решения. После расставания мало что меняется в ситуации. Бывший все так же воспринимается как тот, о котором необходимо заботиться.

Созависимым личностям, которые стремятся понравиться, назойливо заботливы, нуждаются во внешней оценке, невероятно трудно избавиться от этой болезненной привязанности. Придется отыскать время и душевные силы на знакомство с самим собой, собственными желаниями и потребностями.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet