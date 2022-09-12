Собранный отец, расслабленная мать

Матери важно любить ребенка безусловно, чтобы у него всегда была возможность прийти к ней и подпитаться теплом, независимо ни от чего. Защищенное пространство от оценок, тревог и проблем. Если же мама будет напряженная и оценивающая, это будет невозможно.

Меня часто спрашивают, почему важно разделять роли именно так, чтобы мужчина занимался решением задач, а женщина занималась эмоциональным состоянием, почему не наоборот? Типа, бывают же жесткие женщины и мягкие мужчины. И им хорошо.

Почему важно разделять роли в семье

Но это не так. Точнее, им может и хорошо, но проблемы будут у детей. Об этом хорошо писал Фромм, я сформулирую его и свои мысли вместе и кратко:

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1. У матери очевидно самая сильная связь с ребенком, начиная от его нахождения внутри, до первых нескольких лет жизни, пока ребенок не научается немного самостоятельно действовать. Все это время он максимально зависим от настроения и состояния матери. На эту тему есть хорошее видео, где мама поет сыну грустную песню, и он плачет навзрыд, хотя слишком мал, чтобы понимать слова, но как только мама останавливается, сын начинает сразу улыбаться. Плюс ребенок зависит от её физической близости. Чем лучше и то и другое, тем лучше ребенку. В итоге у ребенка формируется сильная привязанность в матери как к источнику жизни в буквальном смысле.

Теперь представим, что мама начинает:

а) напрягаться и нервничать от того, как ребенок что-то делает плохо, надо срочно исправлять, ведь контроль требует напряжения и усилий. В итоге ребенку передается тревога и напряжение от мамы, он сам начинает нервничать.

Так вырастают очень тревожные и беспокойные взрослые, если у них была тревожная мама, которая была вынуждена все контролировать.

б) наказывать ребенка за плохие проступки, ставя его в угол, ругаясь или просто физически разделяя с собой. Для ребенка это означает практически "смерть", ведь его лишают источника жизни. В итоге у ребенка формируется представление о жизни, что невозможно любить его просто так, всегда будут любить за что-то, иначе ты умрешь, ну или просто будешь ужасно себя чувствовать. Т.е. если мама будет любить условно, за что-то, то ребенок никогда не сможет расслабиться, и будет чувствовать себя ужасно, если будет делать что-то не так.

Именно по этой причине многие люди боятся выходить из зоны комфорта и делать что-то не так, как обычно, потому что боятся осуждения, т.к. в детстве именно мама запрещала что-то, и ребенок рос с жесткой установкой "не послушаешься - будешь лишен любви".

в) просто комбинация и того и другого — напряженная (контролирующая) мама наказывает ребенка, тому передается тревога мамы и более того его лишают источника тепла. В итоге вырастает нервный человек, который боится сделать что-то не так.

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Если просуммировать, маме важно любить ребенка безусловно, чтобы у него всегда была возможность прийти к ней и подпитаться теплом, независимо ни от чего. Защищенное пространство от оценок, тревог и проблем. Если же мама будет напряженная и оценивающая, это будет невозможно.

Бытовой пример: приходишь к кому-то за поддержкой, а в итоге получаешь упреки, оценки в стиле "ты все делаешь не так", и советы как жить. А хотелось просто сочувствия.

2. У отца связь с ребенком не такая, ведь он не вынашивал, не рожал и не нянчил ребенка так, как мама, поэтому напряжение и тревоги отца не передаются ребенку так сильно. Отец может нервничать и напрягаться по своим рабочим делам, на ребенке это не скажется, ведь у него есть "источник" в виде матери.

По этой причине отец может спокойно наказывать ребенка, потому как даже если он оценит плохо и отругает, ребенок всегда сможет восстановиться, придя к маме и получив сочувствие и тепло. Так ребенок не будет сильно тревожиться. Если же отец хвалит, то это добавляет вдохновения и любви ребенку, в итоге его силы и энергия удваиваются.

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Вообще сами наказания будут даваться ему легче, чем матери, поскольку эмоциональная связь работает в обе стороны, и наказывая, человек испытывает близкие страдания тому, кого он наказывает. Я сам лично по себе это знаю, когда отменяю сессии у клиентов, когда они не делают задания, или критикую их — мне бывает тяжело. Можно только представить, как тяжело матери наказывать своего ребенка, которая будет тревожиться больше, передавая тревогу ребенку обратно, и так до бесконечности. Отцу же наказания будут даваться проще, т.к. обратная связь будет слабее, плюс, ребенок не будет замыкаться на отце и пойдет к маме.

Если кратко подытожить, то напряжение отца от условной любви не передается так сильно ребенку, плюс, ему будет проще давать оценки, не боясь травмировать ребенка, поскольку тот сможет восстановиться.

3. Итого у ребенка будет два полюса, между которыми он сам сможет выбирать произвольно: безусловный полюс материнской любви, от которого он сможет заряжаться и восстанавливаться (то, что в психологии называется базовым доверием или недоверием миру), и условный полюс отцовской любви, от которого он сможет получать указания и направления, как жить, чтобы развиваться (то, что называют жизненными ценностями).

Эта модель позволит ребенку вырасти спокойным и расслабленным от ощущения, что мир безопасен, и при этом обладать ценностями, которые направят его. То есть, цель в том, чтобы растить как можно более гармоничных детей. Такие люди сильно выделяются среди всех остальных — они как будто всегда знают, что все будет хорошо, и знают, что делать.

Обратная модель с расслабленным папой и напряженной мамой будет возможна только в том случае, если вынашивать/ рожать/ растить первые несколько лет будет папа, тогда он сможет получить такую же связь с ребенком, как мать.

Но пока это невозможно, то смысла полюса менять нет. Эффекта, как я описал, не достичь.опубликовано econet.ru.

Автор Павел Домрачев

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