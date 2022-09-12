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Собранный отец, расслабленная мать

Источник: b17.ru 12 сентября 2022 6464
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Матери важно любить ребенка безусловно, чтобы у него всегда была возможность прийти к ней и подпитаться теплом, независимо ни от чего. Защищенное пространство от оценок, тревог и проблем. Если же мама будет напряженная и оценивающая, это будет невозможно. 

Собранный отец, расслабленная мать

Меня часто спрашивают, почему важно разделять роли именно так, чтобы мужчина занимался решением задач, а женщина занималась эмоциональным состоянием, почему не наоборот? Типа, бывают же жесткие женщины и мягкие мужчины. И им хорошо.

Почему важно разделять роли в семье

Но это не так. Точнее, им может и хорошо, но проблемы будут у детей. Об этом хорошо писал Фромм, я сформулирую его и свои мысли вместе и кратко:

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1. У матери очевидно самая сильная связь с ребенком, начиная от его нахождения внутри, до первых нескольких лет жизни, пока ребенок не научается немного самостоятельно действовать. Все это время он максимально зависим от настроения и состояния матери. На эту тему есть хорошее видео, где мама поет сыну грустную песню, и он плачет навзрыд, хотя слишком мал, чтобы понимать слова, но как только мама останавливается, сын начинает сразу улыбаться. Плюс ребенок зависит от её физической близости. Чем лучше и то и другое, тем лучше ребенку. В итоге у ребенка формируется сильная привязанность в матери как к источнику жизни в буквальном смысле. 

Собранный отец, расслабленная мать

Теперь представим, что мама начинает: 

а) напрягаться и нервничать от того, как ребенок что-то делает плохо, надо срочно исправлять, ведь контроль требует напряжения и усилий. В итоге ребенку передается тревога и напряжение от мамы, он сам начинает нервничать. 

Так вырастают очень тревожные и беспокойные взрослые, если у них была тревожная мама, которая была вынуждена все контролировать. 

б) наказывать ребенка за плохие проступки, ставя его в угол, ругаясь или просто физически разделяя с собой. Для ребенка это означает практически "смерть", ведь его лишают источника жизни. В итоге у ребенка формируется представление о жизни, что невозможно любить его просто так, всегда будут любить за что-то, иначе ты умрешь, ну или просто будешь ужасно себя чувствовать. Т.е. если мама будет любить условно, за что-то, то ребенок никогда не сможет расслабиться, и будет чувствовать себя ужасно, если будет делать что-то не так. 

Именно по этой причине многие люди боятся выходить из зоны комфорта и делать что-то не так, как обычно, потому что боятся осуждения, т.к. в детстве именно мама запрещала что-то, и ребенок рос с жесткой установкой "не послушаешься - будешь лишен любви". 

в) просто комбинация и того и другого — напряженная (контролирующая) мама наказывает ребенка, тому передается тревога мамы и более того его лишают источника тепла. В итоге вырастает нервный человек, который боится сделать что-то не так. 

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Если просуммировать, маме важно любить ребенка безусловно, чтобы у него всегда была возможность прийти к ней и подпитаться теплом, независимо ни от чего. Защищенное пространство от оценок, тревог и проблем. Если же мама будет напряженная и оценивающая, это будет невозможно. 

Бытовой пример: приходишь к кому-то за поддержкой, а в итоге получаешь упреки, оценки в стиле "ты все делаешь не так", и советы как жить. А хотелось просто сочувствия. 

Собранный отец, расслабленная мать

2. У отца связь с ребенком не такая, ведь он не вынашивал, не рожал и не нянчил ребенка так, как мама, поэтому напряжение и тревоги отца не передаются ребенку так сильно. Отец может нервничать и напрягаться по своим рабочим делам, на ребенке это не скажется, ведь у него есть "источник" в виде матери. 

По этой причине отец может спокойно наказывать ребенка, потому как даже если он оценит плохо и отругает, ребенок всегда сможет восстановиться, придя к маме и получив сочувствие и тепло. Так ребенок не будет сильно тревожиться. Если же отец хвалит, то это добавляет вдохновения и любви ребенку, в итоге его силы и энергия удваиваются. 

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Вообще сами наказания будут даваться ему легче, чем матери, поскольку эмоциональная связь работает в обе стороны, и наказывая, человек испытывает близкие страдания тому, кого он наказывает. Я сам лично по себе это знаю, когда отменяю сессии у клиентов, когда они не делают задания, или критикую их — мне бывает тяжело. Можно только представить, как тяжело матери наказывать своего ребенка, которая будет тревожиться больше, передавая тревогу ребенку обратно, и так до бесконечности. Отцу же наказания будут даваться проще, т.к. обратная связь будет слабее, плюс, ребенок не будет замыкаться на отце и пойдет к маме. 

Если кратко подытожить, то напряжение отца от условной любви не передается так сильно ребенку, плюс, ему будет проще давать оценки, не боясь травмировать ребенка, поскольку тот сможет восстановиться. 

Собранный отец, расслабленная мать

3. Итого у ребенка будет два полюса, между которыми он сам сможет выбирать произвольно: безусловный полюс материнской любви, от которого он сможет заряжаться и восстанавливаться (то, что в психологии называется базовым доверием или недоверием миру), и условный полюс отцовской любви, от которого он сможет получать указания и направления, как жить, чтобы развиваться (то, что называют жизненными ценностями). 

Эта модель позволит ребенку вырасти спокойным и расслабленным от ощущения, что мир безопасен, и при этом обладать ценностями, которые направят его. То есть, цель в том, чтобы растить как можно более гармоничных детей. Такие люди сильно выделяются среди всех остальных — они как будто всегда знают, что все будет хорошо, и знают, что делать. 

Обратная модель с расслабленным папой и напряженной мамой будет возможна только в том случае, если вынашивать/ рожать/ растить первые несколько лет будет папа, тогда он сможет получить такую же связь с ребенком, как мать. 

Но пока это невозможно, то смысла полюса менять нет. Эффекта, как я описал, не достичь.опубликовано econet.ru.

Автор Павел Домрачев

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Источник: https://econet.by/

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