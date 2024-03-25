Синхрония: почему случайности не случайны?

Один из наиболее влиятельных мыслителей двадцатого столетия швейцарский психолог Карл Густав Юнг изобрел термин «синхрония» для обозначения любого явного совпадения, пробуждающего у наблюдателя ощущение того, что это совпадение имеет для него личный смысл или особую значимость. Он описал это явление как ощущаемую связь между двумя или большим числом объектов, событий или людей без видимой причины.

Случались ли в вашей жизни невероятные совпадения? Происходили ли с вами события, которые по теории вероятности произойти, казалось бы, ну, никак не могли? К примеру, идете вы по улице, и вдруг вспоминаете свою первую любовь — человека, которого не видели лет 20. Поворачиваете за угол, а вам навстречу… Он, собственной персоной — немного потрепанный жизнью, но вполне узнаваемый. Или собираетесь кому-то позвонить, беретесь за телефон, а аппарат уже и сам звонит в ваших руках, а на проводе тот самый знакомый, побеседовать с которым вы как раз собирались. Такое невероятное совпадение внутреннего переживания с внешним событием (или совпадение нескольких внешних событий) Карл Густав Юнг называл синхронией.

Синхрония

Проблема синхронии чрезвычайно занимала Карла Густава Юнга, — за свою долгую жизнь и огромную психологическую практику ему довелось столкнуться с таким количеством самых разных совпадений, вероятность возникновения которых была так ничтожно мала, что у ученого не осталось сомнений — во всем этом скрыт какой-то смысл. Но какой? Юнг так и не дал точного ответа на этот вопрос, однако проблеме синхронии всегда уделял особое внимание.

Золотой скарабей

История эта произошла с Юнгом и одной его пациенткой, работа с которой давалась ему с большим трудом.

Молодая, хорошо образованная женщина была очень умна и интересна как собеседник, но казалась Юнгу слишком уж рациональной и психологически закрытой. А главное — она считала себя сведущей абсолютно во всех вопросах и все, сказанное аналитиком, подвергала сомнению.

Как-то вечером, сидя в кабинете Юнга, пациентка рассказывала ему сон, приснившийся ей накануне. В сновидении ей кто-то подарил изящное драгоценное украшение — золотого скарабея. И стоило лишь женщине упомянуть о необыкновенном жуке, как раздался тихий стук в окно…

Обернувшись, Юнг с изумлением увидел, что какое-то летучее насекомое яростно бьется о наружную сторону оконного стекла. Он открыл створку и поймал, влетевшего в комнату незваного гостя. При ближайшем рассмотрении оказалось, что насекомое представляет собой самый близкий аналог скарабея, который только мог появиться в местных широтах! То был скарабеевидный жук, он же хрущ обыкновенный (Cetonia aurata). «Вот ваш золотой скарабей!» - с этими словами Юнг вручил женщине насекомое.

Надо сказать, что это событие изменило взгляды пациентки, пробило броню ее характера, сломало лед в ее отношениях с Юнгом. Столкнувшись с иррациональным событием, с маленьким чудом, она начала отказываться от своих жестких установок. А любой отказ от установки, по мнению Юнга, означает психическое обновление, которое зачастую сопровождается символами нового рождения. Эти символы могут возникать во снах и фантазиях пациента. Скарабей, - классический пример символа нового рождения, именно символизировал собой возрождение и перемены у древних египтян.

Карл Густав Юнг написал не одну работу о случайностях и совпадениях. Среди них «О синхронии» и «Синхрония: акаузальный объединяющий принцип» и другие.

Говоря о природе невероятных совпадений и явлений, Юнг пишет о том, что внешнее и внутреннее, мир природы и мир нашей психики — это два параллельных измерения. Они похожи на два зеркала, отражающих друг друга. Случаются такие моменты, когда внешний мир посылает нам некие знаки, своеобразные подсказки или предупреждения. Но, чтобы понять их истинный смысл, нужно не выискивать событию рациональное объяснение, а относиться к ним, как к неким символам, которые нужно понять. Понять интуитивно, чувством, а не рассудком.

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Из личного опыта

Veronika: Эта история началась десять лет назад, училась я тогда на первом курсе, и было мне 18 лет. Как-то поехали мы с подружкой на каникулы в Питер, и там я влюбилась, да так, что буквально голову от любви потеряла. Каникулы пролетели, а мы с моим возлюбленным понимаем, что расстаться не в состоянии — не можем друг без друга и дня прожить. В итоге, он поехал со мной в Москву. Там состоялось грандиозное объяснение с моими родителями. Не буду вдаваться в подробности, но кончилось все тем, что в Питер я все-таки уехала, потом перевелась туда учиться. Первое время у нас все было замечательно: страсти кипели, эмоции «зашкаливали». А потом, где-то спустя два года, все как-то постепенно сошло на нет…Мы расстались, потом я уехала домой, у каждого началась своя жизнь.

А недавно вдруг ни с того ни с сего я стала часто вспоминать этого человека, нашу любовь, нашу с ним питерскую жизнь. Не выходит он у меня из головы и все! И так мне захотелось хоть что-то о нем узнать, хоть одним глазком на него взглянуть…

А тут предложили от работы съездить в санаторий, в Кисловодск. Я поехала. И, так получилось, что все отдыхающие там были люди в возрасте. Моя ровесница только одна — некая Света из Питера — очень милая девушка. Мы с ней сразу подружились: держались все время вместе, разговаривали, откровенничали. Она очень много рассказывала о своем муже — где работает, какой у него характер, чем болел, какие есть в семье проблемы.. Только о нем и говорила.

Как-то мы зашли вместе с ней в Интернет-кафе — почту проверить. И тут она говорит: «Хочешь на моего мужа посмотреть?» Я взглянула на экран и дара речи лишилась…Это был ОН! Моя Большая Питерская любовь!

Я думала, что такие совпадения бывают только в мыльных операх, ан нет! Представляете, хотела хоть что-то о нем узнать, хоть одним глазком взглянуть. Вот и узнала, и взглянула…

Невероятно, но факт

Жители шотландской деревни смотрели в местном кинотеатре фильм «Вокруг света за 80 дней». В момент, когда киногерои садились в корзину воздушного шара и обрубали канат, раздался страшный треск. Оказалось, на крышу кинотеатра упал…воздушный шар! Такой же, как в кино!

А эта история произошла в Болгарии, в Софии… Вор-домушник, некий Милко Стоянов, благополучно «обчистил» очередную квартиру, сложил награбленное в рюкзак и принялся спускаться вниз по водосточной трубе – так быстрее. Вдруг, когда он находился на уровне 2-го этажа, послышались свистки полицейских. От неожиданности, вор оторвал руки от трубы и полетел вниз. Как раз в тот момент под окнами проходил молодой человек, на которого незадачливый воришка и свалился. Подоспевшие полицейские на всякий случай забрали в участок обоих. Каково же было удивление стражей порядка, когда в отделении выяснилось, что прохожий, на которого упал Милко…тоже был вором-домушником, которого полицейские долгое время не могли поймать. Более того — его ТОЖЕ звали Милко Стояновым.

Из личного опыта

Sandu: Несколько лет назад моему мужу неожиданно предложили отправиться в длительную командировку на Тайвань. Предложение это обрушилось на нас, как снег на голову. Помню, супруг пришел с работы вечером, мы сели ужинать и тут он сообщает: «Вот, есть возможность поехать всей семьей в Тайбэй — столицу Тайваня. Только решать надо срочно! Ты как?» А надо сказать, что ни я, ни он в ту пору практически ничего не знали об этой стране! Я говорю: «Надо подумать, все разузнать про этот Тайвань…» И не успела я закончить фразу, как вдруг по телевизору началась передача о Тайване! Это было так удивительно, а то, что там рассказывали и показывали, так нас впечатлило, что мы решили: «Это знак свыше! Едем!» Поехали и ни разу об этом не пожалели!

Когда мы замечаем действие синхронии, мы обретаем чувство общности с другими, переставая ощущать себя изолированными и одинокими. Ощущаем себя частью чего-то божественного, охватывающего всю вселенную, где все устроено не случайно, где все связано между собой…

Автор Лилия Илюшина

Моменты синхронии — маленькие чудеса...

Один из наиболее влиятельных мыслителей двадцатого столетия швейцарский психолог Карл Густав Юнг изобрел термин «синхрония» для обозначения любого явного совпадения, пробуждающего у наблюдателя ощущение того, что это совпадение имеет для него личный смысл или особую значимость. Он описал это явление как ощущаемую связь между двумя или большим числом объектов, событий или людей без видимой причины. Юнг впервые использовал этот термин в 1930 году для описания ситуации, в которой на первый взгляд не связанные между собой события объединяются, формируя взаимные намерения, при этом воспринимаемые как мгновенные лицом или лицами, участвующими в этих событиях.

При более глубоком изучении подобных феноменов появляется ощущение, что они представляют собой нечто большее. Хотя индивидуальные моменты синхронии могут показаться пустячными, при рассмотрении их в более широкой перспективе— то есть при анализе того, какую роль они играют в нашей жизни, — эти моменты приобретают поразительное значение.

Синхрония есть связь, соединяющая индивида, с которым происходит конкретное событие, с нематериальной реальностью за пределами доступной нам физической плоскости. Эта во всех прочих смыслах невидимая реальность является той организующей силой, которая составляет основу и пронизывает все вещи во Вселенной, силой, которой некоторые люди дают названия «Бог», «Судьба», «Эволюция» или приклеивают любой из множества других ярлыков

Моменты синхронии — по преимуществу маленькие чудеса, посредством которых проявляется в нашей жизни Незримое Сознание. Это те средства, которые это Сознание использует для общения с нами. Мы можем обращаться к богам в молитвах, но значимое совпадение есть тот посредник, которого боги используют, чтобы обратиться к нам.

Подобно тому как земная атмосфера непрестанно подвергается «бомбардировке» частицами из открытого космоса, которые совершенно невидимы, за исключением менее частых и более ярких явлений метеора или кометы, моменты синхронии есть направленные лично нам послания из Иного мира, которые мы постоянно получаем и чаще всего игнорируем.

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Такие феномены происходят не по чьему-то капризу и не без причины. Напротив, они всегда, в соответствии с самой своей сутью, являются идеально своевременными явлениями, предназначенными для того, чтобы направить или наставить нас или же привлечь особое внимание к конкретной ситуации. Именно поэтому они внушают каждому, кто принимает их, убеждение в том, что жизнь каждого индивида, какой бы незначительной она ни казалась, в действительности имеет огромное значение, исполненное смысла и цели. Понимание присутствующей в жизни синхронии неизбежно должно приводить нас к ощущению целенаправленности и высшей объективности, которое позволяет рассматривать самих себя и других людей в более широком контексте гармонично устроенной Вселенной.

Синхрония — прямое звено, соединяющее с представлением о Боге каждого человека — от фундаменталиста до физика, от тех, кто крепок в своей вере, до тех, кто честно признается, что сомневается в существовании Бога. Понять наши значимые совпадения — значит точно понять, кто мы такие, каково наше место в грандиозном замысле существования, узнать, что нам следует делать, куда мы движемся и с какой целью.

Эти проблемы люди продолжают решать после тысячелетия жарких дебатов, не приведших их к окончательному выводу или полному согласию. При этом ответы на эти вопросы все время находились вокруг нас. Никто не в состоянии ответить на главные вопросы жизни за кого-то другого, поскольку каждому человеку требуются свои ответы. Что верно для одного человека, не обязательно будет иметь ценность для другого. Нет двух людей в мире, чьи истории жизни и судьбы были бы абсолютно одинаковыми. Философы и теологи продолжают искать общие принципы, приложимые ко всем и каждому, но их поиск является тщетным, поскольку каждый из нас так же неповторим, как наши отпечатки пальцев. По этой причине лишь мы сами способны определить, что значит для нас существование. И поскольку Вселенная явно пытается вступить в контакт с каждым посредством синхронии, то, что необходимо знать каждому из нас, содержится в личных посланиях, которые направляет нам Вселенная.опубликовано econet

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