Шкала эмоциональных тонов, или Почему он меня не понимает

Понятие «шкала тонов» было введено в 50-х годах прошлого века американским писателем и философом Рональдом Хаббардом для определения эмоционального состояния человека. Эта шкала характеризует состояние человека в разные жизненные периоды.

Каждый человек постоянно испытывает те или иные эмоции: сильные и яркие или тихие умиротворенные. Именно так мы реагируем на происходящие вокруг нас события. Из эмоций рождаются наши чувства и настроения. Эмоция сопровождается определенным поведением. Способ выражения поведения - это тон. Понятие «шкала тонов» характеризует состояние человека в разные жизненные периоды.

Шкала эмоциональных тонов

Шкалу эмоциональных тонов принято изображать в цифрах от 0.1 до 4,0.

Человек, находящийся высоко по шкале тонов, оптимально ведет себя в окружающей обстановке и хорошо себя чувствует.

оптимально ведет себя в окружающей обстановке и хорошо себя чувствует. Человек, положение которого невысоко по шкале эмоциональных тонов, неспособен к рациональным действиям, имеет плохое самочувствие.

Кто-то не в состоянии долго находится в низких тонах, а кто-то застрял в деструктивных эмоциях, и это стало его проблемой.

4.0 – энтузиазм: «Я все могу. Все возможно! Жизнь прекрасна!»

«Я все могу. Все возможно! Жизнь прекрасна!» 3.5 – веселье, бодрость: «Я - классный, жить – здорово! Новое предложение? Замечательно!»

«Я - классный, жить – здорово! Новое предложение? Замечательно!» 3,3 – интерес: «Ну – ка, что тут у нас? Ух ты! Отлично! Давайте попробуем!»

«Ну – ка, что тут у нас? Ух ты! Отлично! Давайте попробуем!» 3,0 – консерватизм: «Жизнь вполне понятна! Она – хороша. Что-то новое? Сначала докажите, что это нам нужно».

«Жизнь вполне понятна! Она – хороша. Что-то новое? Сначала докажите, что это нам нужно». 2,8 – удовлетворение: «Все-таки жить хорошо! Хорошо сидим! Новое предложение? Давайте завтра рассмотрим».

«Все-таки жить хорошо! Хорошо сидим! Новое предложение? Давайте завтра рассмотрим». 2,5 – скука: «Жизнь – есть жизнь. Пусть все идет своим чередом. Вы что-то предлагаете? Знаете, это не ко мне».

«Жизнь – есть жизнь. Пусть все идет своим чередом. Вы что-то предлагаете? Знаете, это не ко мне». 2,0 – антагонизм, протест: «Вот житуха, блин! Ты не прав! Кончай дурить! Что у тебя тут? Это - полная фигня!»

«Вот житуха, блин! Ты не прав! Кончай дурить! Что у тебя тут? Это - полная фигня!» 1,8 – боль: «Черт! Проклятье! За что?»

«Черт! Проклятье! За что?» 1,5 – гнев, злость: «Молчать! Убью!»

«Молчать! Убью!» 1,3 – негодование: «Что за жизнь? Что вы тут предлагаете? Пересажать вас всех надо!»

«Что за жизнь? Что вы тут предлагаете? Пересажать вас всех надо!» 1,2 – отсутствие сочувствия (холодность): «У меня своя жизнь – у тебя своя. Делай что хочешь. Это твои проблемы. Мне плевать».

«У меня своя жизнь – у тебя своя. Делай что хочешь. Это твои проблемы. Мне плевать». 1,1 – скрытая враждебность, фальшь, лицемерие: « Жизнь дерьмо. Все сволочи. Думают, они мне нравятся. Стоит поулыбаться и делай с ними что хочешь, придурки».

« Жизнь дерьмо. Все сволочи. Думают, они мне нравятся. Стоит поулыбаться и делай с ними что хочешь, придурки». 1,0 – страх: «Все, копец! Что делать? Помогите!»

«Все, копец! Что делать? Помогите!» 0,9 – сочувствие: «Бедный мой, несчастный! Куда ж ты теперь? Ну, ничего, иди я тебя пожалею!»

«Бедный мой, несчастный! Куда ж ты теперь? Ну, ничего, иди я тебя пожалею!» 0,8 – задабривание: «Все что хотите! Как скажите! Великолепная идея! …Боже помоги!»

«Все что хотите! Как скажите! Великолепная идея! …Боже помоги!» 0,5 – горе: « У-у-у! За что? Как они могли? Я просто убит!»

« У-у-у! За что? Как они могли? Я просто убит!» 0,1 – жертва: «Жизнь!? О чем вы? Она раздавила меня! Никому нет дела до меня!»

«Жизнь!? О чем вы? Она раздавила меня! Никому нет дела до меня!» 0,05 – апатия: «Все, не могу больше… Все бесполезно... Пошли вы все… Лучше налей».

«Все, не могу больше… Все бесполезно... Пошли вы все… Лучше налей». 0,0 – смерть тела.

Человек, находящийся в низких тонах, часто раздражается, апатичен, избегает общения. Если у общающихся людей большая разница по шкале (1,2 и 3,3, например), то никакого взаимопонимания между ними быть не может. Ни дружбы, ни сотрудничества, ни любви не получится. Эти взаимоотношения деструктивны.

То, как мы воспринимаем аргументы, зависит от того, где мы находимся на шкале тонов: энтузиазм – 100 %, консерватизм – 50%, антагонизм – 20%, скрытая враждебность – 10%. Поэтому абсолютно бесполезно в чем-то убеждать человека, находящего в состоянии «горя» или «страха», если вы пребываете в тоне «энтузиазма»: он вас не поймет. Вы говорите на разных языках.

Обычно мы находимся примерно в одном диапазоне на шкале тонов, и это положение определяет наш основной тип общения с партнером. Ниже приводится описание характеристик общения, определите, на каком эмоциональном тоне находитесь вы:

1. Способность понимать, соглашаться, принимать другую точку зрения, создавать свою и уважать чужую реальность:

4,0 – легко расширяет реальность, учитывает другие точки зрения. Может менять и свою и чужую реальность.

3,5 – способен пересмотреть свою реальность, прислушаться к другим точкам зрения.

3,0 – признает существование других точек зрения. Терпим к ним.

2,5 – безразличен к сопоставлению других реальностей. Беспечен.

2,0 – защищает свою реальность, отстаивает свою точку зрения. Пытается опорочить другую.

1,5 – разрушает чужую реальность. Бескомпромиссен.

1,1 – сомневается и в своей и в чужой реальности. Не доверяет.

0,5 – испытывает стыд, беспокойство, сильные сомнения в существовании своей реальности. Легко меняет точку зрения без оценивания и критики.

0,1 – полный уход от реальности. Своя реальность отсутствует.

2. Общение: речь, восприятие и передача сообщений.

4,0 – быстро, четко говорит, отсекает плохие новости – передает хорошие.

3,5 – готов излагать свои взгляды и чужие, отсекает плохие новости.

2,5 – случайные бесцельные разговоры, не всегда воспринимает общение, «тормозит» в экстремальных ситуациях.

2,0 – говорит угрозами и отрицаниями, подавляет собеседника. Насмехается над более высокими тонами. Передает в основном спорные и враждебные сообщения.

1,5 – говорит о разрушении и ненависти. Искажает сообщения в сторону негатива. Отсекает хорошие новости.

1,1 – за разговорами о хорошем, маскирует порочные намерения. Интерес в общении проявляет в разговорах о сплетнях, интригах, обманах. Сообщения носят злонамеренный характер.

0,5 – говорит и слушает мало, в основном об апатии, несчастьях, жалости. Сообщений не передает, они не важны.

0,1 – не говорит, не слушает, не передает.

3. Симпатия и обращение с людьми.

4,0 – сильная симпатия, направленная вовне. Любовь к людям.

3,5 – дружелюбие, готовность к сближению. Приобретает поддержку благодаря энергичности и творчеству.

3,0 – терпимость при малой активности. Готов к сближению, привлекает поддержку благодаря энергичности и практичности.

2,5 – беспечен, пренебрежителен к сближению, не заботиться о поддержке.

2,0 – антагонистичен, недоволен. Придирается и критикует, чтобы добиться желаемого.

1,5 – явно выраженная ненависть. Угроза, наказания, запугивания, чтобы господствовать.

1,1 – скрытность, фальшь, притворство, подлость, предательство. Притворяется другим, стремится скрыто управлять.

0.5 – жалеет себя. Использует слезы, ложь с целью вызвать сочувствие и симпатию и таким способом подчинить окружающих.

0,1 – полное безразличие, удаление от людей. Имитация смерти, чтобы все поняли, что он «не опасен». Алкоголизм.

Шкала Хаббарда может стать подсказкой и помощником при подборе сотрудников, людей, с которыми вы хотите прожить свою жизнь. Вы наверняка заметили, что успешные, веселые, полные энтузиазма и неунывающие люди более привлекательные для общения, чем подавленные, недовольные, раздражительные и постоянно сомневающиеся в себе.

Как же помочь себе подняться по шкале тонов?

Первое, что нужно знать, что резко перепрыгнуть на несколько тонов невозможно. Ваш путь будет постепенным.

Обучение, новые познания – один из основных способов поднятия по шкале эмоциональных тонов.

– один из основных способов поднятия по шкале эмоциональных тонов. Новые впечатления, события, общение с природой – все, что вызывает положительные эмоции, способствуют изменению эмоционального состояния к лучшему.

– все, что вызывает положительные эмоции, способствуют изменению эмоционального состояния к лучшему. Сильное воздействие на переориентацию мыслей имеют путешествия. опубликовано econet

По материалам: Рон Хаббард «Самоанализ»,Рут Миншулл «Как выбирать своих людей»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet