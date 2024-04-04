Саркопения: что нужно знать, чтобы не дать себе засохнуть

Саркопенией называют возрастную атрофическую дегенеративную потерю мышечной массы и силы. В основном, эта патология развивается у людей после пятидесятилетия. Примерно у одного из десяти человек после 50 лет, возникают симптомы мышечной дегенерации. Это во многом объясняет падения и переломы у людей пожилого возраста.

Мышечная дегенерация после 50 лет

После 25-30-летия начинают замедляться процессы регенерации и восстановления в организме, с этого возраста мышечная масса снижается в среднем на 0,5-1% каждый год.

Этот процесс считается естественным признаком возрастного угасания. Но такое нарушение могут вызывать и другие факторы:

малоподвижный образ жизни – самая быстрая потеря ткани случается у обездвиженных людей после травм или тяжелой болезни;

несбалансированное питание – недостаток белковой пищи с высоким содержанием энергии, приводит к нарушению переваривания и усвоения питательных веществ;

хронические заболевания – хронические инфекции могут приводить к дисбалансу процесса разрушения и восстановления, что вызывает потери мышечной массы.

Лечение саркопении

Необходимо найти основную причину заболевания и воздействовать на нее: убрать дефицит железа, витаминов, гормонов. Следует в обязательном порядке подключить любую физическую нагрузку. Любая регулярная двигательная активность даст серьезные улучшения.

Необходимо включить в свой рацион продукты, с высоким содержанием белка, при необходимости добавить продукты, которые вызывают повышенное образование желудочного сока, чтобы они лучше усваивались. Также следует значительно уменьшить сладости, крахмалистые и углеводные изделия и полностью исключить спиртные напитки, избыток которых приводит к алкогольной миопатии.

Улучшить состояние помогут нутрицевтики:

витамин D – если его менее 25 нг/мл, то такой показатель увеличивает риск мышечной дистрофии в 2 раза;

насыщенные кислоты омега-3 – она необходима для нормального состояния мышечной ткани, препятствует разрушению и улучшает их рост;

Аминокислоты с разветвленной цепью. Лейцин, изолейцин и валин - являются незаменимыми аминокислотами (что означает, что организм не может их вырабатывать, и они должны быть получены с пищей или добавками), которые обладают уникальным биологическим действием на организм. В общем, аминокислоты служат строительными блоками для белков и нейротрансмиттеров в нашем организме.

экстракт зеленого чая – обладает антиоксидантными свойствами, помогающие восстанавливать клетки мышц;

магний, мелатонин, протеин – как вспомогательные средства.

Все лечение необходимо проводить только под наблюдением врача.опубликовано econet

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