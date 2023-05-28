Самая полезная диета с точки зрения науки

Средиземноморская диета среди различных систем питания считается особой. В 2010 г. она была признана ЮНЕСКО национальным культурным наследием. На данный момент это единственная система питания, которая имеется в столь почетном списке. Чем же так хороша средиземноморская диета?
Если вы мечтаете оптимизировать свой вес и восстановить функции печени, подходящим вариантом окажется средиземноморская диета. Диета представляет собой своеобразную систему не только здорового питания, но и, собственно, образ жизни. Родина диеты - страны Средиземноморья (как это можно догадаться из названия). Полезность указанной диеты научно доказана.
Все про средиземноморскую диету
Средиземноморская диета (СД) рекомендована ВОЗ для похудения и снижения вероятности возникновения онкологии. Диета является эффективной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой природы, диабета, болезни Альцгеймера.
Недостатком СД считается то, что не всегда и везде можно приобрести качественные продукты, отвечающие ее правилам.
В СД нет категорических запретов и подсчета калорий. Имеются лишь рекомендации по выбору пищевых продуктов, их употреблению и физической активности.
База пищевого протокола СД: овощи, фрукты, злаковые культуры, бобовые культуры, орехи, оливки, оливковое масло. К животной пище в СД относятся: рыба, «дары моря», птица, яйца и молокопродукты с низким процентом жирности или обезжиренные. Красное и переработанное мясо рекомендовано вводить в рацион редко и в малых объемах.
Готовить блюда и трапезничать рекомендуется с родными и близкими: такая атмосфера создаёт ощущение комфорта и хорошего настроения, что немаловажно для здоровья.
Непременная составляющая СД как образа жизни — физическая активность. Полезно двигаться как минимум полчаса в день: ходить, прогуливаться, проделывать домашние дела. Свободные дни хорошо проводить на открытом воздухе и в благоприятном окружении.
Диета жителей Средиземноморья и снижение веса
СД дает возможность снизить вес, но ощутимый эффект станет заметен как минимум через 6 месяцев. Одновременно процесс похудения станет проходить без дискомфорта, резких колебаний веса и возвращения к прежним показателям.
Если вы стремитесь похудеть за короткий срок, можно взять на вооружение предписания СД, но одновременно минимизировать потребление калорий.
Другие «плюсы» СД
Наиглавнейшее достоинство СД — её несомненная польза для организма. Еще сто лет назад специалисты обратили внимание, что, вопреки отсутствию высокоуровневой медицины, население Крита, Греции и юга Италии реже страдает различными заболеваниями и живет долго. Популяризация СД доказала на практике её пользу, в особенности для сердца и сосудов.
Живущие по предписаниям СД имеют практически в два раза меньшую вероятность сердечно-сосудистых недугов.
У поклонников СД снижается сахар в крови и возрастает чувствительность к инсулину.
Принципы СД
Каждый день - сезонные фрукты, овощи и зелень,
молокопродукты желательно обезжиренные или с низкой жирностью,
оливковое и прочие нерафинированные масла,
свежая рыба и «дары моря ежедневно,
макаронная продукция и хлеб исключительно из твердых сортов пшеницы и цельнозерновой муки, необработанный рис (преимущественно коричневый), другие крупы,
воды как минимум 1,5 л в день,
оптимальный десерт: фрукты, мед, орехи,
пряности в широком перечне.
Компоненты рациона питания
Включайте названные продукты во все основные приёмы пищи. Если что-то помешало реализовать запланированное, можно восполнить дефицит в продолжение дня. К примеру, если завтрак оказался без овощей, можно позже ввести их в перекус.
Какие продукты рекомендовано употреблять в течение дня
125–250 г приготовленного риса, кускуса, пасты, прочих злаковых/ 1–2 ломтика хлеба из цельного зерна по 40–50 г.
150–300 г различных фруктов. Старайтесь разнообразить данную позицию, чтоб обеспечить организм необходимыми витаминами.
Больше 2-х порций овощей по 80 г. Овощи также должны быть самыми разнообразными. Часть из них употребляется в сыром виде.
Оливковое масло. Ключевой источник жиров в СД. Его вводят в салаты, применяют при термической обработке продуктов (жарке).
Предлагаем примерное меню на 7 дней, включающее 5 приёмов пищи: три главных и два перекуса. Пищевой протокол насчитывает ориентировочно 1 600 ккал. Размер порций может варьировать в зависимости от того, желаете ли вы сбросить вес или нет.
Обед включает: курица под сливочно-сырным соусом с добавлением шпината (100 г), рис (200 г), груша.
Перекус включает: йогурт (150 г), персик.
Ужин включает: паста с сельдью (250 г), апельсин.
Суббота
Завтрак включает: фриттата со шпинатом (200 г), хлеб из цельного зерна (40 г), персик.
Перекус включает: йогурт (150 г) с пригоршней ягод.
Обед включает: паста алла норма (250 г), яблоко.
Перекус включает: орехи и сухофрукты в смеси (50 г).
Ужин включает: карри с овощами с нутом (150 г), рис (150 г), груша.
Воскресенье
Завтрак включает: салат из яблока с медом (250 г), булочка из цельного зерна.
Перекус включает: творог (желательно обезжиренный) (150 г) с пригоршней ягод.
Обед включает: суп из рыбы (250 г), карри из овощей с нутом (150 г), цельнозерновой хлеб (40 г), апельсин.
Перекус включает: орехи кешью (30 г).
Ужин включает: паста в соусе из томатов (250 г), банан.
А теперь немного подробнее о полезных компонентах диеты обитателей Средиземноморья
1. Мононенасыщенные Жирные кислоты
Важная составляющая СД - оливковое масло, которое имеет высокую концентрацию самых различных витаминов (А, В1, В2, С, Д, Е, К), железа (Fe), полифенолов, антиоксидантов и фитохимических соединений. Выявлен положительный эффект данного продукта в снижении статистики смертности вообще и по причине сердечно-сосудистых проблем, минимизация вероятности возникновения и прогрессирования диабета и даже возрастного слабоумия.
2. Полиненасыщенные Жирные кислоты
Омега - 3 не вырабатывается в организме, понижает вероятность сердечно-сосудистых недугов, ревматизма, злокачественных новообразований. Входят в состав жирных сортов рыб и других морских продуктов.
Омега-6 не вырабатывается в организме, входит в состав самых разных растительных масел.
3. Овощи, фрукты – это кладезь витаминов, клетчатки, минералов, антиоксидантов и других важных для здоровья веществ. Имеет смысл акцентировать внимание на сезонных фруктах и овощах вашей местности. В таком случае содержание ценных веществ будет максимальным.
4. Цельнозерновые продукты. Имеют противовоспалительное действие, нормализуют микрофлору кишечника.
Описанные выше продукты – компоненты СД формируют условную пирамиду СД, где видны пропорции различных групп продуктов.
Теперь вы знаете о принципах и положительном эффекте диеты жителей Средиземноморья, которые активно вводят в свой пищевой рацион оливки, семена, масла, цитрусовые и другие максимально полезные для организма продукты. Видимо, поэтому они и живут до ста лет и мало болеют.опубликовано econet
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