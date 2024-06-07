С чего нельзя начинать отношения: информация, которую лучше держать при себе

Как можно в самом начале отношений сделать неверный шаг и "запустить" не тот сценарий? Если вы буквально на первом или втором свидании жалуетесь на своего бывшего, перечисляете обиды, расписываете свои неоцененные достоинства, вы даете новому партнеру возможность сделать из вас жертву.

Как же это прекрасно – начало новых отношений! Период знакомства, встреч, свиданий, часовых разговоров обо всём и ни о чём, много смеха, килотонны доверия и интереса. На днях случился супер дождь с громом и молниями. Пришлось оказаться невольно в кафе, чтобы не уплыть мимо нужной станции метро и не оказаться в какой-нибудь Австралии неожиданно.

Нужно ли рассказывать навому знакомому, как плохо поступал с вами бывший?

Хочешь, не хочешь, а если ты в кафе одна, то все разговоры вокруг попадают тебе прямиком в уши. Сидишь такая, вроде бы без шапки, а уши греются.

Подслушала разговор и поняла, что мне срочно нужно спасать человечество и мигом написать вот эту публикацию. Ибо случай распространённый, кошмарный и ни к чему хорошему впоследствии не приводящий.

Сидят двое, свидание. Первое или второе. Прямо самое начало. Он заглядывается на неё во все свои глаза, готов слушать вообще любую информацию, лишь бы она была рядом, никуда не уходила и улыбалась ему своей очаровательной улыбкой. Она, пользуясь случаем, что её слушают, ею восторгаются и, кажется, она встретила ТОГО самого, ведёт монолог. А монолог этот о том, какой был бывший её мужчина дурацкий: и цветов-то не дарил, и никуда-то не водил, а главное – позволял её обижать, морально издеваться и даже однажды поднял руку. Она, как самая прекрасная принцесса мира, всё это терпела. Но однажды не выдержала и ушла в закат. Вот. Такая история.

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Естественно, она была в десятки раз красочнее и больше, я пересказала суть.

Вот это и есть настоящая катастрофа и начало конца.

Просто пойми и запомни одну простую вещь – нельзя рассказывать о себе в таком ключе. Дело тут не в том, что бывший – это твой выбор, что выбирая его, ты была в адеквате, что нельзя о бывших плохо говорить. Нет, вообще не про это.

Суть в том, что в начале отношений наши мужчины (кстати, женщины тоже этим грешат) готовы слушать и кивать головой на всё, что угодно. В эту эпоху подъема дофамина, эндорфинов и всех возможных гормонов, он думает, что ты его идеал, готов прыгнуть за звездой с неба, совершать поступки и т.д. Действительно он так думает и ему так кажется.

Тебе тоже так кажется и хочется в это верить.

Но забывать не стоит, что очарование началом проходит. Дальше наступают будни, ты открываешься с разных сторон своего характера и эмоций, он тоже не куколка и имеет свой характер, свою историю жизни и свои реакции.

Рассказывая ему, как плохо поступал с тобой бывший и какая ты была несчастная, ты даёшь ему в руки карту с козырем жертвилы. Вот прям такой жертвилы прежиртвилы. Он уже неосознанно получает доступ к информации, что можно делать с тобой всякие прикольчики мерзкие – не перезванивать, не баловать, не обращать внимания на проблемы – ты всё равно будешь любить и терпеть. Ты как бы даёшь ему сценарий и выстраиваешь сюжет по своим историям.

Мы-то, наивные, думаем, что мужчина войдет в наше положение, будет нас любить и сделает всё, чтобы мы никогда-никогда не страдали и не плакали. А красной нитью нашего монолога идёт то, что нас надо ЖАЛЕТЬ.

Мол, смотри сколько я всего натерпелась, настрадалась, наплакалась, а ведь я же такая хорошая и прекрасная – пожалей меня, не обижай меня, наивную такую вот инфантильную дурёху, которая будто мечтает сбросить с себя все обязательства и ответственность взрослого человека и устроиться в уютный домик защиты, то есть тебя, новый мужчина напротив.

Фактически, в этом разговоре ты будто подбираешь себе терпилу какого-то, который неожиданно нашёл после тирана несчастную Золушку и должен теперь прыгать и скакать, чтобы её отогреть и не дай бог ничем не обидеть.

Знаешь же, что жалость – самое дурацкое чувство, которое хотелось бы испытывать по отношению к себе. Вот такая прям настоящая жалость! Всем хочется любви, заботы, настоящего тепла и гордости с восхищениями. Но никак не жалости, будто мы какие-то червячки безногие совсем тут собрались.

Прошлое прошло. Ты уже здесь и сейчас. У тебя новый этап. Новый человек. Ты сама уже другая: сделала выводы и усвоила уроки, трансформировалась и получила мощные озарения.

Не надо делиться прошлыми приключениями. Наоборот, держи это не сколько в тайне, сколько в том, что принадлежит тебе и другим не должно быть дело. А лучше создавай такое ощущение, что там, в прошлых отношениях, было хорошо (а там было, просто мы ж забываем): было много подарков, заботы, поддержки и т.д. Просто вот так сложилась жизнь, что пришлось расстаться.

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Тогда мужчина будет тебя беречь, будет действительно хотеть быть рядом, помогать и баловать. Потому что кто его знает, что там с бывшим, вдруг он где-то рядом в засаде уже сидит. Естественно, лучше ненароком проговорить (если уж ввязалась в это повествование или задали тебе вопрос такой), что никаких скандалов и замахивания руками не было, ибо ты категорически против и если только такой даже намек появится, то тебя больше не будет рядом никогда.

Так ты дашь мужчине карту действий. Но не ту дохлую карту жалельщика и последующего над тобой издевателя, а другую – четкую, хорошую и качественную карту поступков и того, как должно быть и как тебе нравится, к чему ты привыкла и что для тебя является обычным делом.

Да и просто не погань ты своим бывшим настоящего. Не заляпывай нового открытого к тебе человека старыми просроченными красками. Ибо есть риск от него тоже услышать историю душещипательную. Потом вы начнете неосознанно сравнивать и соревноваться, кто из вас несчастнее был. Потом вообще забудете, что вы на свидании – будете торчать в прошлом с видом грустных чебурашек. И что это за начало такое? Это просто две несчастные судьбины пытаются найти спасательный круг… Тебе такое надо? Или вдруг он не пожелает тебе говорить о своем прошлом? Ты сразу обидишься, начнешь дуть губы, что он не такой открытый. Или же, если он расскажет, тебе может не понравиться информация, ты наделаешь выводов поспешных и всё испортишь.

Старайся жить здесь и сейчас: с интересом, с вдохновением, с жаждой к жизни и новому. Умей проживать и переживать то, что было – принимай опыт, знания, навыки, делай выводы, забирай только нужное и лучшее и двигайся вперёд навстречу тому счастью, которое тебе действительно нужно и хочется! Ни к чему все эти рассказы трагичные. Уж особенное в первые годы чего-то нового и того, что может привести к яркой доброй жизни, если не подкидывать туда дёгтя и мокрых дров.

Видишь эту картинку с рыбками? Когда он любуется на твои уникальные красивые глаза, то хочет видеть улыбку или слышать слова о себе, о самой тебе, о птичках и деревьях, но явно не о том, как ты выживала в прошлой жизни. Поэтому лучше в это время отдай желание рассказать и поделиться невидимым золотым рыбкам – пусть они помогут тебе в этом важном деле и исполнят твои самые заветные желания в обмен на молчание о каком-то там прошлом человеке.опубликовано econet

Автор Просто Лю

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