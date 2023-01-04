Роли в отношениях: Ребёнок-Родитель-Взрослый

До самого позднего возраста человек считает, что он одна единая личность, которая единым образом на все реагирует, но дело в том, что человек носит в себе три основных типа реагирования на ситуацию: он может реагировать на ситуацию как ребенок, реагировать как взрослый или как родитель. Как это проявляется в семье? Скажем, муж и жена, им по 30-35 лет. Два взрослых человека, но эти люди не постоянны в своих реакциях.

Ощущение человека себя ребенком в семье - это понимание того, что все можно или что вот что-то очень хочется – дайте и все. Маленький ребенок, который считает, что весь мир принадлежит только ему, и его должны понимать, все разрешать, позволять баловаться, позволять делать какие-то эмоционально-яркие вещи. Ребенок играется в отношения. Такой гиперэмоциональный и гиперэнергетический человечек есть в каждом из нас.

Про роли в отношениях

Человек реагирует как взрослый, когда он, например, что-то объясняет, чему-то учит, что-то раскладывает для другого человека по психологическим полочкам.

Человек ведет себя, как родитель, когда он указывает, требует, констатирует.

Когда оба супруга находятся в состоянии «Ребенка», то отношения превращаются в взаимную игру. «Ребенок» + «Ребенок» - это нормальные отношения и при сексуальных контактах, то есть, когда оба партнера воспринимает секс как игру, и у них получается такой творческий союз, где все можно и все оговаривается.

В плане сексуальных отношений, если один из супругов больше представляет себя в творческой части – «Ребенком», а второй ведет себя как «Взрослый», то возможен некоторый дискомфорт, потому что один партнер находится в состоянии инстинктов и элементарных эмоций, а другой пытается объяснять и раскладывать по полочкам. Один говорит: «Обними меня, я так тебя хочу», а другой отвечает: «Давай рассмотрим позу №9 из «Камасутры» 1988 года издания, вот посмотри, левая нога - сюда, левая рука – сюда…». Вот и выходит, что один хотел поиграть, а другой устроил ему школу.

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Если же, например, мы рассматриваем отношения «Ребенок» и «Родитель», в этом случае один партнер играется и находится в состоянии элементарных чувствований и простых эмоций, а другой ведет себя как «Родитель» по отношению к супругу, то есть говорит, что надо делать безапелляционно. Например, жена-«Ребенок» говорит: «А давай, сюда штору повесим, вот такую в зеленую полосочку и вот с такими коричневыми точечками замечательными или желтыми точечками», а муж, находясь в состоянии «Родителя», ей отвечает: «Нет, мы сюда повесим желтые шторы в красную полоску». И получается, что она предлагает диалог, давай поиграем – выберем шторы, рисунок, цвет, а он констатирует, что «у нас желтые обои и у нас будут висеть желтые шторы, я сказал». Если говорить о сексуальном аспекте, то в таких отношениях много садо-мазо, нередко возникают конфликты.

Почему говорят, что браки молодых людей от 18 до 25 лет, сексуально более творческие и в них меньше «разборок». Там происходят другие конфликты, такие как, кому мусор выносить или кто деньги должен в дом приносить, или почему он не работает, или почему она много требует. Это - детские конфликты, они в большинстве своем не рациональны, а эмоциональны.

Разводы больше всего свойственны тем парам, где один чаще всего ведет себя как «Ребенок», а другой ведет себя как «Взрослый» или один ведет себя как «Взрослый», другой ведет себя как «Родитель». У таких пар все очень серьезно, все настолько серьезно, что творчества и эмоционального отдыха, разрядки-то у них и не получается.

Части личности человека в течении дня меняются, то есть взрослый человек может быть и в творческом состоянии, состоянии «Ребенка», и в состоянии «Взрослого», и в состоянии «Родителя». И его партнер может быть и «Родителем», и «Взрослым», и «Ребенком».

Вопрос: в конкретный момент времени они разговаривают между собой, как кто? Как два «Ребенка», как два «Взрослых», как два «Родителя»? Или один позволяет себе быть «Родителем», а другой позволяет себе быть «Ребенком». На работе чаще всего люди ведут себя как «Взрослый» или «Родитель», дома все три состояния могут меняться. «Ребенок» проявляется в каком-нибудь творческом деле, например, букет правильно составить или поменять фотографии в рамках, любое дело сводится к своеобразной игре.

Все эти три роли человек выучивает до 22 лет. Сначала человек был в состоянии ребенка, когда его учили, ему помогали, его радовали, потом он был в состоянии взрослого, когда он объяснял, показывал одноклассникам или в спортивных секциях, скажем, показывал кому-нибудь из младших что как делать. Третье – это когда он как родитель констатирует: это можно, а это нельзя, это правильно, а это – нет.

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Женщины часто используют своего «Ребенка» в общении с мужчинами, чтобы вызвать в них реакцию опеки, поэтому женщина с мужчиной говорит чаще всего детским голосом, старается использовать такие детские чудные интонации. Еще в доисторическом обществе существовали правила, по которым детей не ели, даже если они утащили кус мяса у главного вождя, не сжирали, если правильным тоном что-то пропищать. Когда женщина уговаривает мужчину, чаще всего на какие-нибудь покупки, она переходит на этот тип голоса, на упрашивание, ведь ребенку сложнее отказать.

В паре «Родитель» + «Родитель» диалога как такового не получается, там правила и законы констатируются, и они могут не совпадать, потому что у одного супруга часть личности «Родитель» появилась в результате воспитания его папы и мамы, а у другого «Родитель» появился от воспитания других папы и мамы. Каждый пришел со своим законом, и когда сталкиваются два закона, еще два «Взрослых» могут объяснить причины и прийти к консенсусу, два «Ребенка» могут поиграться в эту ситуацию, а вот двум «Родителям» надо обладать большим уровнем интеллекта, чтобы себя остановить и выслушать оппонента.опубликовано econet

Автор Филипоова Т.В.

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