Роль слабого – сильная позиция... и выгодная

Другие - сильные, а ты - слабый... Ты сидишь в своей мрачной пещере, не желая знать, что те, кого ты называешь сильными, обыкновенные лягушки в сметане, которые выбираются из своих ежедневных крынок с проблемами, отчаянно барахтаясь в них, и сбивая масло...

Желание никогда не выходить из роли слабого - сильная позиция, на самом деле... И выгодная... Почему?... Потому что она моментально оправдывает желание человека всё получать просто так, друзья мои...

Другие - сильные, а ты - слабый...

Когда ты слабый, то ты не особо вкладываешься во что бы то ни было, от работы до отношений с людьми, но ведёшь себя так, что тебе становится трудно отказать и в помощи, и в поддержке...

Получив их единожды, ты хочешь ещё...

И вот уже на подходе новые жалобы, которые звучат ещё более подробно, более часто, и затрагивают за живое не умеющих отказать слушателей...

И вот уже даже объективно возможные решения твоих возрастающих проблем отметаются тобой с грифом моментально сочинённой невозможности...

И чем больше решений тебе предлагают, тем быстрее ты отыскиваешь причину ничего не делать... совсем ничего... чтобы и самому убедиться в собственной беспомощности, не замечая, что она заучена...

И вот ты вдруг становишься успешным в головокружительной карьере вечно бедного, и вечно несчастного...

Ты коллекционируешь свои неудачи, нанизывая их на нервущуюся нить...

Ты обрастаешь коркой цинизма, сквозь которую видишь жизнь в искажённом варианте, убеждая себя в том, что всё хорошее случается с другими...

Потому что другие - сильные, а ты - слабый...

Ты сидишь в своей мрачной пещере, не желая знать, что те, кого ты называешь сильными, обыкновенные лягушки в сметане, которые выбираются из своих ежедневных крынок с проблемами, отчаянно барахтаясь в них, и сбивая масло...

Что и у них бывают провалы, периоды отчаяния, невзгоды и болезни, которые они проживают совсем без сил...

Но потом встают, и начинают с одного, очень слабого, шага...

Что дружба и любовь, которые у них есть, и которым ты, быть может, завидовал, это результат того, что они находят на других время...на тебя, в том числе...

Что они умеют искренне интересоваться другой жизнью...

Что они встают рядом в любых проблемах...

Что они несут ответственность за собственную жизнь, и обустраивают её хоть как-то...

Что с ними тепло и хорошо только потому, что они стараются, чтобы так было...

Что их успех никогда не бывает подарком, и все они вкалывают до десятого пота для того, чтобы дать себе шанс на всё, что для них важно...

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Ты мог давно понять это, если бы захотел...но ты не хочешь...

Ты застрял в сильной позиции слабого, бедного, и несчастного...

Ты подсел на наркотик хронического страдания, слезть с которого нелегко...

Легче сказать, что тебя никто не понимает, не принимает, не любит... легче найти виноватых... легче обвинять целый мир, чем отказаться от этой въевшейся в тебя слабости...

Почему ты не заметил того момента, когда всё это случилось в первый раз, и когда ты осознанно, или неосознанно пошёл по этому пути?...

Почему не остановился?...

Почему не веришь, что это возможно прямо сейчас?...

Или, всё-таки, веришь?...опубликовано econet

Автор Лиля Град

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