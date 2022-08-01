Родитель-абьюзер. Что важно понять

Что делает родитель-абьюзер? Он не просто «обижает» своего ребенка, он физически уменьшает его способность справляться со стрессом, с жизненными сложностями, ухудшает качество его жизни, крадет его здоровье. Он наносит прямой ущерб развитию психики и функционированию мозга.

Родитель-абьюзер – это родитель, который периодически допускает эмоциональное, физическое или сексуальное насилие в отношении собственного ребенка. Абьюз, пережитый в детстве – это не просто что-то негуманное, с чем нужно бороться и осуждать. Это психологический феномен, который важно понимать. В этой статье я скажу только об одной, но очень важной стороне абьюза. А именно о том, каким образом он действует на развитие нашей психики и мозга.

Родитель-абьюзер: как это влияет на будущее ребенка

Негативный детский опыт влияет на то, как функционирует наш мозг. Не просто на уровне впечатлений, представлений и идей. А в самом прямом смысле – физиологическом. Из-за повторяющихся негативных ситуаций в детстве нервные соединения повреждаются. Это случается чаще, если источник травматичного опыта – родитель. Родитель может быть источником психотравмы. Это печальные случаи физического, сексуального, эмоционального насилия.

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Это не случаи из прошлых лет – прямо сейчас, когда вы читаете эту статью, насилие происходит в сотнях семей. Дети до сих пор достаточно беззащитны перед произволом взрослых. Очень надеюсь, что статьи, подобные этой, повышение нашей психологической культуры постепенно сделают такие случаи редким исключением.

Родитель – это в буквальном смысле самый близкий ребенку человек, источник выживания. Ребенок появляется и живет в своей родительской семье, и на первые годы жизни это его единственная опора. И что же случается, если эта опора оказывается подгнившей, ненадежной? Хуже того, если от родителя периодически исходит угроза?

Например, представим неуровновешенную мать, которая периодически «взрывается» и обрушивает гнев на ребенка, а ему просто некуда деться. Или алкогольно зависимого отца, который в трезвом состоянии – душа-человек, но как выпьет, начинает все крушить. Или жесткого родителя, постоянно критикующего и придирающегося. И многие другие варианты, когда чувствовать себя в безопасности рядом с таким родителем невозможно.

Представьте себя на минуту на месте ребенка такого родителя. В этом случае наш мозг получает два разнонаправленных сигнала одновременно. Один сигнал говорит: «Родитель опасен, беги от него». Второй сигнал: «Держись за этого человека, без него не выжить». И мозг буквально «разрывается» от противоположных импульсов.

Единственный выход для ребенка, переживающего психологическую травму – отсоединиться от своих эмоций, перестать их чувствовать. Потому что чувствовать – это страшно, и полностью погрузиться в это невозможно. Тогда человек теряет чувствительность, чтобы выжить.

В будущем, вырастая, такой человек замораживает свои эмоции, не умеет распознавать их. Это мешает ему заранее выявлять небезопасные для него ситуации.

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Например, человек может годами оставаться в токсичных отношениях и не опознавать их как опасные и разрушительные для себя. Или он не понимает, кто к нему дружелюбен по-настоящему, а кто неискренен. В результате он попадает в нехорошие для себя отношения, работает в нехорошем для себя месте, живет в нехороших для себя условиях.

Очевидным также является выбор знакомой формы отношений: в качестве партнера выбирается человек, склонный к абьюзу, и детский кошмар переносится во взрослую жизнь. Не специально – просто мы невольно опознаем знакомое как привычное и потому «родное», безопасное. На уровне сознания решаем – «больше ни за что!». А бессознательное решение иное: и вот уже человек с плохо скрываемой тягой к насилию, нам почему-то кажется «тем самым», настоящим, привлекательным. А добрые эмоционально стабильные кандидаты в партнеры – скучными, пресными занудами.

Человек с замороженными эмоциями не понимает, где ему нужно действовать решительно, а где, наоборот, важно остановиться. Он идет не туда, куда ему нужно и куда хочется. Ведь важнейшего сигнала – эмоционального – он не слышит.

У него просто нет «тонкой настройки» на свои эмоциональные сигналы. И слабую степень эмоционального посыла от своей психики он не чувствует. А начинает чувствовать свои эмоции только тогда, когда они уже зашкаливают и он не может их удержать.

Исследования с помощью МРТ показывают, что травмы детства изменяют активность в тех зонах мозга, которые позволяют нам регулировать эмоции. Из-за чего человек может вести себя слишком агрессивно, неуправляемо, испытывать обостренные чувства вины, стыда, страха.

Его миндалевидное тело реагирует обостренно, и способности к саморегуляции снижаются. То есть человек ведет себя реактивно, во вред самому себе.

Таким образом, пережитый в детстве хронических стресс снижает нашу стрессоустойчивость во взрослом возрасте. Встречаясь со стрессом мы либо выдаем обостренные эмоциональные реакции, либо эмоционально замыкаемся и теряем доступ к своим истинным чувствам.

Что делает родитель-абьюзер? Он не просто «обижает» своего ребенка, он физически уменьшает его способность справляться со стрессом, с жизненными сложностями, ухудшает качество его жизни, крадет его здоровье. Он наносит прямой ущерб развитию психики и функционированию мозга.

Что делает психотерапия? Восстанавливая чувствительность, позволяет человеку соединиться со своими эмоциями. Помогает осознавать свой внутренний опыт и строить свою жизнь в наиболее подходящем для себя направлении. А также – успешнее справляться со стрессом, неизбежным спутником человеческого существования.

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Если вы узнали себя в таком ребенке, в человеке, который переживал хронический стресс в детстве, то работа в рамках долгосрочной терапии вам обязательно поможет. Вам очень желательно обратиться за помощью. Ее не заменит чтение статей, однократные походы к психологу, бесплатные консультации в переписке. Хотя все это тоже, безусловно, полезно! – и здорово, если вы делаете все эти шаги.

В терапии выстраиваются безопасные отношения и формируется новый опыт, новые нейронные связи. Постепенно ущерб, нанесенный нашей психике в детстве, перестает определять наше поведение, перестает влиять на нас.

Но я хочу сейчас обратиться еще к одной категории людей. К тем, кто, возможно узнает себя в роли родителя. Это же не «монстры», которые специально губят жизнь своих детей. Это часто травмированные дети, которые не имеют опыта формирования привязанности в своем детстве. И при всем желании не могут сформировать ее со своими детьми.

Конечно, есть абьюзеры, которые не читают психологических статей и вообще не считают, что им нужно что-то исправлять. Но если вы родитель, допускающий насилие, и при этом вы читаете эту статью, то наверняка у вас много стыда и боли.

Вы уже многое головой понимаете, и даже принимаете решение – что своих детей будете воспитывать без насилия. Но заложенные в бессознательном механизмы сильнее сознательных решений. Импульсы слишком часто побеждают разумность. Тогда вы можете просто не справляться с собой, срываться на ребенке и потом испытывать вину.

Заниматься самобичеванием – дело бессмысленное, вы понимаете. Все, что вы можете сделать для своего ребенка в этом случае – прийти на личную терапию. Не просто привести на терапию ребенка с тайной надеждой, что ему окажут ту поддержку, которой не хватает в семье.

А прийти самому и прикоснуться к тому внутреннему механизму, который запускает эмоциональные срывы и насилие внутри вас. Прикоснуться, присмотреться, вступить в контакт с собой. Ведь без этого невозможен контакт ни с кем, в том числе, и со своим ребенком.опубликовано econet.ru.

Автор Марина Семилеткина

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