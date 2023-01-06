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Ребёнок счастлив, когда НЕ боится 

Источник: instahu.com 06 января 2023 5612
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Сплошь и рядом возле меня люди пытаются ломать детей, чтоб получить средство от тревоги. Пугливый ребёнок — безынициативен, а значит — постоянно в безопасности. Запуганный ребёнок — послушен, постоянно опасается кнута, надеюсь, в переносном смысле.

Ребёнок счастлив, когда НЕ боится 

Знаете, как сделать собаку послушной? На курсе послушания, куда мы водили собак, рассказывали что с собакой нужно поссориться. Чтобы собаку приструнить, нужно сломать. С ней не нужно считаться. Нужно доминировать. Показывать, кто главный. При непослушании — наказывать, создавая негативное подкрепление нежелательного действия страхом. Поощрять едой и лаской за выполнение команд. Гладить за хорошую игру. Это единственный способ доверять собаке, и сделать её удобной для служения, охраны, охоты. Собаку не нужно очеловечивать. Не нужно с ней сюсюкаться, и пытаться объяснять что-то человеческой речью. «Фу» — значит фу. Почему? Потому что я так сказал, я хозяин.

Люди со своими питомцами человечнее, чем с детьми

То ли дело ребёнок. У него оперативной памяти больше, он способен понимать причинно-следственные связи, и речь. Он нуждается в безусловной любви (читаем — без поощрений и наказаний, ребёнок должен знать, что любят в любых проявлениях).

Ребёнок счастлив, когда не боится. Родитель — равный по важности в семье ребёнку, но главный, потому что взрослый. Ребёнок неудобный, потому что сложный, потому что личность.

И знаете, что я заметила? Люди со своими питомцами человечнее, чем с детьми.

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Детей пытаются взять страхом, властью, наказаниями и подкупом делать выгодное для себя за какие-то ништяки. Не объясняют логики. Говорят «потому что я так сказал», или просто «потому что». Хамство, я так думаю.
Ребёнка «ломают», заставляя делать то, чего не хочет. Иногда бьют и кричат на него. Показывают, что если он не выполнит перечень требований, то может остаться без принятия и ласки.

Сплошь и рядом возле меня люди пытаются ломать детей, чтоб получить средство от тревоги. Пугливый ребёнок — безынициативен, а значит — постоянно в безопасности. Запуганный ребёнок — послушен, постоянно опасается кнута, надеюсь, в переносном смысле.

Ребёнок счастлив, когда НЕ боится 

И я понять не могу, вот неужели ради 18 лет удобства люди готовы называть взращивание словом «воспитание»? Почему не дрессурой сразу?

Я наблюдаю это каждый день на площадках и во дворах. Подмену понятий. Иди ко мне, мой сладкий мопс, но в то же время к ребёнку — холод и отстранение. Так странно. Дрессировать часть себя, и возводить в божество пушистые кошачьи задницы.

Что скажете? Я зло..?опубликовано econet

Автор Василиса Левченко

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Источник: https://econet.by/

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Василиса Левченко дети родители воспитание любовь поддержка страх наказания тревога

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