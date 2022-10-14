Разрешайте мальчикам плакать

Слезы - это не признак слабости. Тем более, если плачет ребенок. Не важно, мальчик это или девочка. Почему в обществе принято считать, что, если мальчик плачет, то он - нюня и слабак? О том, как мы запрещаем парням лить слезы и что из этого получается.

Мальчику 3 года. Мальчик потерял любимую игрушку, он плачет, безутешен. - Ты что как нюня! - говорит мама, - Прекрати! Большие мальчики не плачут и не ноют. Фу, как некрасиво!

Мальчикам плакать можно

Мальчику 5 годиков. Он видит, как младшая сестрёнка ударилась и громко плачет.

- Фу, рева корева! Хахаха! Плааачет, фуфуфу! - кричит мальчик.

Он не злой. Просто он помнит и знает, что плачут только нытики и всякие нюни.

Мальчику 8 лет. Родители обещали на выходных съездить с ним и сестренкой в аквапарк. Но у папы появилась срочная работа и планы отменили. От разочарования накатывают слёзы, но мама быстро их останавливает:

- Ты что, решил слезами манипулировать? Ты и так нами тут крутишь как хочешь, не выйдет!

Мальчику 13 лет. Его сильно обидели в школе, ему больно. Он еле сдерживает слёзы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

- Ты ещё разрыдайся, как девчонка! - говорит папа. - Настоящая плакса у меня сын, отлично. Вырастил принцессу!

Мальчику 16. Его подруга расстроена, у них случилась их первая ссора. Девушка плачет.

- Ну че ты, ну... Не плачь, перестань!

Мальчик не черствый, не бесчувственный. Он просто не знает, что делать, когда другой человек плачет. Он теряется, он не умеет реагировать на слёзы. Тем более, что плачут только нытики и манипуляторы.

Мальчику 40. С женой уже несколько лет как формальный брак. Она говорит, что он абсолютно равнодушен к ее переживаниям, не обращает внимания на ее чувства. Она часто плачет. А он просто игнорирует ее.

Но мальчик не злой, не бессердечный. Мальчик просто не знает, что делать, когда другой человек плачет. И в растерянности он предпочитает отстраниться, чтоб не сказать ненужного. Например «Ну че ты, просто не плачь!». Это он уже пробовал, но вышло только хуже. И он решил, что будет просто не замечать чужие слёзы. Тем более, что свои он научился прекрасно подавлять и прятать как можно дальше.

Пожалуйста, разрешайте мальчикам плакать. Из мальчиков, которым в детстве можно плакать, вырастают не нюни. Из мальчиков, которым в детстве сочувствуют, получаются не нытики. Из них вырастают чуткие люди, умеющие сочувствовать и понимать боль другого человека. Разрешайте мальчикам плакать. опубликовано econet.ru

Автор Анна Просветова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet