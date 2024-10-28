Психосоматика: лишний вес

Человек может полнеть не только из-за обилия съеденных пирожных и котлет. Лишний вес имеет психосоматические причины. Например, кто-то не способен словесно отстаивать личные границы и неосознанно формирует броню в виде жировой прослойки. Или человек гиперответственен - он отвечает и за себя, и за многих других людей, в результате становится монументальным, крупным.

Откуда он берется - лишний вес или, как сказали бы диетологи, избыточная масса тела? Давайте исключим физиологические особенности организма - уровень гормонов, диабет и прочее, этим нужно заниматься с врачами, и обсудим психологические факторы, которые способствуют появлению лишних килограммов. ⠀

Психосоматические причины избыточного веса

Я не очень люблю изыскания известных авторов, как Лууле Виилма, например, на тему психосоматики (хотя ее вклад трудно недооценить), потому что, на мой взгляд, каждый человек уникален и невозможно найти универсальные причины возникновения болезней для всех. Она видела причины ожирения в том, что человек склонен навязывать свою волю другим; испытывает стресс неудовлетворенности; страдает жаждой накопительства; испытывает страх перед будущим; при помощи лишнего веса человек хочет быть сильнее, ведет внутреннюю борьбу со своими стрессами.

Я думаю, с каждым случаем надо разбираться индивидуально. Так я вижу, что у одного человека, допустим, больное сердце из-за того, что мать не принимала его, как своего ребенка, во время беременности, а у другого - из-за ранней смерти близкого родственника в детстве. Так же и с лишним весом.



⠀

Что я заметила, работая с проблемой избыточной массы тела? Что причины могут быть, например, такими:

человек не способен словами отстаивать свои границы, защищать себя и неосознанно создает броню в виде жировой оболочки;

в далеком прошлом есть психотравма, которую человек не прожил, не осознал, а "накрыл" жировым слоем, чтоб не болело;

у человека повышенная ответственность - он отвечает не только за себя, но и за кучу других людей, поэтому становится больше, массивней, чтобы быть устойчивей;

человек боится отношений, поэтому неосознанно делает себя таким, чтобы интерес к нему был минимальным;

человек боится быть выброшенным из своей семьи, своего рода, поэтому становится таким, какими были бабушка или мама, или отец, или другие предки;

человек не нашел в жизни смыслов, поэтому глушит экзистенциальную пустоту удовольствием от еды.

Ну, и, конечно, лишний вес возникает из-за переедания..А почему человек переедает, обсудим в следующий раз.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet