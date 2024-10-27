Психологическая взрослость

Почему человеку бывает сложно повзрослеть? Эта проблема родом из детства. Полноценное проживание детства, решение всех задач развития данного периода строит фундамент развития личности. Если человек не овладел первичными навыками, то решение дальнейших задач значительно усложняется.

В психологии нет единого определения психологической взрослости. что создает больше путаницы в головах, нежели формирует ясное представление о том, как повзрослеть. В своей практической работе я использую более простую и на мой взгляд более разумную схему взросления человека, в основе которой баланс (гармония) между физическим и психологическим развитием человека. Психологическая зрелость основывается на физическом возрасте человека.

Шанс повзрослеть

4 стадии взросления

Физическое развитие человека протекает через четыре основных стадии (в каждой из которых можно выделить свои подэтапы): ребёнок (0-14), подросток (14-25), взрослый (25-63), старик (63 и далее). Каждому этапу физического развития соответствуют определенные задачи развития психики человека: навыки, умения, знания, которые условно собраны в единый образ-архетипическую роль, соответствующую физическому возрасту.

Девочка-Мальчик: период жизни с рождения и до полового созревания. В данный период жизни. Девочки осваивают активные (мужские) энергии -роль "Амазонка", мальчики осваивают пассивные (женские) энергии-роль "Разведчик". В это период сыновья тянутся к маме, дочери к папе. В этих взаимодействиях и заложены основные психологические задачи развития: базовое доверие к миру, научение навыкам выживания без родителей, дружба между мальчиками и девочками.

Девушка-Юноша: период который начинается с изменения гормонального фона физического тела человека, что по сути своей и определяет психологические задачи развития в этом периоде жизни. Девушки начинают осваивать новые энергии и своего тела-пассивные (женские)- роль "Ведьма", соответственно юноши-активные (мужские)-роль "Защитник"

В 25 лет завершается рост тела-тело выросло. В этом время происходит переход из девушки в Женщину из юноши в Мужчину. Лет пять уходит на освоение новых психологических ролей: Женщина осваивает роль "Гейша", Мужчина- роль "Кормилец". Основные задачи это го возраста -вывести формула баланса активных и пассивных энергий, соответствующих своему телу.

Психологически зрелая женщина -это женщина которая обрела баланс энергий в следующем соотношении: 80% пассивных женских энергий и 20% активных энергий. Психологически зрелый мужчина - имеющий баланс в соотношении : 80% активных мужских и 20% пассивных женских энергий. Что это за формула? Она отражена в символе гармонии инь и ян. Это формула гармонии, которой много тысяч лет.

Сама ситуативность восприятия порождает мысль о постоянном переходе противоположностей друг в друга, поэтому инь-ян не равняются биному женское-мужское, а пары мужское-женское, пустое-наполненное являются лишь следствием такого бинарного типа мышления. Первоначально инь и ян означали соответственно теневой и солнечный склоны горы (такое понимание можно, в частности, встретить в «И цзине») — и эта символика как нельзя лучше отражала суть этих двух начал. С одной стороны, они представляют лишь разные стороны одной горы, не сводимые друг к другу, но и не отличающиеся друг от друга, с другой стороны, их качественное различие обуславливается не внутренней природой самого склона, а некоей третьей силой — солнцем, которое поочередно освещает оба склона.

Каждый взрослый человек целостен и содержит в себе все возможные виды энергий: и активные и пассивные, и физически и психические и т.д.

Для обретения баланса внутри необходимы качественно освоенные и активные и пассивные энергии взаимодействия с миром. Психологически взрослый человек готов к осознанному выбору партнера для создания семьи и осознанному родительству. Рождение ребенка в семье-экзамен на психологическую взрослость родителей.

Почему так трудно повзрослеть?

Никого не удивлю, если скажу, что все проблемы родом из детства. Качественное проживание детства, освоение всех задач развития этого периода формирует фундамент развития личности, на котором потом и вырастет сама личность человека. Если не усвоены первичные задачи, то усвоение дальнейших сильно усложняется. Трудно стать полноценной женщиной если не освоить мужские энергии. Трудно стать полноценным мужчиной, если не освоить женские энергии.

Девочка, которая не освоила активные энергии в детстве, совершенно естественным образом саботирует освоение новых для неё энергий в периоде Девушка. Соответственно, став Женщиной ей не из чего создавать состояние баланса. Она или по прежнему транслирует мужские качества, пребывая в красивом женском теле и совсем не понимает, почему ей так не везет в отношениях с противоположным полом, почему ей встречаются слабые мужчины. Или превращается в пассивную особь, не имеющего своего мнения, личностного стерня, не умеет говорить "нет", не умеет начинать и доводить до результата какие -либо дела. Соответственно притягивает мужчину с аналогичным перекосом-чрезмерно активного и агрессивного, бесчувственного нарцисса.тирана, деспота, садиста.

Мальчик, который не освоил свои пассивные энергии, став Юношей или не может начать действовать ибо залип в бездействии женских энергий- его пугает агрессивный мужской мир и он всячески сопротивляется собственной внутренней агрессии тестостерона. вырастая в слабо адаптированного к миру взрослых мужчин. Соответственно ищет женщину, за которой будет удобно спрятаться от этого агрессивного мира, становясь паразитом, альфонсом и т.д. Или наоборот начинает уничтожать все женские проявления своей личности, стыдясь их, игнорируя их, пряча внутри своей психики глубоко, вытесняет их. вырастая в агрессивную особь мужского пола, который женщину не воспринимает за человека в принципе, считая её инкубатором для рождения детей, обслуживающим персоналом в собственной жизни, тенью воспитывающей его детей и т.д.

Гомосексуальные перекосы в формировании половой идентичности человека, формируются по большей части, как раз по причине отсутствия результата качественного проживания периода до полового созревания и соответственно отсутствия принятия изменений тела и психики в период полового созревания.

В процессе взросления очень значимо наставничество психологически зрелых родителей... И это ещё один значимый момент, который затрудняет психологическое взросление.

Снова возвращаемся в период до полового созревания. Ребёнок приходит в мир полным энергий любви и радости (даже если он не запланированный, рожденный в результате изнасилования и т.д) Посмотрите на детей до 5 лет- они с радостью дарят миру любовь. Задача родителей - помочь ему не только сохранить (наполняя его своими энергиями любви) но и развить эти энергии (научить ребенка любить себя и мир вокруг).

К сожалению, родители, погруженные в эго сами пребывают в дефиците энергий любви и им нечем делиться и нечему научить ребенка. Для таких родителей, ребенок является источником чистой энергии любви, который они активно потребляют и выпрашивают, создавая внутри него ситуацию дефицита энергий любви-погруженность в эго (эгоизм и эгоцентризм). Это не просто недолюбленность" в детстве, это опустошенность.. Это отсутствие энергий так необходимых для качественной жизни, для эффективного проживания всех задач что физического. что психического развития, что и усугубляет освоение архетипических ролей полноценно и мешает психологическому взрослению в итоге.

Именно поэтому первый признак психологической незрелости - есть погруженность в эго: комплекс неполноценности-эгоизм или комплекс превосходства-эгоцентризм (которые различны по форме, но идентичны по содержанию-боль, обида, страх).

Счастливые семейные отношения при погруженности в эго очень очень очень трудно построить.

Почему так происходит в нашей стране, я рассказывала в статье " Сто лет спустя-рабство эгоизма рулит". Повальная инфантилизация - часть управления толпой.

Есть ли шанс повзрослеть у вечных мальчиков и девочек, юношей и девушек? Не шанс, а именно возМОЖНОсть есть. Этому и посвящена инициационная терапия.

Авторы первоначальных основ метода – психологи Василец Татьяна Борисовна и Романова Наталья Валентиновна. Вместе с ними принимала участие в формировании данной модальности психотерапии. К сожалению, наши точки зрения разошлись и на сегодняшний день, у каждой из нас свои взгляды на данный процесс и свои программы. При разности видения формата процесса взросления , мы используем единую основу.

В основе инициационной терапии м/ж зрелости (от лат. initiatio – переход, таинство, посвящение) лежит проживание индивидуальных и групповых инициаций, дающих возможность мужчинам и женщинам легко и увлекательно совершать восхождение по духовным ступеням мужественности и женственности. Взгляды Карла Густава Юнга получили широкое распространение в практике инициационной терапии м/ж зрелости. Карл Густав Юнг отмечал существование в психике человека двух начал – мужского и женского. Женское начало в личности мужчины он называл Анимой (Душа), мужское начало в личности женщины он называл Анимусом (Дух).

Возможность духовного созревания «половинок» личности дает возможность достичь их гармоничного внутреннего союза, что обязательно найдет свое отражение во внешних изменениях – улучшаются любовные отношения, уходит чувство одиночества, страха, тревоги, устанавливается здоровая личностная автономия=психологическое взросление. Взяв за основу теорию Юнга об «Аниме» и «Анимусе», в инициационной терапии м/ж зрелости разработана уникальная матрица-схема строения личности, получившая название Архетипическая мандала мужских и женских духовных функций. Она представляет наличие и взаимосвязи 7-ми мужских и 7-ми женских духовных функций-ступеней в личности человека любого пола, поднимаясь по которым, созревает мужественность и женственность, и этот путь вверх и есть путь к сакральному мужско-женскому внутреннему союзу. Сакральный союз мужского и женского начал личности на определенных этапах своего становления актуализирует могучий потенциал любого человека. Мужское и женское начала личности со-творят друг другу, образуя во внутреннем мире некий уникальный механизм, позволяющий «вырабатывать» энергии, необходимые во всех сферах жизни и деятельности.

На данной схеме, отсутствуют женская роль "Богиня" и мужская "Целитель", не потому, что они мне не значимы, а потому как это рабочая схема из моего инициационного тренинга, за годы проведения которого, нет опыта обращения людей после 56 лет для психологического взросления.

Моя точка зрения отлична не только последовательностью освоения ролей. Считаю безрезультатным освоение ролей =форм, если их нечем наполнить=нет энергии для наполнения форм содержанием= нет достаточного объёма энергий любви внутри человека. Ведь качественный красивый результат, можно получить лишь при гармонии формы и содержании освоенной роли.

Метод инициаций мужской и женской зрелости - реальный выход для тех, кто:

Ощущает дефицит энергии любви внутри себя и во взаимодействии с миром.

Осознаёт неудовлетворенность своей личной жизнью; не ладятся отношения с противоположным полом (попадаются" не те партнеры , которые хотелось бы).

Пребывает в личностном кризисе; ощущение потерянных ориентиров в жизни.

Ощущает необходимость - лучше понимать себя, уметь реализовывать свои личностные потребности.

Страдает от одиночества, внешнего и внутреннего.

Желает заменить эмоциональную зависимость в отношениях на полноценное взаимодействие в любви.

Осознает нехватку понимания и знания как себя, так и противоположного пола.

Для тех, чьи отношения зашли в тупик и встал вопрос измены, развода и т.д. Желает вывести свои семейные отношения на новый уровень развития, создать формат счастливых отношений.

Хочет стать эмоционально и психологически зрелым мужчиной или женщиной.

Желает помочь правильно «повзрослеть» своим детям.

Хочет гармонизировать отношения в роду: с детьми, родственниками, представителями старших поколений.

Это конечно же не весь список причин, которые можно исследовать и выправить в процессе инициационной терапии.

Психологически взрослый человек умеет любить себя и мир вокруг, умеет строить гармоничные отношения, которые он наполняет собственным счастьем. Психологически взрослый человек знает кто он, куда и зачем идёт по жизненному пути. Психологически взрослый человек-Творец. создающий пространство собственной жизни.

Станьте Творцами своей реальности - творите любовь, счастье и красоту!

Автор Тиана Лявенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet