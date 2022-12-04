Психологическая техника «Я прощаю себя за...»

Эта техника быстро убирает самые трудные неосознаваемые нами хронические мышечные зажимы и очень наглядно показывает, чем мы в себе недовольны.

Эта техника самоанализа — обоюдоостра и действенна. С одной стороны, она фантастически быстро убирает самые трудные — неосознаваемые нами хронические мышечные зажимы, а с другой стороны — очень наглядно показывает нам — чем мы, в основном, в себе недовольны, выдаёт, так сказать, основной список популярных тем и ключевых слов. А в третьих (это уже идёт как бонус) она работает как отличная аффирмация, замещая собой жвачку пустых или негативных мыслей.

Простая техника поможет Вам открыть себя

Итак, техника проста. Однако на словах она выглядит несколько фантастически и не совсем понятно. Но попробуйте просто чётко следовать инструкции, и Вы всё поймёте в процессе.

Начинают её практиковать лёжа в кровати — когда, казалось бы, наше тело и так расслаблено. Казалось бы! Когда вы начнёте, то увидите, что мышечные зажимы сжились с нашим телом настолько, что не покидают нас и в комфортной постели.

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Итак, ложитесь поудобнее и начинайте повторять про себя это волшебное предложение: «Я прощаю себя за..» Вместо многоточия подставляйте всё, что придёт Вам в этот момент в голову — по принципу потока свободных ассоциаций. Это — очень личное упражнение, надо сказать. Вам на голову будут вываливаться такие «за», что делиться этим с окружающими не получится — они даже не поймут, в чём тут «фишка». Да и Вы не поймёте поначалу.

Говорите короткими фразами, говорите длинными абзацами — чередуйте их, набирайте сободный свингующий темп творца в приступе вдохновения.

Итак, говорите всё, что придёт в голову, пока не дождётесь инсайта. Как его отследить? Очень просто: в момент, когда Ваше бессознательное нащупает «нужную точку», Вы почувствуете сразу же расслабление в определённой группе мышц — ранее неосознаваемое.

У меня это было на фразе, которой больше всего удивилась я сама! «Я прощаю себя за то, что в детстве я плохо кушала». Вот уж бы никогда в полном сознании я не выдумала столь нелепой фразы! Во-первых, это не мой язык — я бы никогда не заменила глагол «есть» глаголом «кушать»! Во-вторых, мне уже давно кажется, что в моём детстве лично я ела вполне нормально. Ну и в третьих, чего это мне себя «прощать» за то, что я плохо ела? Уж если кого прощать, так это родную бабушку, жившую по принципу «Ешь и не выкаблучивайся!» и Советский Союз, производивший невкусную пищу, которую ещё и нельзя было «достать».

Если прощать, то уж никак не себя, которая не могла прожевать «несъедобные» котлеты, поливая их вместо кетчупа (которого тогда ещё не продавали) горькими слезами...

Ах, вот оно что! Как же я могла забыть, что по мнению моих старших я действительно-таки «плохо кушала». Это же их слова! Эта фраза так и сидела у меня в памяти, вместе с пришитым к ней намертво, внушённым мне чувством вины за то, что я издеваюсь над обихаживающими меня людьми, отказываясь есть то, что приготовлено и (куплено) с таким большим трудом.

Когда я произнесла эту нелепую фразу, у меня сразу расслабилась челюсть. Ну а затем...

Затем поток ассоциаций ускорился — подсознанию понравилось играть в эту игру. И мышечные зажимы стали расслабляться один за другим.

«Эти конверты с почты —

рвутся, как магнолий почки,

Всё хорошо... но вот что

Пишет мне моя родня...»

На втором этапе попробуйте поработать со своим отражением в зеркале. Стоя у зеркала, говорите всякую ерунду, которую никогда бы не сказали в здравом уме и в которую сами не верите. Например, выдайте потоком: «Я прощаю себя за то, что: плохо выгляжу, меня ужасно покрасили, что у меня идиотская чёлка, что у меня глупый и озабоченный вид...» Пока где-то не щёлкнет... Как же щёлкает в зеркале? А вот как.

Вы бросаете взгляд на своё отражение время от времени,и в один прекрасный момент видите в нём доброе, красивое лицо счастливого, симпатичного, уверенного в себе человека, который выглядит «на все сто»! Это — расслабились все Ваши мимические мышечные зажимы, превратившие Ваше лицо в перекошенную от вечной озабоченности — маску! Стоило только мне отругать себя раз пять, как из зеркала на меня уже смотрела прелестница, отправляющаяся на бал (а до этого смотрел утомлённый многочасовыми допросами прокурор с тяжёлым взглядом).

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На третьем и заключительном этапе включайте эту технику, когда идёте по улице, осматриваясь в толпе и глазея по сторонам. И опять же, не забывайте главное правило:

Отключить Цензора,

Нести чушь, намеренно искажающую действительность,

Произносить сколь угодно длинные сложноподчинённые предложения, перемежая их короткими рубленными фразами, пока не доберётесь до инсайта.

Вот уж никогда бы не думала (да и не сказала бы никому, но вам — можно), что мои зажимы начнут расслабляться от фраз:

за то, что это не мой муж;

за то, что я не еду в этой машине;

за то, что я имею такую дурную походку...

Вот тут-то и кроется главное в этой психологической технике: мы никогда не позволяем себе думать и даже робко предполагать, что нас интересуют какие-то вещи, сожаления о которых нас «не достойны», потому что «мы не такие».

Кто-нибудь, кроме моих родных мышечных зажимов (которые радостно расслабляются при произнесении верной фразы) мог бы меня убедить в том, что мне (МНЕ!) есть дело до какой-то там машины, в которой я не сижу?

Нет. Моя Персона (юнговская, в смысле) не позволяет мне «страдать» от таких пустяков. Но наша личность состоит не только из Персоны («Умная-красивая-правильная»)...

И наша личность страдает втихомолку... и помочь ей никто, кроме этого упражнения, не может.

Последнее, что меня порадовало и с чем я готова опять поделиться, Читатель, это разрушение боязни не смотреть прямо и открыто в лицо прохожему. Как только, проходя мимо симпатичного юноши (и по привычке отводя глаза) я намеренно сказала себе (не вслух, разумеется) «Я прощаю себя за то, что боюсь смотреть прямо и открыто на людей» («Что опять же неправда» — кричит моя Персона. «Что ты выдумываешь! Ты ничего такого не боишься!») как мы с этим прохожим легко и изящно встретились широко открытыми глазами, исполненными неги, и лица наши расплылись в паре загадочных улыбок, наведённых не без доли кокетства.

Попробуйте это упражнение — оно повеселит Вас новыми открытиями самих себя!опубликовано econet.ru.

Автор Елена Назаренко

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