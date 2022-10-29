Простые способы научить детей управлять эмоциями

Специалисты называют более 50 видов различных эмоций человека. Но будет вполне достаточно научиться оперировать четырьмя базовыми ЭМОЦИЯМИ.

Эскимосы имеют, по меньшей мере, 50 слов для обозначения снега. Дети учат эти слова и называют ими различные виды снега, просто слушая, как их употребляют взрослые в различных ситуациях. Аналогично, когда родители открыто говорят о разнообразных чувствах, которые они испытывают, дети учатся понимать и собственные эмоции, и чувства других людей. Понимание и принятие эмоций – первый шаг к тому, чтобы научиться управлять ими.

4 базовые эмоции, которыми нужно уметь управлять

Психологи выделяют более 50 видов различных эмоций, но если эта цифра кажется вам пугающей, не отчаивайтесь. Вам достаточно уметь оперировать четырьмя базовыми эмоциями.

1.Счастье – любовь, радость и умиротворение. Это наше естественное состояние, когда мы движемся в потоке.

2.Страх, который является реакцией на угрозу, включает такие переживания, как ужас, тревожность (страх неопределенной угрозы), беспокойство (страх конкретной угрозы) и чувство собственного бессилия и незащищенности. Обратите внимание: когда не только люди, но и все млекопитающие испытывают страх, он часто превращается в гнев в качестве защитного механизма.

3.Печаль, которая является реакцией на потерю или разочарование, включает чувство горя, депрессии и одиночества. Многие защищаются от разочарования и печали, становясь злыми.

4. Гнев, являющийся реакцией на угрозу, включает раздражение, фрустрацию и ярость. Когда гнев вытесняется и не признается, человек может обратить его внутрь себя, что приводит к депрессии и оцепенению, когда мы считаем, что больше не способны чувствовать.

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Как научить детей управлять эмоциями? Очень просто - наблюдая за тем, что переживает ребенок и другие люди, и комментируя это без осуждения, принимая любые чувства. Это научит детей замечать свои и чужие эмоции.

День за днем, всегда находите возможность заметить чувства ребенка:

- «Ты выглядишь расстроенным»;

- «Ты прыгаешь от нетерпения! Ты, должно быть, очень счастлив и взволнован!»;

- «Я понимаю. Ты чувствуешь себя в безопасности, когда точно знаешь, что произойдет. Я тоже»;

- «Я слышу тебя. Ты терпеть не можешь шпинат и хотел бы никогда не видеть его снова!».

Когда вы говорите с ребенком об эмоциях, не читайте лекции. Вместо этого задавайте вопросы, которые помогут ему научиться осознавать их.

Например, вы можете спросить:

- «Если бы ты разозлился на друга, что бы ты сделал?».

- «А если бы ты разозлился на меня?»

- «Если бы ты разозлился на то, что твоя башня из «Лего» упала, как бы ты поступил?»;

- «Ты принимаешь лучшие решения, когда злишься или когда немного придешь в себя?»;

- «Что помогает тебе успокоиться, когда ты злишься?».

Если вы наблюдаете, как другой ребенок плачет, вы можете спросить:

- «Этот малыш выглядит несчастным. Интересно, что его расстроило?»

- «Чего, по-твоему, он хочет?»;

- «Мы можем чем-то ему помочь?».

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Вопросы, подобные этим, развивают эмпатию. Когда родители спрашивают ребенка, что думает его брат или сестра, что они хотят или чувствуют, это развивает эмпатию и делает отношения между детьми более теплыми.

Когда взрослые читают книги и обсуждают с малышами и дошкольниками, что чувствуют герои сказок, историй и их ровесники, они начинают общаться более позитивно, а агрессия по отношению к сверстникам снижается.

Когда родители считают эмоции частью человеческой жизни и обсуждают их в позитивном ключе, даже маленькие дети учатся определять и называть широкий спектр эмоций – а это является первым шагом в умении управлять ими.опубликовано econet.ru.

by Psychology Today Apr

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