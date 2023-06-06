Простой способ сохранить молодость кожи, избежать ранних морщин и стать стройнее

Некоторые органические кислоты, содержащиеся в пище, ускоряют всасывание железа, предотвращают анемию. Но при глубоком исследовании ученые обнаружили еще одно важное свойство: они уменьшают вред от необратимого процесса гликации, провоцирующего преждевременное старение кожи и всего организма.

Наиболее известные органические кислоты – уксус и лимонный сок. Некоторые полезные соединения содержатся в кислых овощах и фруктах. При добавлении в пищу можно понизить гликемический уровень многих продуктов, поддерживать оптимальное содержание глюкозы. Это важно для борьбы с лишним весом и предотвращения раннего старения.

Польза уксуса для здоровья

Чем опасна гликация: почему мы быстро стареем

Ученые доказали, что одной из причин преждевременного старения организма является процесс гликации. При постоянно высоком уровне сахара в крови накапливаются белки, которые вступают в реакцию с глюкозой и образуют опасные для здоровья продукты гликирования. Они оседают на стенках сосудов, нарушают обмен веществ и влияют на работу пищеварительной системы.

Главная опасность процесса гликации – снижение эластичности и прочности коллагена. Эти волокна являются основой для многих тканей, мышц сердца, связок, кожи человека. При высоком уровне сахара на них также оседают продукты гликирования, происходит химическая реакция с изменением структуры.

Коллагеновые волокна напоминают каркас, от прочности которого зависит эластичность кожи, работа всех мышц организма. Если он покрывается плотной «сахарной» глазурью, теряется способность выдерживать нагрузки и давление. На лице появляются мимические морщины, мышцы теряют упругость и становятся дряблыми, замедляется регенерация и метаболизм. Это запускает процесс старения во всем теле, становится причиной гипертонии и атеросклероза.

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Уксус и гликемический уровень продуктов

При научных исследованиях о пользе и вреде разных продуктов для диабетиков, ученые обнаружили, что на уровень глюкозы влияет ацетиловая кислота. В большом количестве она содержится в разных видах уксуса: винном, яблочном, бальзамическом и столовом. Она отвечает за кислый вкус некоторых фруктов и овощей.

Японцы обязательно добавляют немного уксуса в рис при приготовлении любимого национального блюда суши. Это снижает гликемический уровень крупы до 40%. Это связано с химическими процессами, при которых кислота блокирует связывание белков с глюкозой, нарушая гликирование коллагеновых волокон.

Необходимо понимать, что уксус не влияет на калорийность или уровень сахара, не меняет природную чувствительность тканей к инсулину. Но имеет ряд полезных свойств, которые можно применять для похудения и поддержания здоровья:

Расщепляет сложные углеводы. Они содержатся в сладостях, белом хлебе, рисе, крупах и крахмале, не дают энергию, превращаясь в лишние килограммы. Кислая среда ускоряет расщепление, предотвращая образование висцерального жира.

Они содержатся в сладостях, белом хлебе, рисе, крупах и крахмале, не дают энергию, превращаясь в лишние килограммы. Кислая среда ускоряет расщепление, предотвращая образование висцерального жира. При попадании в организм ацетиловая кислота воздействуют на центры мозга, отвечающие за насыщение. Делая заправку для салата или маринад на основе яблочного уксуса, вы подавляете аппетит, и начинаете съедать меньше пищи.

Делая заправку для салата или маринад на основе яблочного уксуса, вы подавляете аппетит, и начинаете съедать меньше пищи. При одновременном употреблении с крахмалистыми или жирными продуктами мешает всасыванию жиров и сахара. Часть глюкозы связывается и выводится с продуктами распада.

Часть глюкозы связывается и выводится с продуктами распада. При снижении всасывания жиров нормализуется уровень холестерина в крови. Употребление уксуса защищает печень от жирового гепатоза.

Эти свойства уксуса диетологи давно применяют на практике. Его рекомендуют при диабете 2 типа для снижения сахара в крови, уменьшения лишнего веса. Женщинам после 30 лет кислый продукт помогает продлить молодость кожи, избежать ранних морщин и дряблости.

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Как использовать свойства уксуса

В пищу лучше использовать яблочный или бальзамический виды уксуса, которые идеально подходят для приготовления легких салатов и маринадов. Но при употреблении помните об умеренности и противопоказаниях, постепенно заменяйте им майонез, рафинированные масла и сахар в заправках.

Чтобы понизить и поддерживать невысокий уровень глюкозы, и замедлить процесс гликации, попробуйте:

добавлять немного натурального яблочного уксуса в воду с лимоном и медом, овощные смузи на завтрак;

заменить жирные маринады для мяса на легкую заправку из уксуса, зелени, специй;

мариновать в уксусе лук, корнишоны, добавляя их в качестве закуски к бутербродам, которые можно брать на работу.

Помните, что уксус, как и любые пищевые кислоты, вредит эмали зубов, может привести к кариесу и повышенной чувствительности эмали. Поэтому не старайтесь сделать его основным продуктом для уменьшения объема сложных углеводов. Добавляйте больше свежей зелени, заправляйте салаты лимонным соком, делайте смузи из свежих томатов.

Доказано, что с помощью уксуса можно снизить вредность еды, уменьшить количество гликированных продуктов в крови человека. Это замедляет старение организма и снижает количество жира, который откладывается в депо «про запас». Но продукт может навредить зубной эмали, не рекомендуется при язве желудка, требует умеренности при употреблении.опубликовано econet

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