Прощеное воскресенье: начать жизнь с чистого листа

Последнее воскресенье перед Великим постом, выпадает в этом году на 17 марта. Что означает «Прощеное воскресенье», у кого в этот день принято просить прощения, для чего это нужно делать и как правильно поступать, чтобы начать жизнь с без обид в сердце?

Откуда пришел обычай просить прощение перед Великим постом?

Обычай пришел со времен раннего христианства. Тогда монахи подвижники на время поста удалялись в пустыню или дальние скиты, чтобы проводить время в строгом уединении и молитвенном подвиге. В те времена люди никогда не знали, удастся ли им выжить в одиночку и вернуться домой. Поэтому перед дальней и трудной дорогой они стремились покаяться и попросить прощения у всех знакомых.

В память об этом, все христиане просят у близких людей прощения в этот день. Просить прощения и прощать можно не только единоверцам, но и всем людям. И даже в случае, если вы абсолютно уверены, что ничем не обидели человека, тоже можно у него испросить прощения, ведь никогда нельзя быть уверенным, что какие-то слова не огорчили или расстроили его, даже если он этого никак не показал.

Для чего нужно Прощеное воскресенье

Многие считают, что смысл Великого поста заключается в очищении тела, когда верующие и «сочувствующие» отказываются от животной и молочной пищи. Но сразу требуется предупредить всех рьяных «постующих», что серьезные ограничения в количестве и качестве пищи с древних времен предназначены только для здоровых людей. Всех, кто имеет нарушения здоровья, а тем более хронические заболевания, в церквях предупреждают, что в обязательном порядке нужно проконсультироваться с врачом, чтобы не нанести вред дальнейшему здоровью.

На самом деле, Великий пост предназначен для очищения души от вредных привычек и страстей, которые принято называть грехами, и которые ведут к серьезным психическим и физическим проблемам со здоровьем. Но для того чтобы устранить какую-либо проблему, нужно признать ее наличие. Для этого и существует Прощеное воскресенье – когда принято просить прощения у всех, кого огорчили или расстроили, а также у тех, на кого обиделись сами, чтобы не накапливались обиды, вызывающие психосоматические расстройства.

Как проходит Чин покаяния

Так как мы не всегда помним, кого обидели или огорчили с прошлого поста, принято накануне исповедаться —признать перед Богом все грехи, а священник при этом будет свидетелем. Таинства православной веры ничего общего не имеют с заговорами или обрядами, поэтому нет определенных слов, которые необходимо говорить или не говорить при прощении. Главное – это смысл, душевный посыл, заключающийся в искреннем раскаянии и желании больше не грешить. Только предварительно попросив прощение у людей, можно ожидать прощения своих грехов перед Богом – «…и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим…».

В Прощеное воскресенье во всех церквях проходит «чин покаяния». Священник выходит на амвон и делает перед всеми земной поклон и просит прощения перед паствой говоря: «Простите меня». Верующие тоже делают земной поклон и тихо говорят: «Господь простит и я прощаю, и ты меня прости». После воскресной службы, такое же покаяние можно принести перед родителями, и всеми близкими людьми. Можно просто сказать «прости меня», и услышать в ответ то же самое.

Если так случилось, что человек, перед которым вы чувствуете свою вину, умер или переехал, либо по каким-либо причинам вы не можете попросить у него прощения, то можно это сделать мысленно. За усопшего можно поставить свечу «за упокой», заказать панихиду на Великий пост, подать поминание продуктами в церкви, нищим или любым знакомым людям. За живых тоже можно поставить свечу «о здравии», заказать обедню и искренне раскаяться.

Как принято проводить прощеное воскресенье

Прощеное, как и любое воскресенье в году считается праздничным днем, в который не принято заниматься работой, если только она не является необходимой (рабочая смена, уход за ребенком, настоятельная потребность).

В этот день, после воскресной службы, можно посещать или принимать гостей, угощать их праздничными блюдами. В это последнее воскресенье перед Великим постом можно готовить угощения из рыбы и печь вкусные блины с разными начинками. В этот день так же разрешаются молочные, яичные и сырные продукты.опубликовано econet

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