Про разницу между депрессией, хронической усталостью и привычкой страдать

Человеку с хронической усталостью действительно надо отдыхать и сократить дела до минимума. Человеку в депрессии нужны терапевт и лекарства. Человеку с привычкой страдать нужно прекратить подкреплять это поведение - то есть делать все за него. Это его единственный шанс измениться, если окружающие перестанут ему ресурсы поставлять в обмен на жертва-шоу "я самый несчастный человек в мире!".

Постараюсь соорудить годный пример. Назовем пример гендерно-нейтрально: Мася. Это не эталон психического здоровья, а просто случайный пример.

Депрессия, хроническая усталость и привычка страдать: в чем разница?

В нормальном состоянии Мася может: 4 часа работать закончив список намеченных дел, пару часов осваивать новые навыки и тут же их применять. Пару-тройку часов с удовольствием валять дурака - писать в соцсети, смотреть сериал. Получает удовольствие от секса и комплиментов, не лень ходить на тренировки. Любит играть с собакой, ужинать в ресторанах с друзьями и половиной. Может выпить бокал вина ради социализации или для вкуса за ужином.

Если Масю вдруг обольет машина и обругает ее водитель - Мася ответит ему соразмерно, выругается, в зависимости от темперамента, степени загрязнения и своих планов - либо так и пойдет, либо вернется домой переодеться. Напишет гневный пост, потом расскажет кому-то и постепенно забудет, вернувшись в норму. Вечером Мася устает и спокойно засыпает. Если ночью вдруг будет пожар - Мася подскочит, схватит близких, деньги, документы, ноутбук - и выбежит из квартиры.

Теперь Мася в хронической усталости. Если в результате длительного стресса и переработок у Маси разовьется синдром хронической усталости - Мася будет все время хотеть спать и тупить. Мася может сидеть на работе сутками и никаких дел не закончить. Все раздражает, но сил кричать нет, поэтому слезливость и капризность. Никакие новые навыки Мася вкурить не может. В постели сразу засыпает.

Если Масю обольет машина и обругает водитель - Мася просто побредет дальше, не в силах сильно реагировать. Мася избегает социализации, потому что хочет спать. Если близкие приготовят любимое блюдо - Мася порадуется. Если Мася поспит все выходные, а еще лучше месяц на даче в тишине и покое - то с каждым днем она все радостее будет играть с собакой.

Мася не хочет умереть. Она хочет чтобы ее все оставили в покое. Если кто-то даже спросит "тебя что, машина облила?" - Мася вздохнет, махнет рукой и пробурчит что-то неопределенное. Может немного всплакнет - но после этого тут же уснет. Если ночью вдруг пожар - Масю разбудят и потушат близкие, вытаскивая наружу.

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Депрессия. В зависимости от стадии - Мася работает в тревоге, тоске, ожидании неминуемого пц. Эти мысли не дают сосредоточиться. Поэтому дела не завершаются. За что Мася проклинает себя и с каждым незавершенным делом убеждается, что ни на что не годится - и от этого еще больше впадает в тревогу и тоску, постепенно вообще теряя способность сосредоточиваться.

Мася не хочет социализироваться, потому что социализация только усугубляет мысли о неполноценности - что все люди как люди, а Мася дефект. Если Мася получает комплименты, то ищет подвох. Секс не доставляет удовольствия. Как и игра с собакой. Появляются мысли, что собаку надо отдать другим людям - потому что Мася никуда негодный хозяин. Мася может выпить гораздо больше одного бокала в одиночестве, чтобы сначала притупить, а потом выть от чувства своей никчемности и неполноценности.

Если Масю обольет машина на улице и обругает водитель - Мася сделает обобщение что притягивает неприятности, что все вокруг ненавидят, что весь мир против, всем будет или все равно, или лучше, если Маси не будет. Если Масю отправить в отпуск и предоставить возможность сколько угодно спать - Масе станет только хуже. В одиночестве и покое - тоска и отчаяние будут только усугубляться. Если ночью вдруг будет пожар - Мася может вдруг сама "случайно", непонятно вообще как закрыться или спрятаться там, откуда ее не смогут вытащить пожарные.

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Теперь привычка страдать.

Тип 1: Мася 4 часа тратит на то, чтобы обьяснить как страдает, потому что не может сделать работу, а потом еще несколько часов социализироваться и писать об этом в соцсети. Если Масю обольет машина и обругает водитель - это даст Масе энергии на много дней вперед, чтобы рассказывать об этом в красках всем встречным и знакомым, каждому по нескольку раз. Если Масю оставить в одиночестве и покое - начинает страдать что все покинули.

Если же вдруг ночью случится пожар - Мася будет кричать громче всех и требовать спасения в первую очередь, потому что с ней всегда что-то случается. Пока близкие собирают ценные вещи и эвакуируются - Мася голосит.

Ключевое отличие привычки страдать: на драму жертвенности тратится столько сил, сколько вполне бы хватило на работу, учебу и самореализацию.

Тип 2: Мася работает, воспринимая каждое задание как наказание. Два часа уходит на борьбу с обидой. Все оскорбляет и все против. Все хотят обмануть и бросить. Машина облила - это всегда бывает только с Масей. Случился пожар - стоять смотреть как горят документы и деньги - потому что доля такая.

Если у человека есть силы горячо спорить со всеми вокруг, что у него нет никаких сил - привычка страдать детектед.

Иногда привычка все время страдать правда приводит к депрессии. Все по тому же принципу 10 000 часов. На что потратил в том и гений.

Бонус: апато-абулический синдром.

Апато-абулический синдром. Мася не ходит на работу. Не учится. Не моется. Может неделями не менять одежду. Секс, друзья, собака - все становится безразлично. Собака может загадить весь дом и умирать от голода - Масе будет все равно. Не пытается убрать хоть что-то. Если обольет машина и обругает водитель - не будет делать ничего и реагировать никак. Близкие выведут из пожара - будет безразлично смотреть и на них, и на пожар.

UPD иногда люди вполне искренне и желая лучшего, исходя из своего опыта дают советы от других состояний. Как человеку, который не может дверь открыть - протягивать свой ключ. На вот, мол, у меня всегда открывает. Человеку с хронической усталостью действительно надо отдыхать и сократить дела до минимума. Человеку в депрессии нужны терапевт и лекарства. Человеку с привычкой страдать нужно прекратить подкреплять это поведение - то есть делать все за него. Это его единственный шанс измениться, если окружающие перестанут ему ресурсы поставлять в обмен на жертва-шоу "я самый несчастный человек в мире!".опубликовано econet

Автор Лилия Ким

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