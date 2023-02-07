Причины ночных пробуждений в восточной медицине

✅Вы засыпаете без проблем, но в середине ночи просыпаетесь и ворочаетесь с боку на бок в попытке снова уснуть. От чего зависят ночные пробуждения и как с ними бороться?

Прерывистый сон в китайской медицине — симптом нестабильного эмоционального состояния, которое может сказаться на здоровье.

Ночные пробуждения: причины и способы борьбы

Так как же расшифровать сигнал тела на основе многовековых наблюдений? Для начала нужно обратить внимание на время, в которое ты просыпаешься.

С 23:00 до 1:00 — эмоция разочарования

Время активного ночного восстановления желчного пузыря приходится на этот период. Если в это время ты не можешь заснуть или просыпаешься, это сигнал, что тебя гложут неприятные мысли о разочарованиях и мешают твоему сну.

Выполни следующее упражнение: представь, что внутри есть поток энергии, который следует за твоими руками. Полусидя в кровати, помести руки напротив лица и представь, как ты берешь эту энергию и, опуская руки, увлекаешь ее вниз. Проведи руки вниз, от лица вдоль тела к животу. Повтори это движение столько, сколько нужно, чтобы ощутить сонливость.

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С 1:00 до 3:00 — эмоция гнева

Если ты просыпаешься с 1 до 3 утра, хочешь спать, но не можешь заснуть, то вероятнее всего, согласно китайским традициям, тебя мучает гнев. Считается, что эта эмоция связана со здоровьем печени.

Как это исправить? Выпей прохладной воды, это позволит успокоить эмоции. А затем не мешало бы сделать практику на расслабление, например, комплекс цигуна для позвоночника Синьшень. Чтобы ей научиться, обратись к опытному мастеру, или на худой конец, заранее загугли, вполне возможно, что ты сможешь повторить это дома по видеороликам.

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С 3:00 до 5:00 — эмоция грусти

Грусть связана со здоровьем легких. Поэтому если ты любишь просыпается с 3:00 до 5:00 утра, то стоит бросить курить и начать заниматься плаваньем. Также не помешает цигун для позвоночника.

Какая будет скорая помощь ночью? Сядь на стул, обопрись на спинку, чуть запрокинь голову и разведи руки в стороны. Сделай в таком положении несколько вдохов и выдохов. Отслеживай, что еще можно расслабить в этом положении, чтобы тело задышало свободнее и легче. Как только появится сонливость, ложись в постель. Также можно побаловать себя чем-то сладким, сделай это без угрызения совести. Диетологи об этом не узнают!опубликовано econet

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