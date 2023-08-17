Правило «бесконтактного периода» после разрыва отношений

Правило «бесконтактного периода» – наилучший способ прекращения отношений. Это значит, что надо полностью исключить переписку по электронной почте, смс, телефонные звонки. О личном общении речь даже не ведется. Что нам даст «бесконтактный период» и какие новые возможности он перед нами раскроет?

После разрыва отношений вы должны избегать эмоциональных осложнений. Несмотря на то, что некоторым оно может показаться слишком жестоким и мучительным, правило «бесконтактного периода» – наилучший способ выйти из кризиса.

Как избежать эмоциональных осложнений после разрыва

Ведь цель разрыва отношений – двигаться дальше, начать новую жизнь, не так ли? В то же время многие пары «дергаются» взад-вперед, то расстаются, то вновь воссоединяются, тратя понапрасну время и лишь усугубляя свои эмоциональные страдания. Этого не должно происходить. Хотя не все расставания являются необратимыми, после разрыва человеку необходим период одиночества. У вас должно быть время подумать обо всем, что произошло, чтобы принять взвешенное окончательное решение.

Правило «бесконтактного периода» работает

Если вы продолжаете контактировать с бывшим партнером (партнершей) непосредственно после разрыва, решение о расставании может так и не осуществиться. Или, что еще хуже, разрыв может принять уродливый характер. Самое лучшее, что можно сделать после расставания, – избегать друг друга в течение некоторого времени.

Избегать — это значит никаких писем по электронной почте, никаких смс или звонков. Разумеется, о личных контактах не может идти и речи. И еще, не существует определенного универсального срока, точного количества дней или недель, достаточного для «бесконтактного периода». Этот параметр меняется в зависимости от того, есть ли у партнеров общие дети, и приходится ли им встречаться по работе. Эти факторы сильно влияют на ситуацию.

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Впрочем, в любом случае это время поможет вам обрести ясное понимание происходящего, а также выяснить, являются ли ваши отношения токсичными. Есть несколько позитивных перемен, которые с вами обязательно должны произойти, если вы соблюдаете правило «бесконтактного периода». Вот как это работает.

Найдите вновь свое забытое счастье – свободу

Я хочу, чтобы меня поняли правильно: отношения – это прекрасно, но в одиночестве тоже есть много преимуществ. После разрыва человек хочет вновь обрести то сокровище, которым он обладал прежде, найти источник счастья вне другого человека. Ведь пока вы с кем-то, порой ваше счастье, к сожалению, слишком сильно зависит от того, насколько хорошо вам удается ладить друг с другом.

Полностью прекратив все контакты, вы сможете заново открыть для себя то счастье, которое вы испытывали прежде, живя в одиночестве. Например, вы можете отправиться в путешествие, вспомнить то, чем вы когда-то любили заниматься, восстановить отношения со старыми друзьями, от которых вы отдалились.

Разберитесь со своими ценностями

Многие люди вступают в отношения по ложным причинам. В основном речь идет о внешности, определенных физических качествах или даже деньгах. Когда вы устанавливаете для себя правило «бесконтактного периода» после расставания, за это время вы можете заново восстановить прежние стандарты, вернуть свои ценности и моральные принципы без какого-либо влияния со стороны других. Вы можете сами решить, чего хотите от жизни и каким вы видите своего будущего партнера/партнершу, если это уместно. Необходимо понимать, что это восстановление – один из самых важных элементов разрыва отношений.

Осознайте свое истинное «я»

Некоторые люди используют правило «бесконтактного периода» в качестве формы манипуляции, рассчитывая, что смогут вернуть свою вторую половинку, игнорируя ее. Однако это совсем не то, для чего оно предназначено. Отказ от любых контактов с бывшим партнером/партнершей означает укрепление уверенности в себе и осознание главных истин, осознания того, кто вы есть на самом деле.

В этот «бесконтактный период» вы можете узнать многое о собственных слабостях и о том, какие недостатки необходимо исправить. Ни в коем случае не применяйте этот способ в качестве инструмента контроля. Вместо этого используйте период одиночества, чтобы измениться к лучшему.

Молчание бывает громче слов

Даже если вам хочется кричать и требовать у вашего бывшего/бывшей объяснений, почему с вами так поступили, это не очень хорошая идея. Лучше просто уйти, не говоря ни слова. Некоторые люди хотят, чтобы их бывшие партнеры разгневались, потеряли контроль и выставили себя в дурном свете. Не поддавайтесь на эту ловушку.

Правило «бесконтактного периода» избавляет вас от необходимости разговаривать и дает возможность сохранить достоинство. Это молчание заслуживает уважения. В конце концов, может так случиться, что ваш бывший/бывшая начнет поднимать шум и устраивать сцены. Стойте на своем и делайте это с достоинством, молча.

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Обретите вновь чувство реальности

Пока вы находитесь в отношениях, секс и близкие отношения могут затуманивать истинную личность человека. После прекращения контактов вы сможете ясно увидеть, кто он/она на самом деле, если до сих пор вы этого не знали. Дело в том, что интимная жизнь вызывает увеличенное выделение дофамина и других гормонов, которые искажают наше восприятие реальности.

Чтобы убедиться, что расставание необратимо, вы должны держаться подальше от своего бывшего/бывшей и прежде всего в чисто сексуальном смысле. Люди, которые имеют периодические интимные контакты даже после развода, – не такая уж редкость, и это сильно усложняет ситуацию для обоих. Переверните страницу и обретите свое чувство реальности.

Восстановите свои силы

Иногда один из партнеров в интимных отношениях является токсичным, а бывает, что и оба. Если вы, наконец, расстались с токсичным человеком, вы должны восстановить свои силы. Дело в том, что токсичные люди высасывают энергию из других, особенно если их партнеры – чуткие люди с искренними добрыми намерениями. Прекратив контакты с токсичным партнером, вы будете постепенно становиться все сильнее. Кроме того, вы поймете, почему прежде чувствовали себя таким безнадежным неудачником, находясь под контролем другого человека.

Оставайтесь хладнокровными, не впадайте в панику

Вы сможете убедиться, что правило «бесконтактного периода» – лучшая стратегия прекращения отношений. Однако если вы в конце концов решите, что оно не работает, всегда можно отказаться и двигаться дальше. В том случае, если ваши отношения еще могут быть спасены, время, проведенное в одиночестве, даст каждому из вас возможность разобраться в себе, что совершенно необходимо для дальнейшего выстраивания отношений. Очень трудно понять, что для вас лучше, пока вы постоянно воюете между собой, а не общаетесь. Иногда все, что требуется, – это научиться общаться, проведя некоторое время врозь. Здесь все зависит от ситуации.

Хочется надеяться, что вы поняли правило «бесконтактного периода» и сможете его использовать при необходимости. Самое главное, не забывайте: нужно собраться с силами и стоять на своем. А еще очень важно сохранять достоинство и вести себя корректно.опубликовано econet

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