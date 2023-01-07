Даже самое маленькое доброе дело - это для кого-то лучик радости и надежды. Творите добро не скупясь. И, вот увидите, к вам обязательно вернется это в каком-либо хорошем событии, в удаче, в благоприятных переменах. Приумножать добро - в наших силах.

Вы сделали доброе дело. Великодушный поступок. И никому не сказали об этом, и благодарности не ждали, просто сделали так, потому что душа велела. Изнутри шло побуждение так поступить.

И вроде ничего не изменилось. Все как обычно. Но обязательно произойдёт маленькое событие. Ваша жертва принята, ваш поступок оценили. А вас ангел поцеловал. Просто этот поцелуй ангела можно не заметить. Не понять. Но на душе вдруг станет тепло…

Одна девушка отправила посылку слепому мальчику. Она хотела меня поздравить, но мы решили, что лучше вот так сделать.

И эта добрая девушка собрала щедрую, огромную посылку с конфетами и удивительными сластями. С игрушками и одеждой. Так ей велело сердце! И из другой страны отправила этот подарок.

Конечно, мальчик был счастлив и потрясён таким подарком! И я была счастлива. И эта великодушная девушка.

Она шла и думала, как хорошо все получилось! А вот она сладкое не любит. Из всего сладкого она любит только имбирное печенье. Его когда-то в детстве бабушка пекла к Рождеству. Запах был такой пряный и нежный, а само печенье тоненькое, в форме сердечек. Это было печенье Счастья и Любви…

И тут к девушке подошёл мальчик! В костюмчике Санта-Клауса. И протянул ей завернутое в бумажку со звёздами имбирное печенье. Угостил. Улыбнулся и дальше пошёл…

Девушка развернула обертку, а в ней печенье в форме сердечка. Точно такое, как в ее детстве. И на обратной стороне бумажки нарисован ангел…

Это вроде бы пустяк, мелкий случай, сейчас предрождественские дни и ничего удивительного нет в этом угощении!

Но это не так. Потому что девушка почувствовала необычайный прилив тепла и чувство защищённости. И любви - кто-то там, наверху, любит ее! Кто-то похвалил и поцеловал. Вот что она ощутила.

Это и есть - поцелуй ангела. Его поймёт только тот, кто его почувствует; невозможно другим передать это ощущение. Как невозможно передать вкус имбирного печенья или шелест бумажки со звёздами и ангелом.

Это наша личная посылка и личный поцелуй. И тихий шёпот любви и похвалы… Присмотритесь; это всегда случается после наших добрых порывов и добрых дел, которые идут от сердца. От души.

Все, что идёт от души, это от ангелов и для ангелов. И есть знак, что добро замечено и записано, даже если мы и не ждали этого…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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